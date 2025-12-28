Cómo preparar chanclas, un tradicional platillo poblano

Chanclas poblanas un platillo tradicional de la gastronomía de Puebla. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chanclas poblanas son una parte de la cocina tradicional mexicana. En ellas se fusiona el pan, el adobo profundo de chiles secos y la frescura del aguacate, creando un contraste que despierta el apetito.

La versión aquí presentada recupera ese espíritu casero mediante un adobo elaborado con chiles ancho, pasilla y guajillo, especias enteras y carnes que se doran lentamente para desarrollar sabor.

Más allá de la técnica, las chanclas hablan de identidad, son un recordatorio de cómo la cocina poblana transforma ingredientes sencillos en platillos memorables, capaces de reunir a la gente alrededor de la mesa y de mantener vivas las tradiciones a través del gusto.

Receta de chanclas poblanas

Un antojito mexicano delicioso — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del chef Ángel Vázquez y el paso a paso lo puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 45 minutos en realizarlas y el rendimiento total será de seis chanclas.

Ingredientes

Adobo

1 chile ancho, sin rabo, semillas ni venas

1 chile pasilla, sin rabo, semillas ni venas

200 g de chiles guajillos, sin rabo, semillas ni venas

1 diente de ajo

3 pimientas gordas

2 clavos de olor

1 raja de canela

2 pizcas de cominos enteros

1 hoja de aguacate

sal al gusto

375 g de carne de cerdo molida

1/3 de taza de aceite

125 g de longaniza, desmenuzada

125 g de chorizo, desmenuzado

1 1/2 l de caldo de pollo

Terminado

6 panes chancla

3 aguacates recién partidos por la mitad, y cortados en rebanadas

1/2 cebolla fileteada

ramas de cilantro criollo, al gusto

Preparación

Adobo

Hierva los chiles hasta que se suavicen y licúelos con el diente de ajo, las pimientas gordas, los clavos de olor, la raja de canela, los cominos, la hoja de aguacate y sal al gusto, hasta que obtenga un adobo terso y homogéneo. Cuélelo

Fría sobre fuego medio la carne de cerdo molida en una cazuela con el aceite hasta que se dore ligeramente

Añada la longaniza y el chorizo desmenuzados, mezcle bien y fría hasta que se doren ligeramente

Incorpore el adobo y deje la preparación sobre el fuego durante 20 minutos. Añada el caldo de pollo y deje que la preparación se cocine durante un par de minutos más. Rectifique la sazón

Terminado

Caliente el adobo en un sartén a fuego medio

Rellene los panes con la mitad del aguacate y la cebolla fileteada y colóquelos en los platos donde los servirá

Cubra los panes con el adobo caliente y decórelos con el resto del aguacate y de la cebolla fileteada, así como con ramas de cilantro criollo

Sirva las chanclas de inmediato

¿Qué son las chanclas poblanas?

Un plato que representa parte de la gastronomía nacional por su combinación de ingredientes. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chanclas son un antojito tradicional del estado de Puebla que se prepara con carne molida, longaniza, aguacate y cebolla entre varios ingredientes más.

Se suele comparar con el pambazo y con las tortas ahogadas originarias del estado de Jalisco.

No compiten con los moles ceremoniales, pero representan la creatividad popular y el ingenio de aprovechar lo disponible para crear algo profundamente satisfactorio.

Los beneficios del aguacate en la cocina y la salud

El aguacate es uno de los ingredientes más utilizados dentro de la cocina mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate no solo aporta cremosidad y frescura a las chanclas poblanas, también suma valor nutricional al platillo. Es una fuente natural de grasas saludables que ayudan a la absorción de vitaminas y contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el aguacate “contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, Vitaminas A, C y E, Folatos, Potasio, Magnesio, Hierro, Calcio y Sodio, así como grasa monoinsaturada”.

Su sabor neutro y textura lo convierten en un acompañante ideal. En las chanclas, el aguacate no es un adorno, es un elemento esencial que aporta frescura y aumenta la experiencia gastronómica.