Marina confirma descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo

Parte del tren cayó a un lado de las vías, por lo que equipos de emergencia llegaron para minimizar los daños. (TW @Juan_OrtizMX)

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca. Autoridades indicaron que se trató de un evento ferroviario que ya está siendo atendido.

El incidente involucró a dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, lo que llevó a la activación inmediata de protocolos de emergencia y la coordinación con autoridades locales.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en ese momento viajaban en el tren 241 pasajeros y nueve tripulantes. Desde el inicio, se brindó atención prioritaria a quienes se encontraban a bordo, mientras equipos técnicos y autoridades locales trabajaban conjuntamente para garantizar la seguridad de los ocupantes y recopilar información técnica.

La institución gubernamental destacó que sí había varios pasajeros al momento del choque. (TW Semar)

Equipos especiales atienden a las personas heridas

El Corredor Interoceánico destacó que la atención a los afectados fue la máxima prioridad, además de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia sobre la evolución de la situación. El organismo señaló que, conforme existan datos confirmados y completos sobre lo ocurrido, se ampliará la información disponible a través de sus canales oficiales.

Hasta el momento, no existen cifras oficiales acerca de personas lesionadas. Por ello, equipos técnicos del Corredor Interoceánico y autoridades locales permanecen en la zona de Nizanda para continuar la evaluación de daños y asegurar la integridad de los pasajeros.

Corredor Interoceánico reportó el descarrilamiento de la máquina principal. (X/@EdwinMComunica)

El accidente ocurre en medio del esfuerzo por consolidar al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como un eje ferroviario estratégico para México, que busca conectar el Golfo de México con el Pacífico a través de infraestructura ferroviaria y portuaria. El proyecto aspira a impulsar el desarrollo económico y la conectividad en la región sur del país.

La investigación técnica en curso tendrá la tarea de establecer el origen del descarrilamiento y determinar las medidas necesarias para reforzar la seguridad ferroviaria en el trayecto, con la finalidad de evitar incidentes similares.

Varios vagones fueron afectados por este accidente. (EFE/Luis Villalobos)

Gobierno de Oaxaca auxilia a lesionados

Por medio de sus redes sociales, el gobierno estatal reveló que ya hay personal especializado en la zona para poder brindar el apoyo correspondiente a todas las víctimas del evento.

Destacan que todos serán atendidos y se les brindará seguimiento para informar a los familiares sobre el estado actual de salud de los afectados, todo en manos de las autoridades locales y federales.

“Las corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado atienden el accidente ocurrido este domingo entre las poblaciones Chivela y Nizanda, donde se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Al lugar se ha movilizado personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Policía Vial Estatal, así como ambulancias para brindar auxilio”, indicó el Gobierno de Oaxaca a través de un comunicado.

Asimismo destacó que, hasta el momento se reporta que este incidente se registró a la altura del kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio Matías Romero Avendaño. Y agregó que:

“El Gobierno del Estado dará seguimiento puntual al desarrollo de los hechos y se informará oportunamente sobre el estado de las personas involucradas, conforme se cuente con información confirmada por las autoridades competentes”.

Se espera que en las próximas horas los heridos puedan ser trasladados a centros de salud para evaluar su estado. (TW Gobierno de Oaxaca)

Reportan varios lesionados

Medios locales revelaron una lista de nombres en donde se da a conocer la identidad de las personas reconocidas y que se encuentran en calidad de lesionados. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas y a qué hospital fueron trasladados:

Sebastián Martínez Calvo

Felipe de Jesús Calvo Vázquez

Felipe Calvo Chiñas

Maria del Carmen Chiñas Reyes

Natalia Gabriela Ramírez López

Azucena Divani Ramírez López

Gabriel de Jesús Santos

Gilberta Josefina Calvo Vázquez

Judith Guadalupe López Calvo

Jaime Rafael Santos Calvo