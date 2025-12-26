México

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Desde julio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus recursos

Guardar
Hernán Bermúdez Requena fue expulsado
Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Una jueza federal negó ordenar el desbloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, recibió el oficio donde el presunto líder de “La Barredora” demandó garantías tras el bloqueo de sus cuentas desde julio pasado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La resolución, consultada por Infobae México, señala que será hasta el próximo 2 de enero de 2026 cuando se realice la audiencia incidental para determinar si le será concedida la suspensión definitiva a Bermúdez Requena.

Esta decisión se suma a la realizada por la misma jueza el 13 noviembre de 2025, en la que negó el amparo promovido por David Hernán Bermúdez Escalada, hijo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, para solicitar el descongelamiento de sus cuentas.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

La negativa también se extendió a Verónica Bermúdez Escalada, por lo que sus recursos permanecen inmovilizados por la UIF.

En tanto, el amparo promovido por Fabiola Bermúdez Escalada fue admitido por la jueza Carbajal Díaz, por lo que se espera que en las próximas semanas tenga la resolución definitiva.

Bloqueo de cuentas se extendió a socios y familiares

El 25 de julio de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que como parte de la investigación realizada desde la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuentas de Hernán Bermúdez Requena habían sido bloqueadas.

La medida se extendió tanto a empresas como socios y familiares del exsecretario de seguridad, quien es acusado de los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Bermúdez Requena fue detenido en
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay. Foto: SSPC

De acuerdo con la SHCP, el bloqueo de sus cuentas se realizó tras un análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

De la expulsión a la reclusión en el Altiplano

Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente expulsado al ser requerido por diversos delitos por autoridades mexicanas.

A su arribo a México, las autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos en Tabasco, por lo que fue ingresado al Cefereso No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Actualmente se encuentra vinculado a proceso y la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó un plazo de tres meses adicionales para realizar la investigación complementaria para sustentar sus acusaciones.

Por su parte, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir hasta 158 años de prisión como sentencia.

Detención de Hernán Bermúdez Requena,
Detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Bermúdez Requena también cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, este mandato no se ha podido efectuar debido a que el juez federal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió la suspensión definitiva a Bermúdez Requena para frenar su captura.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraBloqueo de cuentasEl AbueloNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Los primeros informes indican que los artefactos fueron lanzados con drones

Reportan ataque con explosivos en

Gobierno anuncia construcción de hospital y plantas de agua potable ante contaminación del Río Sonora

Las acciones federales anunciadas forman parte del Plan de Justicia para Cananea

Gobierno anuncia construcción de hospital

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Arabia Saudita será testigo de una noche samurái o azteca este 27 de diciembre

David Picasso vs Naoya Inoue:

Dólar sigue sin recuperarse frente al peso al cierre de la semana navideña

Pese a los movimientos del Rally Navideño, el billete verde se aleja de la barrera de los 18 pesos mexicanos por unidad, confirmando su mal momento frente a la moneda nacional

Dólar sigue sin recuperarse frente

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 26 de diciembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan ataque con explosivos en

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Lupita D’Alessio acusa a productora de Ari Borovoy de deberle dinero a su hijo Ernesto

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

Hermana de Yolanda Andrade responde a las acusaciones sobre haber privado de su libertad a la conductora

Andrea Legarreta presume festejo de Navidad junto a su ex Erik Rubín y su supuesto nuevo novio

DEPORTES

David Picasso vs Naoya Inoue:

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo

Valerie Vargas refuerza a las Rayadas para el Clausura 2026

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano