Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Martha Higareda y su esposo, el exfutbolista y conferencista Lewis Howes, sorprendieron a sus seguidores de redes sociales con imágenes inéditas de su primera Navidad con sus gemelas.

Los felices padres primerizos grabaron un video, como parte del “Vlogmas” del conferencista, donde mostraron cómo celebraron esta fecha especial por primera vez con sus hijas recién nacidas.

"Dios es bueno y estamos tan agradecidos por nuestra primera Navidad con nuestras bebés gemelas. Les deseamos que pasen un rato de paz con la familia y el amor en sus corazones“, escribió Howes.

La actriz tuvo un parto complicado por preeclampsia

Martha Higareda le canta “Mi Burrito Sabanero” a sus bebés

Entre las actividades que la pareja realizó en Navidad, destacó un momento muy especial en el que Martha Higareda puso villancicos en español y se los cantó a sus hijas.

El momento se viralizó en redes sociales y varios internautas aplaudieron que la actriz mexicana promueva que sus hijas hablen dos idiomas de sus padres, es decir, español e inglés.

Martha Higareda tuvo complicaciones en el parto de sus bebés

La protagonista de películas como “No manches Frida” o “Amarte duele” ha regresado gradualmente a redes sociales después del nacimiento de sus bebés.

Y es que tanto ella como una de las bebés sufrieron complicaciones en su estado de salud tras el parto.

De acuerdo con la información que compartió Higareda a través de sus redes sociales, su hija estuvo bajo observación médica en cuidados intensivos, mientras que ella fue diagnosticada con preeclampsia.

La llegada de las hijas gemelas de Martha Higareda estuvo marcada por momentos de profunda preocupación.

"Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias“, contó en Instagram.

La actriz confesó que en ese momento temió por su vida, pero logró salir adelante y actualmente se encuentra disfrutando al máximo a sus bebés.

"Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar."

Gracias a los médicos, tanto las pequeñas como Martha Higareda superaron los problemas de salud.

¿Qué es la preeclampsia?

De acuerdo con un artículo publicado por la Secretaría de Salud, la preeclampsia es una complicación grave del embarazo que se caracteriza por presión arterial alta (hipertensión) y niveles altos de proteína en la orina, lo que puede ocasionar daños en órganos.

“Es una alteración caracterizada por la elevación de la presión arterial durante el embarazo que puede comprometer la vida de la mujer y del feto. En el mundo se presenta hasta en 10 por ciento de las personas gestantes y ocasiona aproximadamente 50 mil fallecimientos anuales, por lo que es la principal causa de muerte materna”, se lee.