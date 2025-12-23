México

Claudia Sheinbaum revela cual sería el platillo que comerá en la cena de Navidad este 2025

La titular del gobierno mexicano informó que tomará su primer descanso oficial en Guerrero

Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/ Infobae México

Los festejos por la temporada navideña se hicieron presentes en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó durante su conferencia matutina del martes 23 de diciembre su entusiasmo por la fecha al interpretar la tradicional canción “Feliz Navidad”.

Durante el mensaje, la mandataria informó a la ciudadanía y a la prensa que las conferencias matutinas se suspenderán a partir del miércoles 24 de diciembre y se reanudarán el lunes 29 de diciembre, con el objetivo de que los reporteros tengan la oportunidad de descansar.

En un ambiente relajado, Claudia Sheinbaum sorprendió a los reporteros al cantar el clásico villancico "Feliz Navidad" y disfrutar de la canción al finalizar su conferencia, contagiando el espíritu de la temporada. (Presidencia)

“Le vas a dar vacaciones a toda la fuente de presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes les agradecemos este año que estuvimos juntos a las 7:30 horas de la mañana en punto”, expresó Sheinbaum Pardo.

Esto es lo que cenará Sheinbaum en Navidad

Al cierre de la Mañanera, la prensa cuestionó a la presidenta sobre el platillo que cenará durante la celebración navideña.

Cooking romeritos with mole, traditional
Cooking romeritos with mole, traditional Mexican dish

Sheinbaum respondió que elegirá “Romeritos”, porque es el platillo que “más me gusta” para esta ocasión. Finalmente, la jefa del Ejecutivo envió un mensaje a la población:

“A todos los que nos escuchan, nos ven, ¡Feliz Navidad! Que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y niñas".

¿Dónde pasará las vacaciones decembrinas Sheinbaum?

La presidenta de México Claudia Sheinbaum pasará tres días en Acapulco durante las vacaciones navideñas, en lo que será su primer descanso oficial desde que asumió el cargo.

Este periodo abarcará del 25 al 27 de diciembre, según informó la mandataria, quien permanecerá lejos de la Ciudad de México y no realizará actividades oficiales.

Durante un intercambio con reporteros, Sheinbaum aclaró que las tradicionales casas de descanso presidenciales, como las de Cozumel o Acapulco, ya no existen como residencias exclusivas, pues los inmuebles que permanecen corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina, no a un uso exclusivo del presidente.

Claudia Sheinbaum Acapulco. (Foto: Gobierno
Claudia Sheinbaum Acapulco. (Foto: Gobierno de México)

Además, enfatizó que, aunque estará fuera de la capital, mantendrá la atención en los sucesos nacionales, con especial vigilancia sobre los eventos masivos en Guerrero y posibilidad de responder a cualquier eventualidad mediante coordinación con el gobierno estatal.

Los romeritos: platillo estrella en la cena de Navidad

Durante las fiestas decembrinas en México, los romeritos se integran en la cena navideña junto con mole, camarón seco y papas.

Este platillo, tradicionalmente vinculado a la vigilia religiosa, ganó popularidad como alternativa sin carne desde la época colonial.

Foto: Instagram/@empacadorafritz
Foto: Instagram/@empacadorafritz

Los primeros registros de los romeritos aparecen en recetarios del siglo XIX y en la literatura costumbrista, asociándose principalmente a la Semana Santa. Su nombre náhuatl, “quilitl”, resalta su origen prehispánico y su distinción respecto al romero. Actualmente, se preparan con tortas de camarón seco, manteniendo su significado religioso y cultural.

Además de su valor culinario, los romeritos aportan antioxidantes y beneficios nutricionales. Su cultivo tradicional ayuda al control natural de plagas, fortaleciendo el patrimonio agrícola.

