¿Cuánto viajó Claudia Sheinbaum en avión y por tierra en 2025?

El 81% de los traslados se realizaron en avión, sumando más de 84 mil kilómetros. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de sus recorridos por el país a lo largo de 2025, un informe que permite dimensionar el alcance territorial de su agenda de gobierno.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló la distancia total recorrida, los medios de transporte utilizados y las entidades visitadas como parte de giras de trabajo, inauguraciones y supervisiones de obras públicas.

De acuerdo con los datos oficiales, los traslados de la titular del Ejecutivo federal sumaron más de 104 mil kilómetros en un año, una cifra que ella misma comparó con varias vueltas al planeta Tierra para ilustrar la magnitud de su movilidad.

El total de kilómetros recorridos en 2025

El balance presentado por la Presidencia establece que Claudia Sheinbaum recorrió 104 mil 372 kilómetros durante 2025 en actividades relacionadas con su función de gobierno.

Más de 84 mil kilómetros fueron recorridos en avión durante giras oficiales. | Presidencia

La cifra incluye únicamente viajes oficiales dentro del territorio nacional y forma parte de lo que la presidenta ha definido como una “agenda de territorio”, basada en la presencia constante en distintas regiones del país.

Para contextualizar la distancia, Sheinbaum señaló que este trayecto equivale aproximadamente a 2.6 vueltas completas a la circunferencia de la Tierra, considerando un promedio de 40 mil kilómetros.

El dato busca dimensionar el volumen de desplazamientos realizados en su primer año completo al frente del Ejecutivo.

¿Cuántos kilómetros viajó en avión?

La mayor parte de los traslados se realizó por vía aérea. Según el desglose oficial, 84 mil 407 kilómetros, es decir, alrededor del 81% del total, se cubrieron en avión.

Este medio de transporte fue clave para conectar regiones distantes del país y facilitar la logística de giras que, en algunos casos, incluyeron más de una entidad en pocos días.

El transporte aéreo representó alrededor del 81% del total de los traslados presidenciales. (@Claudiashein)

El uso del transporte aéreo permitió concentrar actividades como inauguraciones de hospitales, supervisiones de infraestructura ferroviaria y atención a emergencias, especialmente en contextos de contingencias climáticas registradas durante el año.

Los recorridos por tierra: traslados regionales

En contraste, 19 mil 965 kilómetros fueron recorridos por vía terrestre, lo que representa cerca del 19% del total.

Estos trayectos estuvieron asociados principalmente a desplazamientos regionales, visitas a comunidades cercanas y recorridos de supervisión de carreteras, obras urbanas y proyectos locales.

Los viajes terrestres representaron alrededor del 19% del total de sus traslados oficiales. REUTERS/Raquel Cunha

Los viajes por carretera también se vincularon con la atención directa a poblaciones afectadas por lluvias y otros fenómenos naturales, especialmente en entidades del centro y sureste del país.

Los estados visitados y la cobertura nacional

El informe presidencial incluyó un recuento de visitas por entidad federativa, con presencia en 31 de los 32 estados del país.

La Ciudad de México concentró el mayor número de eventos oficiales, mientras que varias entidades destacaron por la frecuencia de las giras.

Claudia Sheinbaum realizó giras de trabajo en 31 de las 32 entidades federativas del país (Windy)

Entre los estados más visitados se encuentran:

10 visitas: Estado de México, Hidalgo y Veracruz.

9 visitas: Puebla.

6 visitas: Guerrero, Morelos, Querétaro y Quintana Roo.

5 visitas: Campeche y Oaxaca.

4 visitas: Baja California Sur, Chiapas, Colima, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

3 visitas: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

2 visitas: Aguascalientes y Durango.

Estos desplazamientos estuvieron ligados principalmente a inauguraciones de hospitales, supervisión de proyectos ferroviarios y energéticos, así como atención a demandas sociales planteadas durante las giras.

El balance ofrece una radiografía cuantitativa del alcance territorial de la actividad presidencial durante 2025.