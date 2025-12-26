Senadores morenistas con menos iniciativas: Fernández Noroña y otros destacan por su baja productividad

Morena, con 62 senadores, mantiene el control de la Cámara Alta (Cuartoscuro - FB, Citlalli Hernandez Mora

La actividad legislativa del Senado de la República durante la actual Legislatura (2024-2028) ha sido objeto de análisis a partir de reportes de productividad que miden, entre otros indicadores, el número de iniciativas presentadas y aprobadas por cada legislador.

En este balance, algunos senadores de Morena y de los partidos aliados —Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— aparecen entre quienes han registrado menor número de propuestas propias, en un contexto general de baja producción normativa de la Cámara Alta.

Morena y su peso en la Cámara Alta

El Senado de la República está conformado por 128 escaños.

Morena cuenta actualmente con 62 senadores, lo que lo convierte en el grupo parlamentario mayoritario.

En conjunto con el PT y el PVEM, la coalición oficialista mantiene el control de la Cámara y la posibilidad de aprobar reformas ordinarias y constitucionales.

Morena, con 62 senadores, es la bancada mayoritaria en la Cámara Alta, junto con sus aliados PT y PVEM. Crédito:Cuartoscuro

Pese a esta mayoría, los datos muestran que el Senado ha quedado rezagado frente a la Cámara de Diputados en la generación de decretos.

Entre septiembre y diciembre del periodo reciente, solo 15 de los 45 decretos aprobados por el Congreso de la Unión tuvieron origen en el Senado, equivalente al 33.3% del total.

Senadores con menor número de iniciativas

Distintos reportes periodísticos ubican a varios legisladores de Morena y sus aliados entre los senadores con menor productividad individual, medida por la cantidad de iniciativas presentadas.

Entre los casos más citados se encuentra Gerardo Fernández Noroña (Morena), quien en la actual legislatura ha presentado tres iniciativas, todas pendientes de dictamen.

Gerardo Fernández Noroña (PT) es uno de los senadores con menor número de iniciativas presentadas en la actual legislatura. (Captura de pantalla Senado de México)

También figuran Félix Salgado Macedonio (Morena), Citlalli Hernández (Morena) y Jaime Bonilla Valdés (PT), quienes han sido señalados por un bajo número de iniciativas propias o por registrar múltiples inasistencias durante los trabajos legislativos, tanto justificadas como no justificadas, de acuerdo con información pública del Senado.

Qué propuestas han presentado y su avance

En cuanto al contenido de las iniciativas, Félix Salgado Macedonio ha promovido propuestas relacionadas con migración, uso de los símbolos patrios, eliminación de pensiones y privilegios para exfuncionarios, así como mecanismos de participación ciudadana, como foros y parlamentos juveniles.

También ha respaldado reformas impulsadas por el Ejecutivo federal, como las relacionadas con el nepotismo y el sistema judicial.

Del total de 746 iniciativas presentadas en el Senado, únicamente tres fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, el avance de estas propuestas ha sido limitado.

En el balance general del Senado, durante el periodo analizado se presentaron 746 iniciativas, pero únicamente tres fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entraron en vigor.

Estas reformas fueron promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la coordinación de Morena en la Cámara Alta.

Balance general del desempeño legislativo

Especialistas y analistas han señalado que, aunque algunos senadores mantienen una alta presencia en el debate parlamentario, ello no siempre se traduce en iniciativas aprobadas o en reformas vigentes.

Durante el periodo analizado, el Senado presentó un total de 746 iniciativas, pero solo tres han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA

A más de un año de iniciada la legislatura, el Senado muestra un volumen importante de discusión política, pero una producción normativa reducida, situación que no se había registrado de manera consistente desde 2006.

Senadores de Morena y aliados señalados por baja productividad legislativa:

Gerardo Fernández Noroña (PT)

Félix Salgado Macedonio (Morena)

Citlalli Hernández (Morena)

Jaime Bonilla Valdés (PT)

El desempeño del Senado y de sus principales fuerzas políticas continúa bajo observación, especialmente ante la expectativa de que la mayoría legislativa se traduzca en mayores resultados concretos en el proceso legislativo.