México

Cómo preparar chanclas, un tradicional platillo poblano

Se trata de un platillo que combina ingredientes naturales que en conjunto aportan vitaminas y minerales

Guardar
Chanclas poblanas un platillo tradicional
Chanclas poblanas un platillo tradicional de la gastronomía de Puebla. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chanclas poblanas son una parte de la cocina tradicional mexicana. En ellas se fusiona el pan, el adobo profundo de chiles secos y la frescura del aguacate, creando un contraste que despierta el apetito.

La versión aquí presentada recupera ese espíritu casero mediante un adobo elaborado con chiles ancho, pasilla y guajillo, especias enteras y carnes que se doran lentamente para desarrollar sabor.

Más allá de la técnica, las chanclas hablan de identidad, son un recordatorio de cómo la cocina poblana transforma ingredientes sencillos en platillos memorables, capaces de reunir a la gente alrededor de la mesa y de mantener vivas las tradiciones a través del gusto.

Receta de chanclas poblanas

Un antojito mexicano delicioso
Un antojito mexicano delicioso — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es del chef Ángel Vázquez y el paso a paso lo puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida ya que solo tardarás aproximadamente 45 minutos en realizarlas y el rendimiento total será de seis chanclas.

Ingredientes

Adobo

  • 1 chile ancho, sin rabo, semillas ni venas
  • 1 chile pasilla, sin rabo, semillas ni venas
  • 200 g de chiles guajillos, sin rabo, semillas ni venas
  • 1 diente de ajo
  • 3 pimientas gordas
  • 2 clavos de olor
  • 1 raja de canela
  • 2 pizcas de cominos enteros
  • 1 hoja de aguacate
  • sal al gusto
  • 375 g de carne de cerdo molida
  • 1/3 de taza de aceite
  • 125 g de longaniza, desmenuzada
  • 125 g de chorizo, desmenuzado
  • 1 1/2 l de caldo de pollo

Terminado

  • 6 panes chancla
  • 3 aguacates recién partidos por la mitad, y cortados en rebanadas
  • 1/2 cebolla fileteada
  • ramas de cilantro criollo, al gusto

Preparación

Adobo

  • Hierva los chiles hasta que se suavicen y licúelos con el diente de ajo, las pimientas gordas, los clavos de olor, la raja de canela, los cominos, la hoja de aguacate y sal al gusto, hasta que obtenga un adobo terso y homogéneo. Cuélelo
  • Fría sobre fuego medio la carne de cerdo molida en una cazuela con el aceite hasta que se dore ligeramente
  • Añada la longaniza y el chorizo desmenuzados, mezcle bien y fría hasta que se doren ligeramente
  • Incorpore el adobo y deje la preparación sobre el fuego durante 20 minutos. Añada el caldo de pollo y deje que la preparación se cocine durante un par de minutos más. Rectifique la sazón

Terminado

  • Caliente el adobo en un sartén a fuego medio
  • Rellene los panes con la mitad del aguacate y la cebolla fileteada y colóquelos en los platos donde los servirá
  • Cubra los panes con el adobo caliente y decórelos con el resto del aguacate y de la cebolla fileteada, así como con ramas de cilantro criollo
  • Sirva las chanclas de inmediato

¿Qué son las chanclas poblanas?

Un plato que representa parte
Un plato que representa parte de la gastronomía nacional por su combinación de ingredientes. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chanclas son un antojito tradicional del estado de Puebla que se prepara con carne molida, longaniza, aguacate y cebolla entre varios ingredientes más.

Se suele comparar con el pambazo y con las tortas ahogadas originarias del estado de Jalisco.

No compiten con los moles ceremoniales, pero representan la creatividad popular y el ingenio de aprovechar lo disponible para crear algo profundamente satisfactorio.

Los beneficios del aguacate en la cocina y la salud

El aguacate es uno de
El aguacate es uno de los ingredientes más utilizados dentro de la cocina mexicana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate no solo aporta cremosidad y frescura a las chanclas poblanas, también suma valor nutricional al platillo. Es una fuente natural de grasas saludables que ayudan a la absorción de vitaminas y contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el aguacate “contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, Vitaminas A, C y E, Folatos, Potasio, Magnesio, Hierro, Calcio y Sodio, así como grasa monoinsaturada”.

Su sabor neutro y textura lo convierten en un acompañante ideal. En las chanclas, el aguacate no es un adorno, es un elemento esencial que aporta frescura y aumenta la experiencia gastronómica.

Temas Relacionados

ChanclasPlatillo poblanoGastronomía poblanaRecetasmexico-noticias

Más Noticias

Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca reporta 15 heridos tras el descarrilamiento

Salomón jara indicó que los lesionados ya fueron trasladados a hospitales de la zona

Tren Interoceánico: gobernador de Oaxaca

Día de Reyes Magos: lugares de la CDMX donde envuelven tus regalos gratis y con papel reciclado

La campaña impulsada en plazas comerciales invita a la ciudadanía a sustituir las envolturas tradicionales por opciones reutilizables

Día de Reyes Magos: lugares

La CFE enfrentó con enfoque social los desafíos de la temporada de lluvias y huracanes 2025 en México

Respuesta rápida ante lluvias y huracanes en el año por parte de la Comisión Federal de Electricidad

La CFE enfrentó con enfoque

Así es el calendario del ‘Perrito Guadalupano’ que conquistó las redes sociales

Difundido en plataformas digitales, el obsequio despertó el entusiasmo de usuarios en México y otros países, quienes solicitaron ejemplares

Así es el calendario del

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

La FGR imputó al menos de cinco crímenes a los involucrados y dio un plazo de tres meses para continuar con la sentencia

Vinculan a proceso a 17
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 17

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Sentencian a cinco personas a 50 años de prisión por homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Critican a James Hetfield, vocalista

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

Thalía revive sus personajes que le dieron el contrato ‘más caro en la historia de Televisa’ y posa con sus ‘Marías’

José Manuel Rincón, el actor y “hermano” que conquista las redes sociales

Timothée Chalamet, unas fotografías y la camiseta de la Selección Mexicana: así fue el cumpleaños del actor

DEPORTES

Sebastián Córdova se despide de

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México

Cristina Ferral dice adiós a Tigres, así fue el mensaje de despedida