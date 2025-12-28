Claudia Sheinbaum anunció apoyo tras incidente en el Corredor Interoceánico

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento. (X/REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que el gobierno federal mantiene vigilancia sobre las acciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) para brindar apoyo a los usuarios del Corredor Interoceánico que sufrió un descarrilamiento en la Línea Z del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Sheinbaum precisó que en estas labores intervienen la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. “Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, señaló la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El operativo busca garantizar atención y respaldo institucional en la región, en coordinación con autoridades estatales y dependencias federales.

Gobernador de Oaxaca afirma atención ante descarrilamiento

Salomón Jara Cruz, líder del estado de Oaxaca anunció a través de sus redes sociales que dio instrucciones para garantizar la atención en el descarrilamiento del Tren Interoceánico entre Chívela y Nizanda.

CRÉDITO: X(@salomonj)

Informó que de manera coordinada con la Marina y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias colaboran para gestionar la emergencia.

¿Qué pasó en el incidente del Interoceánico?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, al momento del siniestro se encontraban abordo 241 pasajeros y nueve tripulantes, quienes recibieron asistencia médica de inmediato por parte de los equipos de emergencia y de las autoridades locales.

El evento involucró dos locomotoras y cuatro vagonetas de pasajeros, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad ferroviaria.

Parte del tren cayó a un lado de las vías, por lo que equipos de emergencia llegaron para minimizar los daños. (TW @Juan_OrtizMX)

Las autoridades aseguraron que el incidente, “ya está siendo atendido”, mientras se desplegaban equipos técnicos para garantizar la seguridad de los ocupantes y comenzar las labores de recopilación de información técnica para esclarecer las causas del descarrilamiento, según la Semar.

Información en proceso...