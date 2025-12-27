Las 5 verduras que debes de comer todos los días si quieres vivir muchos años

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que buscan mejorar su salud y prolongar su esperanza de vida encuentran en la alimentación un aliado fundamental. Diversos estudios científicos han confirmado que el consumo regular de ciertos vegetales puede asociarse con una mayor longevidad y una reducción de enfermedades crónicas. La selección de verduras adecuadas puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.

La evidencia recopilada por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la recomendación de incorporar verduras variadas en la dieta diaria. Algunos alimentos destacan por su aporte de micronutrientes, antioxidantes y compuestos bioactivos que benefician el funcionamiento del organismo. A continuación, se presentan cinco verduras clave que los especialistas sugieren ingerir a diario para promover una vida más larga y saludable.

Espinaca

La espinaca encabeza la lista de verduras recomendadas por su densidad nutricional. Este vegetal contiene altos niveles de vitamina K, ácido fólico, hierro y antioxidantes, elementos que contribuyen al mantenimiento de huesos sanos y a la prevención de enfermedades cardiovasculares. La presencia de luteína y zeaxantina favorece la salud ocular y disminuye el riesgo de degeneración macular, una causa frecuente de ceguera en adultos mayores. Diversos estudios indican que quienes consumen espinaca con regularidad presentan menores tasas de presión arterial elevada.

Brócoli

El brócoli se reconoce por su capacidad para estimular las defensas naturales del cuerpo. Rico en vitamina C, fibra y compuestos sulfurados como el sulforafano, este vegetal ayuda a proteger el organismo contra el daño celular y la inflamación. El brócoli también se asocia con una disminución del riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Su consumo frecuente contribuye al control del colesterol y favorece el tránsito intestinal.

Zanahoria

La zanahoria destaca por su aporte de betacarotenos, precursores de la vitamina A, que fortalecen el sistema inmunológico y preservan la salud de la piel y la visión. Los antioxidantes presentes en la zanahoria ayudan a neutralizar los radicales libres, lo que impacta positivamente en la prevención del envejecimiento prematuro. Además, la fibra que contiene este vegetal favorece la digestión y contribuye a mantener niveles estables de glucosa en sangre.

Ajo

El ajo es valorado tanto por sus propiedades culinarias como por su potencial preventivo frente a enfermedades. Contiene compuestos sulfurados, entre ellos la alicina, que pueden reducir la presión arterial y el colesterol. El ajo puede mejorar la función cardiovascular y disminuir el riesgo de aterosclerosis. Incluir ajo en la dieta diaria también se asocia con un refuerzo del sistema inmunológico y una mejor respuesta ante infecciones.

Tomate

El tomate sobresale por su riqueza en licopeno, un antioxidante que protege las células del daño oxidativo y apoya la salud del corazón. Aporta vitamina C, potasio y folatos, elementos esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo. El consumo regular de tomate se vincula con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Preparado crudo o cocido, el tomate mantiene su perfil nutricional y resulta fácil de incorporar en distintas recetas.