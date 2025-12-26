Sheinbaum destaca tasa de desempleo al cierre del 2025: este lugar ocupa México a nivel mundial

Un grupo de obreros de la construcción desempleados esperan algún cliente que quiera contratar sus servicios en el centro histórico de Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán/Archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la tasa de desocupación laboral en México al cierre del 2025, afirmando que es uno de los países con los niveles más bajos de desempleo en el mundo.

En su cuenta de X, la mandataria publicó un ranking internacional de la tasa de desempleo, con datos al corte de octubre y noviembre de este año, en la cual México está mejor posicionado que países como Estados Unidos, Alemania y Francia.

¿Qué lugar ocupa México en tasa de desempleo a nivel mundial?

De acuerdo con la publicación de Sheinbaum Pardo, México está en segundo lugar de los países con menos desempleo, con 2.7%, al ser superado por Japón, que reporta un 2.6% en la tasa de desocupación.

La presidenta celebró el resultado, afirmando que es “resultado” de la política que promueve el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, sin dar mayores detalles.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió en la red social.

Según la misma información, el tercer lugar lo ocupa Alemania, con un 3.8% de tasa de desempleo, seguido de Países Bajos, con 4.0%; y de Australia, con 4.3 por ciento.

Estados Unidos ocupa el sexto lugar, con un 4.6%, mientras que Francia se posiciona en onceavo lugar, con 7.7 por ciento.

IMSS alcanza cifra histórica de empleos formales registrados en 2025

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que, al 30 de noviembre de 2025, el empleo formal alcanzó un nuevo récord histórico con 22 millones 837 mil 768 puestos afiliados, la cifra más alta desde 1997.

Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, precisó que el 86.7% de los puestos son empleos permanentes, con 19 millones 800 mil 325 plazas, la mayor cantidad registrada en cualquier mes.

Del total, 9 millones 229 mil 547 empleos corresponden a mujeres, quienes representan el 40.4% del empleo formal, sumándose 98 mil nuevos empleos femeninos en el año. En noviembre se crearon 48 mil 595 puestos, sumando 599 mil 389 en lo que va del año, con un crecimiento anual del 2.7%.

En los últimos 12 meses, se agregaron 194 mil 130 puestos, lo que equivale a una tasa anual de 0.9%.

El salario base de cotización es de 624.9 pesos diarios, con un aumento anual del 7%. El salario mínimo subirá a 315.04 pesos diarios y a 440.87 pesos en la Frontera Norte a partir de enero de 2026, lo que permitirá mejorar aún más los ingresos de los trabajadores formales.