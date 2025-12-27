Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El artista desconcertó a las fans (Youtube/X)

Harry Styles sorprendió a sus seguidores este 27 de diciembre al estrenar en YouTube un video titulado “Forever, forever”, lo que despertó especulaciones sobre su posible retiro o el anuncio de nueva música.

El lanzamiento, ocurrido a las 11:00 hora local de la Ciudad de México, generó un intenso debate entre las fans mexicanas de One Direction, quienes expresaron desconcierto e incertidumbre en redes sociales, según las tendencias en X.

Un video enigmático: “Forever, forever”, el regreso inesperado de Harry Styles

El contenido del video “Forever, forever” muestra a varias jóvenes fans comentando su experiencia al conseguir boletos para el último show de la gira Love on Tour de Harry Styles.

“Encontré tickets para el espectáculo final”, relata una de ellas. Otras afirman: “Estamos comprometidas”.

El foco del video se traslada a un grupo de chicas italianas que esperan por el concierto y que reflexionan: “Después de este último show, él desaparecerá, no lo veremos bailando en escenarios más”.

La grabación incluye un segmento en el que Styles aparece sentado al piano ya durante el concierto y se dirige directamente a su público:

“Les escribí algo”, anuncia, antes de interpretar una pieza instrumental sin voz, identificada como “Forever, forever”. El cierre del video ofrece una toma del público y el mensaje “We belong together”.

Reacciones en redes: consternación y teorías entre las fans mexicanas

La publicación del video provocó una ola de mensajes en X (antes Twitter) de seguidoras mexicanas, muchas de las cuales compartieron su sorpresa y preocupación.

Estos son algunos de los comentarios:

“@Harry_Styles, mijo, ¿te vas a retirar o es nueva música ? Hiciste que ardiera internet como en 2012 y ahora todas tenemos más dudas”.

“Un día aparece Harry Styles con un video que no sabes si volvió a la música o se está retirando, ni él me dejó tan confundida”.

Algunas fans interpretaron el material como una posible despedida, mientras que otras descartaron la hipótesis del retiro.

“La gente que genuinamente se piensa que Harry se retiraría de la música ahora mismo lo conoce entre 0 y nada”, señaló una seguidora, atribuyendo el comentario a una “íntima amiga de Harry Styles”.

Entre memes y comentarios irónicos, una frase se volvió viral: “¿Qué haces Harry Styles? No estoy para estas emociones un 27 de diciembre”.

El final de la gira Love On Tour y el silencio posterior de Harry Styles

La aparición de Harry Styles en YouTube ocurre más de dos años después del cierre de su exitosa gira mundial Love On Tour, que finalizó el 22 de julio de 2023 en Reggio Emilia, Italia.

Durante esta gira, el exintegrante de One Direction ofreció más de 170 conciertos entre septiembre de 2021 y julio de 2023, promoviendo los álbumes “Fine Line” y “Harry’s House”.

FILE PHOTO: Harry Styles performs at the Brit Awards at the O2 Arena in London, Britain, February 11, 2023. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Tras el cierre de la gira, Styles optó por una pausa en su carrera musical, con pocas apariciones públicas, como una colaboración en un concierto de Stevie Nicks en Londres en julio de 2024 y su participación en la Maratón de Berlín en septiembre de 2025.

Hasta ahora, no ha habido anuncios oficiales sobre nuevo material discográfico o una gira de regreso.

“Forever, forever” reabre el debate sobre el futuro de Harry Styles y revive la expectativa entre las directioners de México y el mundo.