Dos incendios por presunto narcomenudeo en bares de Villaflores, Chiapas, dejan cuatro mujeres heridas

Los incendios despertaron a la población de Villaflores la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025 | X / .Eco_1LVM

Dos bares fueron incendiados durante la madrugada de este sábado en el municipio de Villaflores, Chiapas, en un hecho que dejó al menos cuatro mujeres lesionadas con quemaduras y reavivó la preocupación por la violencia ligada a la disputa criminal en esa zona del estado.

Los establecimientos afectados fueron “La Kabala Sport Bar y Karaoke” y “Anubis’s Discoclub”, ubicados en distintos puntos del municipio. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los ataques también provocaron el incendio de tres vehículos estacionados frente a uno de los negocios.

En un comunicado oficial, la FGE informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos y desplegó a un grupo especializado para realizar las diligencias correspondientes, identificar a los responsables y evitar que el ataque quede impune.

De igual forma, la dependencia confirmó daños materiales en ambos bares, aunque en su primer informe no detalló el número de personas lesionadas.

La FGE Chiapas informó que el incendio en el bar "Anubis" ya fue controlado | Facebook / FGE Chiapas

Fuentes de seguridad y reportes posteriores indicaron que al menos cuatro mujeres resultaron heridas por quemaduras, quienes fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de su estado de salud

Sujetos armados prendieron fuego a “La Kabala” y “Anubis”, según primeros testigos

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, hombres armados arribaron en camionetas todo terreno, descendieron y prendieron fuego de forma simultánea a los dos establecimientos, además de incendiar vehículos cercanos. Habitantes señalaron que las personas que se encontraban dentro de los bares lograron huir para ponerse a salvo.

En el caso del bar La Kabala, las autoridades observaron la fachada completamente quemada y al menos tres automóviles calcinados frente al inmueble. En tanto, el incendio en Anubis’s Discoclub, ubicado en la plaza Tulipanes, fue controlado por los servicios de emergencia horas después del ataque.

Las imágenes muestran que las instalaciones de ambos centros nocturnos de Villaflores quedaron calcinados por el fuego | X / @Eco1_LVM

De manera extraoficial, pobladores indicaron que durante la agresión los atacantes presuntamente se llevaron por la fuerza al propietario de uno de los bares; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que forma parte de las líneas de investigación en curso.

Posible narcomenudeo en Villaflores: cuna del pleito entre cárteles mexicanos

La Fiscalía estatal señaló que el posible móvil estaría relacionado con actividades de narcomenudeo, aunque precisó que será el avance de las indagatorias el que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

Los ataques ocurrieron en un contexto de creciente tensión criminal, donde desde hace varios años se disputa el control territorial entre organizaciones delictivas.

En semanas recientes, en distintos puntos de Villaflores fueron colocadas narcomantas presuntamente firmadas por el Cártel de Sinaloa, dirigidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las que se afirmaba que el municipio “tiene dueño”.

En días recientes, Villaflores amaneció con narcomantas firmadas por el Cártel de Sinaloa para el CJNG | Redes Sociales, X /@chikistrakiz

El territorio de “El Señor de los Caballos” del CJNG

Esta región de Chiapas, colindante con el estado de Oaxaca, ha sido identificada por fuentes de seguridad como un punto estratégico para las operaciones criminales.

De acuerdo con reportes oficiales, el área es disputada por grupos ligados al CJNG, entre ellos una estructura encabezada por Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos” y considerado jefe de plaza.

En octubre pasado, un intento fallido por detenerlo derivó en narcobloqueos y quema de vehículos en varios municipios de la zona.

Valdovinos Mendoza es identificado como presunto jefe de plaza más importante del CJNG en Chiapas | X / @Eco1_LVM, Reuters

La FGE chiapaneca informó que en las próximas horas dará a conocer avances sobre la investigación y reiteró que los hechos violentos registrados en Villaflores no quedarán impunes.