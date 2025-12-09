México

Anuncian plan de operaciones especiales entre los ejércitos de México y Guatemala por ataques del Cártel de Sinaloa

El grupo criminal cruzó al otro lado de la frontera de Chiapas, donde atacó a militares y provocó caos en localidades del departamento de Huehuetenango y San Marcos

Esta mañana, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), confirmó que dará inicio un nuevo plan de operaciones especiales por parte del Ejército Mexicano y el Ejército de Guatemala con el fin de que haya un mayor resguardo y seguridad en las regiones de la frontera entre ambos países.

Esto se da después de que presuntos miembros del crimen organizado ―identificados como parte del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG)― agredieran a un efectivo guatemalteco en la zona de Frontera Comalapa, Chiapas.

Información en desarrollo...

