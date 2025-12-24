México

Tras decisión de Sheinbaum, Morena alista modificaciones a la Ley de Ingresos sobre videojuegos

Ricardo Monreal insiste en que la Cámara de Diputados dará cauce formal a la instrucción de la presidenta

Monreal califica la derogación como ‘una buena decisión’ y resalta el papel del Congreso en formalizarla.

El Congreso de la Unión modificará la Ley de Ingresos 2026 para eliminar el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el retiro de la medida por su inviabilidad técnica.

Así lo confirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien subrayó que el Poder Legislativo coincide plenamente con la reflexión de la mandataria y procederá a derogar el artículo correspondiente.

Monreal respalda a Sheinbaum y anticipa cambios en la ley

Ricardo Monreal dejó claro que la bancada de Morena acompañará la decisión presidencial y actuará con rapidez una vez que llegue la iniciativa formal al Congreso.

En un mensaje difundido en redes sociales, el legislador afirmó: “Hoy el Congreso tiene que modificar la Ley de Ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del ocho por ciento no se aplique a los videojuegos”.

Monreal subraya que la bancada de Morena actuará con rapidez para dar cauce legal a la decisión presidencial. Crédito: @RicardoMonrealA

Añadió que existe un consenso político para eliminar el gravamen y destacó el papel del Legislativo en dar cauce legal a la decisión del Ejecutivo.

“Nosotros coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum y estamos de acuerdo en derogarlo. Una vez que iniciemos el proceso formal y que recibamos la iniciativa, procederemos oportunamente a votarlo para su derogación”, sostuvo.

Monreal calificó la determinación como “una buena decisión” y remarcó que ahora corresponde al Congreso “darle forma”.

La postura de la presidenta y las razones del retiro

Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el impuesto no se aplicará debido a la falta de criterios claros para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos.

Claudia Sheinbaum anunció que la medida no se aplicará debido a su inviabilidad técnica. | YouTube Claudia Sheinbaum

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia”, argumentó.

Aunque la propuesta había sido planteada meses atrás como parte del Paquete Económico 2026, finalmente no se concretó.

La mandataria reconoció que, pese a la intención inicial, la medida resultó inviable en la práctica y decidió cancelarla definitivamente.

Qué buscaba el impuesto del 8 %

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemplaba aplicar una tasa del 8% a videojuegos clasificados como violentos en formatos físicos y digitales.

La decisión se tomó debido a la dificultad para determinar una clasificación. (Especial)

El objetivo declarado era desincentivar su consumo y fomentar hábitos más saludables, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

De haberse aplicado, un videojuego con precio de mil 199 pesos habría aumentado a casi mil 250 pesos.

La medida se enfocaba en títulos clasificados como “C” y “D”, dirigidos a mayores de edad, en un mercado que supera los 2,300 millones de dólares anuales y cuenta con más de 76 millones de jugadores en México.

Debate sobre los daños y la alternativa del gobierno

El retiro del impuesto reactivó el debate sobre el impacto real de los videojuegos violentos.

La presidenta señaló la importancia de educar sobre los posibles riesgos del uso excesivo de ciertos contenidos digitales. (Foto: Difusión)

Mientras algunos especialistas advierten que pueden generar adicción, gastos recurrentes o normalizar conductas agresivas, otros sostienen que la violencia infantil responde principalmente a factores como el entorno familiar y social.

Ante este escenario, el gobierno federal optó por una estrategia distinta basada en la prevención y la información.

En lugar del gravamen, se impulsarán campañas de concientización dirigidas a jóvenes y padres de familia.

Los puntos clave de la nueva estrategia serán:

  • Informar sobre los riesgos del uso excesivo de videojuegos.
  • Promover la supervisión parental según la edad y clasificación.
  • Fomentar el consumo responsable de contenidos digitales.
  • Prevenir conductas adictivas y normalización de la violencia.

Con esta decisión, el Ejecutivo y el Legislativo cierran la puerta al impuesto y apuestan por un enfoque educativo, mientras el Congreso avanza en la derogación formal anunciada por Ricardo Monreal.

