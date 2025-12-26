Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Una jueza federal negó ordenar el desbloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, recibió el oficio donde el presunto líder de “La Barredora” demandó garantías tras el bloqueo de sus cuentas desde julio pasado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La resolución, consultada por Infobae México, señala que será hasta el próximo 2 de enero de 2026 cuando se realice la audiencia incidental para determinar si le será concedida la suspensión definitiva a Bermúdez Requena.

Esta decisión se suma a la realizada por la misma jueza el 13 noviembre de 2025, en la que negó el amparo promovido por David Hernán Bermúdez Escalada, hijo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, para solicitar el descongelamiento de sus cuentas.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

La negativa también se extendió a Verónica Bermúdez Escalada, por lo que sus recursos permanecen inmovilizados por la UIF.

En tanto, el amparo promovido por Fabiola Bermúdez Escalada fue admitido por la jueza Carbajal Díaz, por lo que se espera que en las próximas semanas tenga la resolución definitiva.

Bloqueo de cuentas se extendió a socios y familiares

El 25 de julio de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que como parte de la investigación realizada desde la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuentas de Hernán Bermúdez Requena habían sido bloqueadas.

La medida se extendió tanto a empresas como socios y familiares del exsecretario de seguridad, quien es acusado de los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay. Foto: SSPC

De acuerdo con la SHCP, el bloqueo de sus cuentas se realizó tras un análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

De la expulsión a la reclusión en el Altiplano

Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente expulsado al ser requerido por diversos delitos por autoridades mexicanas.

A su arribo a México, las autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos en Tabasco, por lo que fue ingresado al Cefereso No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Actualmente se encuentra vinculado a proceso y la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó un plazo de tres meses adicionales para realizar la investigación complementaria para sustentar sus acusaciones.

Por su parte, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir hasta 158 años de prisión como sentencia.

Detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Bermúdez Requena también cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, este mandato no se ha podido efectuar debido a que el juez federal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió la suspensión definitiva a Bermúdez Requena para frenar su captura.