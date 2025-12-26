Vacaciones de invierno 2025: qué debes hacer para no tener problemas con tu vuelo

SECTUR recomienda a los pasajeros llegar con anticipación al aeropuerto y consultar el estatus de su vuelo para evitar contratiempos en temporada alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada decembrina marca uno de los periodos de mayor movilidad en los aeropuertos mexicanos. Familias enteras se preparan para reencontrarse o explorar nuevos destinos, mientras crece la demanda de vuelos nacionales e internacionales.

En este contexto, la Secretaría de Turismo (SECTUR) ha difundido una serie de recomendaciones para quienes planean viajar en avión, priorizando la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

Consejos clave para viajar en avión en diciembre

SECTUR aconsejó en sus redes sociales llegar con suficiente anticipación a los aeropuertos para evitar contratiempos relacionados con la alta afluencia de viajeros. Para vuelos nacionales, se recomienda presentarse dos horas antes de la salida programada, y para vuelos internacionales, tres horas antes. Este margen de tiempo permite realizar los trámites de documentación, revisión de seguridad y abordaje sin prisas.

Tener a la mano todos los documentos de viaje es fundamental. SECTUR señala la importancia de portar identificaciones oficiales y boletos de avión en un lugar accesible. Mantener siempre a la vista el equipaje ayuda a prevenir pérdidas y facilita el tránsito por las áreas de seguridad. Asimismo, revisar con anticipación el estatus y horario del vuelo puede evitar sorpresas de último minuto, especialmente considerando los posibles retrasos por la demanda estacional.

Refuerzo sanitario en aeropuertos y fronteras

Senasica encabeza inspecciones minuciosas al equipaje de viajeros para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades agropecuarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las vacaciones decembrinas, AGRICULTURA ha intensificado la supervisión en puertos, aeropuertos y fronteras del país. El objetivo es proteger la producción alimentaria nacional y evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad agropecuaria. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lidera estos controles, realizando inspecciones exhaustivas a pasajeros y equipajes.

Para hacer más eficiente la tarea, AGRICULTURA cuenta con binomios caninos entrenados para detectar productos de origen animal, vegetal o alimenticio que puedan suponer un riesgo. Estos perros especializados permiten identificar posibles amenazas sin necesidad de abrir cada maleta.

La secretaría exhorta a los viajeros a consultar el listado oficial de productos autorizados antes de su llegada. Es fundamental informarse sobre qué alimentos, plantas, semillas o productos de origen animal están permitidos, así como los requisitos para el ingreso de mascotas y de especies no convencionales, como hurones, aves o reptiles. Cumplir con estas disposiciones facilita el proceso de revisión y evita la retención de artículos en la aduana.

Durante las vacaciones decembrinas, no solo aumenta la cantidad de viajeros, sino también las medidas de control en los puntos de entrada al país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) ha reforzado la vigilancia sanitaria, especialmente en aeropuertos, puertos y fronteras.

Las recomendaciones para viajar en diciembre incluyen, además, mantener los documentos a la mano y vigilar el equipaje. (Imagen Ilustrativa)

El personal de Senasica, respaldado por binomios caninos, realiza inspecciones minuciosas al equipaje y a los pasajeros para identificar productos alimenticios o de origen animal que pudieran representar un riesgo.

AGRICULTURA recomienda consultar la lista de productos autorizados antes de viajar, así como los requisitos para el ingreso de mascotas y otras especies. De esta manera, los visitantes evitan complicaciones en la aduana y contribuyen a la protección de la cadena alimentaria nacional.

Restricciones por la peste porcina africana

A raíz de la detección de la peste porcina africana en España, AGRICULTURA ha implementado restricciones adicionales para el ingreso de productos derivados del cerdo provenientes de ese país.

No se permite la entrada de jamones, embutidos ni otros alimentos que incluyan carne de cerdo de origen español. Esta medida busca prevenir la propagación de una enfermedad que, aunque no afecta a los humanos, representa un riesgo para la industria porcina nacional.

Las recomendaciones de SECTUR para los viajeros se resumen en:

Llegar con la anticipación al aeropuerto.

Llevar los documentos de viaje y las identificaciones siempre accesibles.

Identificar y vigilar constantemente el equipaje .

Consultar el estatus del vuelo antes de salir de casa.