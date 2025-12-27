Heroico motociclista de app: rescató a pasajera atrapada en un canal de Tlanepantla

La historia de apoyo y empatía se volvió tendencia en TikTok.

Lo que comenzó como un viaje más de aplicación terminó convirtiéndose en una historia viral de solidaridad y ayuda, luego de que un motociclista de plataforma auxiliara a su pasajera tras sufrir una fuerte caída en un puente de un parque en Tlalnepantla, Estado de México. El momento fue documentado por el propio conductor y compartido en TikTok, donde rápidamente captó la atención de millones de usuarios.

En el video, publicado por el creador de contenido Bimo Biker, se observa su llegada al punto de encuentro para recoger a la clienta. Sin embargo, al no encontrarla en el sitio acordado, el motociclista confesó que comenzó a sentir desconfianza. Caminó sobre el puente y revisó los alrededores, pero no había rastro de la pasajera.

La incertidumbre se aclaró cuando recibió una llamada telefónica de la mujer, quien con evidente nerviosismo le explicó que había sufrido un accidente. De acuerdo con la conversación mostrada en el clip, la pasajera le pidió ayuda al encontrarse tirada en el pasto, dentro de un canal seco.

“Rescaté a mi pasajera de Didi Moto. Pues ese día tuve que subir a buscarla. La verdad, tenía desconfianza. Y pues no veía a nadie, así que caminé sobre el puente, pero estaba solo”, relató el motociclista en el video.

Usuarios en redes celebraron el acto y llenaron el video de comentarios virales.

En la llamada, la mujer intentó orientarlo para que pudiera localizarla: “Si volteas para atrás, ¿tú sabes que tal el casco tiene como morado con rosa? Ajá”, se escucha decir a la pasajera, mientras él respondía:“Sí, estoy aquí justo en el puente donde hay un poste”.

Momentos después, el conductor logró ubicarla en el canal y no dudó en bajar para ayudarla.“Pues la vi y no la pensé dos veces y la fui a ayudar. Ya la vi, espéreme, espéreme”, narró.

Al acercarse, confirmó que la mujer tenía el tobillo lesionado, lo que le impedía ponerse de pie por sí sola.“Traía el tobillo lastimado y no lo podía apoyar. La intenté jalar para subirla, pero no podía”, explicó Bimo Biker, quien optó por cargarla con cuidado para sacarla del lugar.

Tras lograr ponerla a salvo, el motociclista se ofreció a acompañarla para recibir atención médica.“Ahí creo que me parece un doctor Simi. ¿Quiere que la lleve a que se la revisen?”, le preguntó, preocupado por su estado de salud.

El conductor de motodidi la llevo al doctor, y no le cobró el viaje.

Ya en un sitio seguro, la pasajera intentó pagarle por la ayuda brindada, pero él se negó:“Así está bien, no se preocupe”, respondió. Incluso fue más allá y le ofreció apoyo posterior:“Igual, pues me avisa cómo sigue, porque si necesita algo en el transcurso del día, me avisa, le paso mi número”.

El gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor y admiración. Entre los comentarios destacados se leyeron frases como:“Llamar al 911 neeee llega más rápido el Didi 4x4”;“Fuera de broma, qué amable fuiste. Otra persona se hubiera ido”;“Papá, ¿y cómo conociste a mi mamá?”;“‘Le paso mi número’ y si necesita algo en el transcurso del día me avisa”;y “Ni La Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto”.

El video del auxilio superó miles de reacciones por el gesto del conductor. Crédito: TikTok / victoriadlhr

La historia se convirtió en un recordatorio viral de que, incluso en trayectos cotidianos, aún existen actos de empatía que marcan la diferencia.