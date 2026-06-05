Ceci Flores narra audiencia de sicarios que mataron a su hijo Marco Antonio: “se burlan de mi dolor”

Ceci Flores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia más reciente en el caso de la desaparición y asesinato de Marco Antonio Sauceda Rocha trajo consigo un nuevo testimonio de dolor y exigencia de justicia por parte de su madre, la activista Ceci Flores. La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora relató cómo los presuntos responsables, detenidos recientemente y vinculados al crimen organizado, han mostrado burlas abiertas hacia su sufrimiento y el de su familia durante el proceso judicial.

“Por horas estuvimos ahí sentados, escuchando nuevamente la, la redacción de cómo pasaron los hechos en la, en la desaparición y muerte de Marco Antonio”, relató a través de un video publicado en redes.

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Además del dolor de escuchar nuevamente la cronología de los hechos, la activista denunció que los asesinos, cuyos familiares buscan la presunción de inocencia, no se muestran arrepentidos, sino todo lo contrario: se burlan.

“Ellos no se están defendiendo, están aceptando su culpabilidad, se puede decir, porque hasta se burlan. Me miran y se burlan de mi dolor”, aseveró.

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Durante la más reciente audiencia por el caso de la desaparición y asesinato de Marco Antonio, Ceci Flores relató el dolor e indignación que enfrenta ante la actitud de los acusados y el lento avance judicial.

Durante horas presenciaron la lectura de los hechos relacionados con la desaparición y muerte de su hijo. “Ni una palabra más salió de mi boca. Solamente le dije a la juez que yo confiaba en la justicia y esperaba que cayera todo el peso de la ley sobre las personas que desaparecieron a mi hijo y le quitaron la vida”, relató.

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Foto: X/@CeciPatriciaF

Exigencia de justicia y lucha contra la impunidad

La desaparición de Marco Antonio ocurrió el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino. Tras casi siete años de búsqueda, sus restos fueron localizados en un cateo realizado por la Fiscalía de Sonora en Hermosillo. El hallazgo incluyó prendas y fragmentos óseos que, mediante análisis periciales y genéticos, confirmaron la identidad de la víctima.

“Solamente lo miré en un puño de huesos y en un cajón”, relató Ceci Flores durante la audiencia.

El caso impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hoy referente nacional en la lucha por los derechos de las víctimas de desaparición.

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La Fiscalía de Sonora informó recientemente la detención de las personas vinculadas al crimen, quienes enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa. El trabajo de inteligencia y los análisis ministeriales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso. Hasta ahora, han sido cumplimentadas seis de ocho órdenes de aprehensión, mientras que dos permanecen pendientes de ejecución.

La madre de Marco Antonio reiteró su postura ante el proceso: “Si alguien que está ahorita en la cárcel es inocente, esa persona va a comprobar su inocencia y va a salir, porque mi único objetivo es que los culpables, realmente los culpables, sean los que paguen por la muerte de mi hijo.” Y, ante las familias de los acusados, dirigió un mensaje contundente: “A las madres de ellos les digo que ellos van a poder verlos en la cárcel, pero a mí ellos me quitaron la oportunidad de volver a ver a mi hijo y solamente lo miré en un puño de huesos y en un cajón.”

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Durante la audiencia, Ceci Flores remarcó que su lucha no está motivada por el deseo de venganza, sino por la necesidad de justicia para su hijo y para todas las víctimas de desaparición.

Ceci Flores reprochó el protocolo de las autoridades para la búsqueda de desaparecidos. | X- Ceci Flores

Una exigencia colectiva: justicia y no repetición

La narrativa de Ceci Flores pone en primer plano el desgaste emocional y la constante revictimización de quienes buscan a sus desaparecidos en México. Su caso es un llamado urgente para que la justicia sirva de escarmiento y frene la impunidad. En palabras de la madre buscadora: “Esto debe ser un escarmiento para todas las personas que se encargan de desaparecer y matar a nuestros hijos. Castigo para todos los perpetuadores.”

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La familia de Marco Antonio y el colectivo Madres Buscadoras de Sonora insisten en que solo la verdad y el castigo a los responsables podrán restituir, aunque sea en parte, la dignidad arrebatada por la violencia. El mensaje de Ceci Flores, desde que se convirtió en activista por buscar a sus hijos, resuena como una demanda impostergable para que ninguna otra familia tenga que enfrentar el mismo dolor, y para que la búsqueda de justicia sea una prioridad real en el país.