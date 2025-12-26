Vacaciones de diciembre: esto recomienda la SICT para viajar en carreteras mexicanas en este fin de año

Ésta es la ruta alterna para llegar a Cuernavaca sin atravesar la autopista Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exhortó a extremar precauciones al viajar por las carreteras mexicanas durante las vacaciones de diciembre, un periodo caracterizado por el crecimiento en el flujo vehicular.

Según la institución, el uso correcto del cinturón de seguridad, el respeto de los límites de velocidad, la prohibición de utilizar el teléfono celular al conducir y evitar manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que altere los reflejos son acciones fundamentales para proteger la vida y reducir el riesgo de accidentes.

La SICT destacó la necesidad de revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera. La evaluación debe incluir los niveles de gasolina, aceite y agua, la presión de las llantas —incluida la de refacción— y el funcionamiento de parabrisas y luces externas e internas. Estas revisiones ayudan a prevenir incidentes y garantizan mayor seguridad durante los traslados.

Recomendaciones para viajar en carreteras durante vacaciones de diciembre

SICT recomienda medidas de seguridad para viajar en carreteras durante diciembre (SICT)

El organismo federal recomendó llevar en el automóvil herramientas y artículos útiles para responder a emergencias: llave de cruz o de tuercas, gato hidráulico, destornilladores, pinzas, cables pasa corriente, cinta aislante, botiquín de primeros auxilios, extintor, caja de fusibles de repuesto y linterna. Tener estos implementos puede resultar decisivo ante una avería o imprevisto en ruta.

Entre las recomendaciones difundidas, la SICT puso énfasis en la importancia de tener a la mano números telefónicos de emergencia para solicitar auxilio en caso de cualquier percance, incluyen:

Nacional de emergencias (911)

CAPUFE (074)

Cruz Roja (55 53 95 11 11)

Guardia Nacional (088)

Denuncia Anónima (089)

Locatel (55 56 58 11 11)

Protección Civil (55 51 28 00 00)

Estas líneas aseguran atención y auxilio inmediato en toda la red carretera.

El periodo vacacional escolar, que según la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó el lunes 22 de diciembre, suele movilizar a miles de familias por diversas rutas, desde destinos turísticos hasta reuniones familiares. En este contexto, la SICT insiste en que adoptar un comportamiento responsable frente al volante y cumplir las recomendaciones de seguridad es determinante ante el incremento del tránsito vehicular.

La SICT insiste en que adoptar un comportamiento responsable frente al volante (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El avance de las obras viales federales en México alcanza el 60 por ciento

La SICT también informó avances en la modernización de la infraestructura carretera nacional. Durante la administración actual, las principales obras alcanzan un sesenta por ciento de progreso, con una inversión superior a 17mil millones de pesos. Entre los proyectos prioritarios sobresale el programa carretero de Guerrero, que destina 1,985 millones de pesos a 68 puentes, así como la mejora de la Glorieta FONATUR en Baja California Sur (75% de avance, con entrega prevista para junio de 2026), el puente Alameda Oriente en Estado de México (31%, meta octubre de 2027) y el acceso al Puerto de Veracruz (12%, conclusión en diciembre de 2026).

Otros desarrollos notables incluyen la carretera San Ignacio Tayoltita, de 96 kilómetros y 3.197 millones de pesos invertidos; los puentes Rizo de Oro en Chiapas y Nichupté en Quintana Roo (2.1 y 11.2 kilómetros respectivamente, con inversiones mayores a 1,222 y 6,486 millones de pesos).

La ruta Cuautla-Tlapa, que cruza Morelos, Puebla y Guerrero, registra 385 kilómetros y un presupuesto de 13.652 millones de pesos, mientras que el tramo costero Salina Cruz-Zihuatanejo suma 453 kilómetros con una inversión de 27.665 millones.