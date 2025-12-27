México

No seas tan exigente contigo este fin de año: este cierre de ciclo mantén un equilibrio emocional

La psicoterapeuta Sandry Rodríguez destaca que el término de un periodo no tiene que ser perfecto para ser saludable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cierre de año suele estar acompañado por balances personales que, lejos de generar calma, pueden detonar presión emocional, comparaciones y una sensación de deuda con uno mismo.

Frente a este contexto, especialistas han comenzado a poner sobre la mesa la importancia de cerrar ciclos sin violencia interna y sin someterse a expectativas sociales que no siempre reflejan la realidad individual.

Esta reflexión fue abordada en la tercera temporada del podcast Voces y Miradas, producido por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, espacio que, bajo la conducción de Christelle García, dedicó uno de sus episodios a analizar cómo enfrentar el final del año desde una perspectiva más consciente y emocionalmente saludable.

El cierre de año como detonador emocional

(Crédito: Infobae / Gemini /
Durante el episodio seis del podcast, la psicoterapeuta Sandry Rodríguez Fuentes explicó que diciembre suele funcionar como un detonador emocional en el que se concentran duelos no elaborados, metas no cumplidas y cambios personales, laborales o afectivos que quedaron inconclusos.

En este periodo, señaló, se intensifica la idea de que “todo debe estar resuelto”, lo que genera tensión, frustración y una lectura negativa del propio proceso.

Rodríguez Fuentes indicó que existe una narrativa social que empuja a cumplir objetivos, resistir y seguir adelante, pero que rara vez enseña a procesar pérdidas o aceptar transformaciones.

En ese ejercicio de balance, muchas personas se exigen avanzar con rapidez, se reprochan no estar “mejor” y convierten la autocrítica en una forma de hostilidad interna que invalida sus propias experiencias. “No todos los años inician igual, ni todas las personas parten de lo mismo, ni se puede cerrar ese lapso de manera perfecta”, señaló durante su intervención.

Reconocerse sin juzgar y cuestionar la presión social

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La especialista subrayó que el valor personal suele asociarse al triunfo y al cumplimiento de metas impuestas, lo que provoca ansiedad cuando esas expectativas no se alcanzan.

En ese sentido, invitó a cuestionar cuánto de lo que se persigue responde a deseos propios y cuánto a la presión social y a la comparación constante con otros.

Como parte del cierre emocional, destacó la necesidad de preguntarse qué se desea dejar de normalizar, reconocer los logros sin minimizar el proceso y aceptar que no todo está resuelto.

Reconocerse sin juicio, disfrutar lo que se tiene y atender aquello que dejó huella forman parte de un ejercicio de honestidad personal que permite encontrar paz, aun en medio de la incertidumbre.

Otras reflexiones abordadas en el episodio

(Freepik)
En el mismo programa, la maestra en Letras Mexicanas Adriana María Hernández Sandoval habló sobre los retos de la lectura y la escritura en el ámbito universitario, en un entorno académico cada vez más especializado.

La profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa señaló que el alumnado enfrenta textos complejos, terminologías desconocidas y dificultades para identificar fuentes confiables, lo que genera nerviosismo. En ese contexto, afirmó que la literacidad es un derecho académico que reduce desigualdades y permite participar activamente en la vida universitaria.

Por su parte, el doctor en Estudios Culturales David Román Islas Vela, profesor de sociología en la misma unidad académica, abordó el tema del envejecimiento en México, destacando el crecimiento de la población adulta en un escenario marcado por desigualdades.

Subrayó la importancia de analizar esta etapa no solo desde lo biológico, sino considerando sus implicaciones poblacionales, institucionales, de salud y de cuidados, así como la necesidad de atender el fenómeno desde múltiples aristas.

