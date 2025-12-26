Policía pierde la vida en riña entre vecinos que celebraban Navidad en Naucalpan

El policía recibió varios impactos de arma de fuego. Foto: (iStock)

Lo que debía ser una jornada de celebración familiar terminó en una tragedia que ha conmocionado al municipio de Naucalpan, Estado de México. Un altercado entre vecinos durante la tarde de este 25 de diciembre derivó en un ataque armado que cobró la vida de un elemento de la Guardia Nacional y dejó al presunto agresor bajo custodia tras ser linchado por testigos de los hechos.

El incidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas en la colonia San Antonio Zomeyucan, específicamente sobre la calle Guanajuato, en una zona de corredor comercial cercana al cruce con la calle Altamira.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios recabados en el lugar, la víctima fue identificada como Erick “N”, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional. El oficial se encontraba disfrutando de su día de descanso, vestido de civil, conviviendo con familiares y amigos frente a un domicilio.

La disputa comenzó cuando Erick “N” y sus acompañantes se encontraban quemando pirotecnia en la vía pública. Según las indagatorias, un vecino de la zona salió de su vivienda y comenzó a reclamar de forma airada y con insultos por el ruido y el uso de los artefactos explosivos frente a su propiedad. Lo que inició como una discusión verbal escaló rápidamente a una confrontación física.

Durante el forcejeo, el vecino —cuya identidad no ha sido revelada pero se confirmó que es integrante de la Guardia Municipal local— extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y disparó en al menos tres ocasiones contra Erick “N”. El agente de la Guardia Nacional cayó herido de gravedad en el pavimento, perdiendo la vida de manera casi instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran intervenir.

Autoridades confirmaron el fallecimiento del elemento policíaco. (Cuartoscuro))

Al presenciar el asesinato, la indignación se apoderó de los familiares y amigos de la víctima. El grupo rodeó al presunto homicida y comenzó a golpearlo brutalmente en represalia por el ataque. La turba lo dejó inconsciente en la calle, momento en el que arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y refuerzos de la Guardia Nacional para restablecer el orden.

El agresor fue rescatado por paramédicos de Protección Civil y trasladado bajo una fuerte custodia policial al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Su estado de salud se reporta como delicado debido a los golpes recibidos, pero permanece en calidad de detenido a disposición del Ministerio Público.

La zona fue acordonada por horas, provocando el cierre de comercios y el resguardo de transeúntes que realizaban compras navideñas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de los casquillos percutidos para iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio.