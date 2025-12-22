¿Dónde pasará Claudia Sheinbaum las vacaciones decembrinas y qué dijo sobre las casas de descanso presidenciales?

La presidenta celebrará las fiestas decembrinas fuera de la capital y confirmó que el Ejecutivo ya no cuenta con residencias oficiales de descanso. CRÉDITO: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechará las fiestas decembrinas para realizar una pausa breve en su agenda y celebrar la Navidad fuera de la capital del país.

La mandataria confirmó que viajará a Acapulco, Guerrero, donde permanecerá tres días como parte de su primer periodo vacacional navideño desde que asumió la Presidencia.

Acapulco, el destino elegido para las fiestas decembrinas

Sheinbaum informó que su descanso se llevará a cabo del 25 al 27 de diciembre, periodo en el que permanecerá en Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país.

La decisión se dio a conocer mientras respondía a cuestionamientos sobre temas de seguridad en Guerrero, particularmente en Chilpancingo, lo que dio pie a que aclarara que no realizará visitas oficiales durante esos días.

El descanso en Acapulco forma parte de la breve pausa que se dará en la capital. (especial)

Aunque estará fuera de la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo subrayó que se mantendrá atenta a los acontecimientos nacionales, especialmente a los eventos masivos que se desarrollarán en Guerrero durante las festividades de fin de año.

Señaló que el acompañamiento federal continuará a través del gobierno estatal para atender cualquier eventualidad.

Fechas de descanso y ajustes en las conferencias matutinas

El periodo vacacional de la presidenta también implicará ajustes en su agenda pública.

Sheinbaum detalló que el miércoles 24 de diciembre sí se realizará la conferencia matutina, mientras que los días 25 y 26 de diciembre no habrá mañanera, al establecerse un “puente” por las festividades navideñas.

Los días sin mañanera coinciden con los puentes festivos por Navidad y Año Nuevo.

De igual forma, anunció que los días 1 y 2 de enero tampoco se llevarán a cabo conferencias, al coincidir con jueves y viernes, lo que permitirá un receso tanto para el equipo presidencial como para la fuente periodística que cubre las actividades del Ejecutivo federal.

¿Existen aún casas de descanso presidenciales?

Durante el intercambio con reporteros, surgió el tema de las antiguas casas de descanso utilizadas por presidentes de México, como las ubicadas en Cozumel o Acapulco.

Al respecto, se aclaró que ya no existen residencias oficiales destinadas al descanso presidencial.

Casa de descanso presidencial Villas Chakté Cancún. | Villas Chakté Cancún

En su lugar, permanecen instalaciones pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina, pero no inmuebles exclusivos para uso del titular del Ejecutivo.

Dónde vacacionaban los presidentes de México

A lo largo de distintas administraciones, los presidentes mexicanos solían elegir destinos específicos para sus periodos de descanso:

Andrés Manuel López Obrador (AMLO): A diferencia de sus antecesores, optó por vacaciones discretas y permaneció en Palacio Nacional o realizó descansos breves, evitando destinos turísticos tradicionales.

Enrique Peña Nieto: Frecuentó Punta Mita, Nayarit, y el puerto de Mazatlán.

Felipe Calderón: Solía vacacionar en Cozumel y Acapulco.

Vicente Fox: Prefería su rancho en Guanajuato y playas de Quintana Roo.

Ernesto Zedillo: Eligió destinos del Caribe mexicano, como Cozumel.

Carlos Salinas de Gortari: Pasaba temporadas en Nuevo León, en el rancho familiar de Agualeguas.

Con su visita a Acapulco, Sheinbaum retoma la tradición de celebrar las fiestas decembrinas fuera de la capital, aunque con un periodo corto de descanso y manteniendo la atención en los asuntos públicos del país.