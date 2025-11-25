México

Sectur celebra llegada de viajeras a México: “Turismo seguro y equitativo”

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora subraya la importancia de políticas públicas con perspectiva de género

Más de la mitad de los turistas extranjeros que llegan a México por vía aérea en 2025 son mujeres, según la Secretaría de Turismo. Crédito: Secretaría de Turismo

El crecimiento sostenido del turismo en México ha ido acompañado de una transformación en la composición de quienes visitan el país: más de la mitad de los turistas extranjeros que arribaron por vía aérea entre enero y septiembre de 2025 fueron mujeres, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En ese periodo, 7 millones 791 mil 920 turistas mujeres eligieron México como destino, lo que representa el 52 % del total, frente al 48 % de hombres. Esta tendencia, de acuerdo con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, evidencia que las señoras perciben al país como un lugar donde pueden desplazarse con confianza y acceder a una oferta turística segura y orientada a su bienestar.

Durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Rodríguez Zamora subrayó que la dependencia a su cargo impulsa diariamente acciones para avanzar hacia un sector turístico más seguro, equitativo y con mayores oportunidades para todas.

El turismo femenino en México alcanza 7.79 millones de viajeras extranjeras entre enero y septiembre de 2025, superando a los hombres. Crédito: Secretaría de Turismo

La funcionaria destacó que la implementación de políticas públicas con perspectiva de género constituye una prioridad en su gestión, ya que este enfoque no solo beneficia al sector turístico, sino que también contribuye al desarrollo comunitario del país. Según la secretaria, se trabaja para garantizar que las mujeres cuenten con derechos plenos y que sus aportaciones sean reconocidas y valoradas, especialmente en comunidades y pueblos originarios.

Rodríguez Zamora informó que, de enero a septiembre de 2025, México recibió 7.79 millones de viajeras extranjeras por vía aérea, cifra que representa un incremento anual del 0.8 % respecto al mismo periodo de 2024. En total, durante los primeros nueve meses del año, arribaron al país 15 millones 95 mil 640 turistas extranjeros por vía aérea.

La secretaria consideró que este flujo creciente de mujeres viajeras obliga a redoblar los esfuerzos institucionales para asegurar que México sea un destino donde puedan disfrutar, desarrollarse y sentirse protegidas en todo momento.

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora destaca la percepción de México como un destino seguro y confiable para mujeres viajeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de crecimiento del turismo hacia México, enfatizó la titular de Sectur, se fortalecen de manera permanente las políticas institucionales para garantizar entornos libres de violencia para las visitantes, turistas y trabajadoras del sector. Rodríguez Zamora afirmó: “Nuestro compromiso es claro: ningún destino puede considerarse exitoso si no garantiza la dignidad y los derechos de quienes lo habitan y lo visitan”.

En este sentido, la secretaria subrayó que la prevención de la trata de personas y la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres constituyen una prioridad permanente en el ámbito turístico. Además, resaltó la importancia de continuar impulsando el turismo comunitario como herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres en zonas rurales e indígenas.

Rodríguez Zamora señaló: “El turismo comunitario tiene como propósito impulsar un desarrollo sostenible, elevar la calidad de vida en las comunidades y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa”, y destacó que la autonomía económica es uno de los pilares más efectivos para prevenir situaciones de violencia.

