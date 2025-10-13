Félix Salgado pide calma a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero: “los que se andan calentando se pueden desvielar”

El senador por el estado de Guerrero catalogó como un "falso debate" la postura de los legisladores de oposición en torno a los programas sociales.. Foto: Cuartoscuro

El debate sobre la sucesión en la gubernatura de Guerrero ha comenzado a agitarse, aunque el calendario electoral aún marca una larga espera.

El senador Félix Salgado Macedonio ha instado a quienes aspiran a ese cargo a mantener la calma y evitar anticipar campañas, subrayando que los tiempos oficiales para definir candidaturas aún no han llegado.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el legislador, padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado, criticó abiertamente a quienes, según sus palabras, “despilfarran recursos en la promoción de sus aspiraciones políticas”, recordando que la dirigencia de Morena solo aplicará una encuesta para seleccionar a su abanderado o abanderada hacia finales de 2026.

El senador enfatizó que la decisión final recaerá en la ciudadanía, citando la máxima del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “el pueblo es el que manda”. Salgado sostuvo que el sentir popular será el factor determinante para elegir a la persona que encabezará la candidatura de Morena para el periodo 2027-2033.

En su mensaje, Salgado Macedonio advirtió a los aspirantes sobre los riesgos de precipitarse en sus campañas personales:

“Entonces yo digo que no se calienten, porque los que se andan calentando se pueden desvielar, porque andan muy adelantaditos, pero sí pueden levantar la mano y decir ‘quiero’, decir ‘voy’, pero para todo hay tiempos, acuérdense entonces, hay tiempos, entonces en su momento y en su tiempo, ahorita todos los que andan calientes o calenturientos, ¿Qué les digo?, bájenle tantito, porque ahorita no es tiempo, no es momento, hay que esperarse, hay que serenarse”, recalcó el legislador en la transmisión.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. (Foto: Twitter/@EvelynSalgadoP)

El llamado del senador se dirigió especialmente a los integrantes de Morena que buscan suceder a Evelyn Salgado. Les exhortó a centrar sus esfuerzos en trabajar por el bienestar de la población guerrerense y en fortalecer al partido, en lugar de invertir en campañas prematuras.

“Al final de cuentas, ya lo dijeron en Morena, en el último trimestre del 2026 se va a mandar a hacer una encuesta y ahí le van a preguntar al pueblo, ¿Quién quieren que sea su candidato o su candidata?”, recordó Salgado.

También criticó las prácticas de propaganda anticipada, señalando que tales acciones no corresponden a los principios de Morena.

“Entonces, por más que anden tirando el dinero, por más que anden con su propaganda, por más que anden con cosas, por cierto, nefastas, porque eso es del PRI, eso es del PAN, eso no es de Morena, de andar con propaganda, pagando equipos de compañeros para que anden casa por casa, eso no es correcto, eso no es de Morena. Entonces yo hago un llamado para que todos tranquilos a trabajar, a trabajar sí pero a trabajar por Morena y a trabajar por Guerrero, a trabajar por México”, concluyó el legislador.