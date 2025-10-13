México

Félix Salgado pide calma a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero: “los que se andan calentando se pueden desvielar”

El senador instó a los interesados en la sucesión a esperar los plazos oficiales y a priorizar el bienestar de la población

Por Merary Nuñez

Guardar
El senador por el estado
El senador por el estado de Guerrero catalogó como un "falso debate" la postura de los legisladores de oposición en torno a los programas sociales.. Foto: Cuartoscuro

El debate sobre la sucesión en la gubernatura de Guerrero ha comenzado a agitarse, aunque el calendario electoral aún marca una larga espera.

El senador Félix Salgado Macedonio ha instado a quienes aspiran a ese cargo a mantener la calma y evitar anticipar campañas, subrayando que los tiempos oficiales para definir candidaturas aún no han llegado.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el legislador, padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, criticó abiertamente a quienes, según sus palabras, “despilfarran recursos en la promoción de sus aspiraciones políticas”, recordando que la dirigencia de Morena solo aplicará una encuesta para seleccionar a su abanderado o abanderada hacia finales de 2026.

El senador enfatizó que la decisión final recaerá en la ciudadanía, citando la máxima del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “el pueblo es el que manda”. Salgado sostuvo que el sentir popular será el factor determinante para elegir a la persona que encabezará la candidatura de Morena para el periodo 2027-2033.

En su mensaje, Salgado Macedonio advirtió a los aspirantes sobre los riesgos de precipitarse en sus campañas personales:

“Entonces yo digo que no se calienten, porque los que se andan calentando se pueden desvielar, porque andan muy adelantaditos, pero sí pueden levantar la mano y decir ‘quiero’, decir ‘voy’, pero para todo hay tiempos, acuérdense entonces, hay tiempos, entonces en su momento y en su tiempo, ahorita todos los que andan calientes o calenturientos, ¿Qué les digo?, bájenle tantito, porque ahorita no es tiempo, no es momento, hay que esperarse, hay que serenarse”, recalcó el legislador en la transmisión.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero.
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. (Foto: Twitter/@EvelynSalgadoP)

El llamado del senador se dirigió especialmente a los integrantes de Morena que buscan suceder a Evelyn Salgado. Les exhortó a centrar sus esfuerzos en trabajar por el bienestar de la población guerrerense y en fortalecer al partido, en lugar de invertir en campañas prematuras.

“Al final de cuentas, ya lo dijeron en Morena, en el último trimestre del 2026 se va a mandar a hacer una encuesta y ahí le van a preguntar al pueblo, ¿Quién quieren que sea su candidato o su candidata?”, recordó Salgado.

También criticó las prácticas de propaganda anticipada, señalando que tales acciones no corresponden a los principios de Morena.

“Entonces, por más que anden tirando el dinero, por más que anden con su propaganda, por más que anden con cosas, por cierto, nefastas, porque eso es del PRI, eso es del PAN, eso no es de Morena, de andar con propaganda, pagando equipos de compañeros para que anden casa por casa, eso no es correcto, eso no es de Morena. Entonces yo hago un llamado para que todos tranquilos a trabajar, a trabajar sí pero a trabajar por Morena y a trabajar por Guerrero, a trabajar por México”, concluyó el legislador.

Temas Relacionados

GuerreroProcesos electoralesGobernaturaFélix Salgado MacedonioEvelyn SalgadoMorenamexico-noticias

Más Noticias

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Las tensiones han surgido en el reality de TV Azteca tras una dinámica en la que cuatro celebridades pasaron la noche en los establos

Manola Díez y Carolina Ross

Libros México: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Libros México: los títulos más

¿Cuánto te paga Banamex por tu centenario de oro y onza de plata este 13 de octubre de 2025?

El valor de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

¿Cuánto te paga Banamex por

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se

Popocatépetl registró 54 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula criminal en Edomex:

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

Quién es Rayito, el novio de Lis Vega que es 10 años menor que ella y a quien le dejó todo por entrar a La Granja VIP

Kim Shantal narra brutal crimen en el 24/7 de ‘La Granja VIP México’ y exhiben presunto intento de censura

DEPORTES

Aaron Ramsey pide ayuda en

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

Imanol Rodríguez, la nueva promesa mexicana que da el salto a la UFC

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal y Mateo Chávez al Ajax: estos son los partidos de los mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México