México

Policía pierde la vida en riña entre vecinos que celebraban Navidad en Naucalpan

Habitantes funestos intentaron linchar al presunto agresor, causándole lesiones de gravedad

Guardar
El policía recibió varios impactos
El policía recibió varios impactos de arma de fuego. Foto: (iStock)

Lo que debía ser una jornada de celebración familiar terminó en una tragedia que ha conmocionado al municipio de Naucalpan, Estado de México. Un altercado entre vecinos durante la tarde de este 25 de diciembre derivó en un ataque armado que cobró la vida de un elemento de la Guardia Nacional y dejó al presunto agresor bajo custodia tras ser linchado por testigos de los hechos.

El incidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas en la colonia San Antonio Zomeyucan, específicamente sobre la calle Guanajuato, en una zona de corredor comercial cercana al cruce con la calle Altamira.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recabados en el lugar, la víctima fue identificada como Erick “N”, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional. El oficial se encontraba disfrutando de su día de descanso, vestido de civil, conviviendo con familiares y amigos frente a un domicilio.

Acapulco se encuentra bajo alertas
Acapulco se encuentra bajo alertas por escalada en crímenes. Foto: (iStock)

La disputa comenzó cuando Erick “N” y sus acompañantes se encontraban quemando pirotecnia en la vía pública. Según las indagatorias, un vecino de la zona salió de su vivienda y comenzó a reclamar de forma airada y con insultos por el ruido y el uso de los artefactos explosivos frente a su propiedad. Lo que inició como una discusión verbal escaló rápidamente a una confrontación física.

Durante el forcejeo, el vecino —cuya identidad no ha sido revelada pero se confirmó que es integrante de la Guardia Municipal local— extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y disparó en al menos tres ocasiones contra Erick “N”. El agente de la Guardia Nacional cayó herido de gravedad en el pavimento, perdiendo la vida de manera casi instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran intervenir.

Autoridades confirmaron el fallecimiento del
Autoridades confirmaron el fallecimiento del elemento policíaco. (Cuartoscuro))

Al presenciar el asesinato, la indignación se apoderó de los familiares y amigos de la víctima. El grupo rodeó al presunto homicida y comenzó a golpearlo brutalmente en represalia por el ataque. La turba lo dejó inconsciente en la calle, momento en el que arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y refuerzos de la Guardia Nacional para restablecer el orden.

El agresor fue rescatado por paramédicos de Protección Civil y trasladado bajo una fuerte custodia policial al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Su estado de salud se reporta como delicado debido a los golpes recibidos, pero permanece en calidad de detenido a disposición del Ministerio Público.

La zona fue acordonada por horas, provocando el cierre de comercios y el resguardo de transeúntes que realizaban compras navideñas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de los casquillos percutidos para iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Temas Relacionados

NaucalpanEstado de MéxicoPolicía asesinadoHomicidiomexico-noticias

Más Noticias

Atole de novia: cómo preparar esta tradicional bebida desde casa

Esta receta es ideal para servir en jarritos de barro para acompañar los días de frío

Atole de novia: cómo preparar

Lev Tahor: qué es y cómo opera esta secta con presencia en México

La FGR ha identificado al estado de Chiapas como principal zona de operación del grupo

Lev Tahor: qué es y

Requisitos y documentos para tramitar la Licencia Permanente 2026 en CDMX

Recientemente se confirmó la ampliación del programa debido a la alta demanda registrada desde su reapertura

Requisitos y documentos para tramitar

Cómo preparar té de manzanilla con leche y cuáles son sus beneficios para mejorar el descanso

Su suavidad, propiedades y versatilidad la convierten en aliada de quienes buscan bebidas sin cafeína

Cómo preparar té de manzanilla

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

La violencia del crimen organizado, la caída de capos, el uso de explosivos y la narcopolítica redefinieron el panorama de la seguridad en México y su relación con EEUU

Doce hechos que marcaron la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doce hechos que marcaron la

Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Así era la relación entre El Panu e Iván Archivaldo, el hombre que frenaba los excesos del líder de Los Chapitos

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Quién es Kavinsky, el Dj

Quién es Kavinsky, el Dj francés que encabezará la fiesta de Fin de Año en CDMX

Ángela Aguilar y Nodal comparten mensajes por Navidad: “Con el corazón lleno de amor”

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

DEPORTES

¿Cómo le fue a la

¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate