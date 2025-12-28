Claudia Sheinbaum anunció apoyo tras incidente en el Corredor Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que el gobierno federal mantiene vigilancia sobre las acciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) para brindar apoyo a los usuarios del Corredor Interoceánico que sufrió un descarrilamiento en la Línea Z del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Sheinbaum precisó que en estas labores intervienen la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. “Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, señaló la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El operativo busca garantizar atención y respaldo institucional en la región, en coordinación con autoridades estatales y dependencias federales.
Gobernador de Oaxaca afirma atención ante descarrilamiento
Salomón Jara Cruz, líder del estado de Oaxaca anunció a través de sus redes sociales que dio instrucciones para garantizar la atención en el descarrilamiento del Tren Interoceánico entre Chívela y Nizanda.
Informó que de manera coordinada con la Marina y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias colaboran para gestionar la emergencia.
¿Qué pasó en el incidente del Interoceánico?
De acuerdo con la Secretaría de Marina, al momento del siniestro se encontraban abordo 241 pasajeros y nueve tripulantes, quienes recibieron asistencia médica de inmediato por parte de los equipos de emergencia y de las autoridades locales.
El evento involucró dos locomotoras y cuatro vagonetas de pasajeros, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad ferroviaria.
Las autoridades aseguraron que el incidente, “ya está siendo atendido”, mientras se desplegaban equipos técnicos para garantizar la seguridad de los ocupantes y comenzar las labores de recopilación de información técnica para esclarecer las causas del descarrilamiento, según la Semar.
Información en proceso...