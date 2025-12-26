México

Terapia de pareja: ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional?

Existen diversos enfoques que pueden ayudar a que las crisis se agudicen y lleven a la ruptura

Ante señales de alerta en la pareja se puede buscar ayuda profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de alerta en una relación de pareja suelen aparecer meses antes de una ruptura definitiva. Según un estudio de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, citado por Deutsche Welle, muchas parejas atraviesan una fase preterminal en la que la satisfacción disminuye de forma paulatina. En este contexto, buscar ayuda profesional resulta fundamental para evitar que la crisis se agrave, especialmente cuando solo uno de los integrantes desea continuar la relación.

La investigación alemana expone que, en las relaciones de larga duración, el miembro que toma la decisión de separarse suele experimentar insatisfacción durante un periodo más prolongado, mientras que la otra persona recibe la noticia con mayor impacto emocional.

Este desfase en la percepción del conflicto provoca que la intervención de un terapeuta se convierta en una herramienta clave para facilitar el diálogo y la gestión de expectativas.

El psiquiatra español Enrique Rojas identifica cuatro factores principales que pueden llevar a una pareja a crisis profundas: desgaste en la convivencia, infidelidad, excesiva dedicación al trabajo y crisis de identidad personal. Sostiene que estos factores pueden desencadenar distanciamiento y malentendidos incluso si una de las partes insiste en mantener la relación.

La teoría de Caryl Rusbult, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, señala tres respuestas comunes ante el deterioro: lealtad (esperar una mejora), negligencia (retraimiento) y voz (buscar soluciones activas). Esta divergencia en las estrategias de afrontamiento suele evidenciarse especialmente cuando uno de los miembros no desea romper el vínculo, según lo reportado por Journal of Visualized Experiments.

Falta de comunicación o acumulación de resentimientos pueden llevar a una crisis (Imagen Ilustrativa infobae)

Diversos especialistas europeos advierten que la mayoría de las parejas acude a terapia cuando el conflicto ya ha alcanzado el llamado “punto de no retorno”, lo que complica la posibilidad de reconciliación. Por esta razón, instituciones como la British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) recomiendan solicitar ayuda profesional ante los primeros indicios de insatisfacción, falta de comunicación o acumulación de resentimientos.

Un informe publicado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria advierte que el 40 % de las parejas que consultan por crisis han experimentado síntomas de ansiedad o depresión asociados al conflicto conyugal. Datos recogidos por la Asociación Noruega de Psicología muestran que la intervención temprana aumenta en un 60 % la probabilidad de superar la crisis y preservar el vínculo.

Entre los principales signos que sugieren la conveniencia de acudir a terapia se encuentran los siguientes:

  • Dificultad persistente para comunicarse sin discusiones o malentendidos
  • Sensación de vivir en un clima de tensión o insatisfacción constante
  • Desacuerdos sobre temas esenciales como hijos, economía o proyectos de vida
  • Presencia de celos, desconfianza o conductas de control
  • Diferencias en el deseo de continuar o finalizar la relación
Exiten varios enfoques psicológicos para enfrentar conflictos en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de terapia se recomienda para enfrentar una crisis de pareja

El aumento de consultas por crisis de pareja ha impulsado el desarrollo de enfoques terapéuticos específicos. La terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, la terapia focalizada en las emociones y la terapia integrativa se perfilan como las principales alternativas recomendadas por instituciones académicas y organizaciones profesionales.

  • La terapia cognitivo-conductual: según el National Institute for Health and Care Excellence(NICE)figura entre las intervenciones sugeridas para parejas que atraviesan conflictos persistentes. Este enfoque se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan el malestar en la relación. Tiene respaldo empírico en la reducción de síntomas de insatisfacción y mejora de la comunicación.
  • La terapia sistémica: investigadores de la Universidad de Navarra presentaron en un congreso internacional evidencia sobre la eficacia de este enfoque en el abordaje de dinámicas relacionales complejas. La terapia sistémica parte de la premisa de que la pareja funciona como un sistema interdependiente, donde los problemas surgen y se mantienen por patrones de interacción repetitivos.
  • La terapia focalizada en las emociones: Según la British Association for Counselling and Psychotherapy este enfoque ha cobrado relevancia en la última década. Este método se orienta a identificar y transformar los ciclos emocionales negativos, promoviendo una conexión afectiva más sólida. El trabajo sobre las emociones subyacentes permite a las parejas afrontar los conflictos desde un espacio de mayor seguridad y apertura.
  • La terapia integrativa: propone una combinación flexible de métodos y técnicas de distintos enfoques, adaptándose a las necesidades particulares de cada pareja. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid describe que este tipo de intervención resulta útil en casos donde existen problemas múltiples o de larga evolución, ya que permite abordar cuestiones conductuales, emocionales y contextuales de manera simultánea.

La elección del tipo de terapia debe realizarse tras una evaluación inicial exhaustiva, considerando la naturaleza del conflicto, la motivación de ambos miembros y la experiencia del terapeuta.

