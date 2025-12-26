México

Vacaciones de diciembre: esto recomienda la SICT para viajar en carreteras mexicanas en este fin de año

Las autoridades pidieron a la población tomar medidas de seguridad evitar percances en estos días de asueto

Guardar
Ésta es la ruta alterna
Ésta es la ruta alterna para llegar a Cuernavaca sin atravesar la autopista Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exhortó a extremar precauciones al viajar por las carreteras mexicanas durante las vacaciones de diciembre, un periodo caracterizado por el crecimiento en el flujo vehicular.

Según la institución, el uso correcto del cinturón de seguridad, el respeto de los límites de velocidad, la prohibición de utilizar el teléfono celular al conducir y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que altere los reflejos son acciones fundamentales para proteger la vida y reducir el riesgo de accidentes.

La SICT destacó la necesidad de revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera. La evaluación debe incluir los niveles de gasolina, aceite y agua, la presión de las llantas —incluida la de refacción— y el funcionamiento de parabrisas y luces externas e internas. Estas revisiones ayudan a prevenir incidentes y garantizan mayor seguridad durante los traslados.

Recomendaciones para viajar en carreteras durante vacaciones de diciembre

SICT recomienda medidas de seguridad
SICT recomienda medidas de seguridad para viajar en carreteras durante diciembre (SICT)

El organismo federal recomendó llevar en el automóvil herramientas y artículos útiles para responder a emergencias: llave de cruz o de tuercas, gato hidráulico, destornilladores, pinzas, cables pasa corriente, cinta aislante, botiquín de primeros auxilios, extintor, caja de fusibles de repuesto y linterna. Tener estos implementos puede resultar decisivo ante una avería o imprevisto en ruta.

Entre las recomendaciones difundidas, la SICT puso énfasis en la importancia de tener a la mano números telefónicos de emergencia para solicitar auxilio en caso de cualquier percance, incluyen:

  • Nacional de emergencias (911)
  • CAPUFE (074)
  • Cruz Roja (55 53 95 11 11)
  • Guardia Nacional (088)
  • Denuncia Anónima (089)
  • Locatel (55 56 58 11 11)
  • Protección Civil (55 51 28 00 00)

Estas líneas aseguran atención y auxilio inmediato en toda la red carretera.

El periodo vacacional escolar, que según la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó el lunes 22 de diciembre, suele movilizar a miles de familias por diversas rutas, desde destinos turísticos hasta reuniones familiares. En este contexto, la SICT insiste en que adoptar un comportamiento responsable frente al volante y cumplir las recomendaciones de seguridad es determinante ante el incremento del tránsito vehicular.

La SICT insiste en que
La SICT insiste en que adoptar un comportamiento responsable frente al volante (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El avance de las obras viales federales en México alcanza el 60 por ciento

La SICT también informó avances en la modernización de la infraestructura carretera nacional. Durante la administración actual, las principales obras alcanzan un sesenta por ciento de progreso, con una inversión superior a 17mil millones de pesos. Entre los proyectos prioritarios sobresale el programa carretero de Guerrero, que destina 1,985 millones de pesos a 68 puentes, así como la mejora de la Glorieta FONATUR en Baja California Sur (75% de avance, con entrega prevista para junio de 2026), el puente Alameda Oriente en Estado de México (31%, meta octubre de 2027) y el acceso al Puerto de Veracruz (12%, conclusión en diciembre de 2026).

Otros desarrollos notables incluyen la carretera San Ignacio Tayoltita, de 96 kilómetros y 3.197 millones de pesos invertidos; los puentes Rizo de Oro en Chiapas y Nichupté en Quintana Roo (2.1 y 11.2 kilómetros respectivamente, con inversiones mayores a 1,222 y 6,486 millones de pesos).

La ruta Cuautla-Tlapa, que cruza Morelos, Puebla y Guerrero, registra 385 kilómetros y un presupuesto de 13.652 millones de pesos, mientras que el tramo costero Salina Cruz-Zihuatanejo suma 453 kilómetros con una inversión de 27.665 millones.

Temas Relacionados

Carreteras mexicanasSICTcarreterasCDMXEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Estas serán las Líneas de Cablebús de CDMX que estarán terminadas para 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se construirán en su administración un total de cinco rutas de este medio de transporte público

Estas serán las Líneas de

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

El ahora detenido no pudo acreditar la procedencia legal de la sustancia

Detienen a un hombre que

Chispazo: todos los números ganadores del 25 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 25 de diciembre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

La periodista de investigación reveló que el líder del Cártel de Guasave estaría peleando el control del Cártel de Sinaloa

Asesinato de “El Panu” habría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre que

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

La entrega de “El Mayo” a EEUU podría ser una venganza por parte de “El Güero” Guzmán, señala exagente de la DEA

Sentencian a hombre por llevar armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas en una camioneta en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch dedica un emotivo

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

DEPORTES

Cuánto dinero costó el outfit

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate

Tigres recuerda la final que le ganó al América: ‘Cuando el Grinch se robó la Navidad’