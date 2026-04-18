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“Sepárate, pero de tu papá”: Gustavo Adolfo Infante aconseja a Ángela Aguilar tras supuesta crisis con Nodal

El periodista lanzó una recomendación para la pareja que está en el ojo público tras el video de ‘Un Vals’

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Pepe Aguilar habló de los planes de Ángel y Nodal sobre ser papás. (Redes sociales/CUARTOSCURO)
Pepe Aguilar habló de los planes de Ángel y Nodal sobre ser papás. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

La reciente polémica en torno al videoclip Un Vals de Christian Nodal sigue generando consecuencias en la vida personal y profesional del cantante y de Ángela Aguilar.

El periodista Gustavo Adolfo Infante ofreció nuevos detalles sobre la supuesta separación de la pareja y, de manera directa, recomendó a Ángela que marque distancia de la influencia de su familia, especialmente de su padre, Pepe Aguilar, para salvar su matrimonio.

Gustavo Adolfo Infante: detalles de la separación entre Nodal y Ángela

Durante la emisión de “De Primera Mano” del 17 de abril, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían actualmente separados.

“Mis fuentes me dicen que están el día de hoy, en este viernes, 17 de abril del 2026, separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”, declaró el periodista, señalando que la situación se habría agravado tras la controversia por el video en el que la modelo fue caracterizada con un look similar al de Cazzu, ex pareja de Nodal.

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar presumen momentos juntos en la recta final del año. (Redes sociales)
Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar presumen momentos juntos en la recta final del año. (Redes sociales)

Infante remarcó los múltiples problemas legales y familiares que enfrenta Nodal, desde disputas por el registro de su nombre artístico hasta conflictos con disqueras y la presión de sus padres.

“Está en medio de muchos conflictos”, afirmó, y enfatizó que la presencia de Pepe Aguilar en la vida de la pareja podría estar afectando la estabilidad de su matrimonio.

El consejo de Gustavo Adolfo: “Sepárate”

En el mismo programa, Infante fue contundente al sugerir que la mejor salida para la relación de Ángela y Nodal es que la cantante se emancipe de la influencia paterna.

"Yo no sé si Pepe Aguilar duerme entre Ángela y Nodal, pero está todo el día de chismoso y de metiche y hablando y opinando y diciendo. Hey, tú ya, ya tienes una carrera en solitario, Ángela, detalló.

El panel coincidió en que la constante intervención familiar ha generado tensión y errores de comunicación, no solo en la vida personal de la pareja, sino también en su imagen pública.

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu.
La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

“Ángela, sepárate, digo, no quiero decir que te pelees con tus papás, pero sepárate por el bien de tu matrimonio (...) está ahí Pepe Aguilar, no sé si duerma con ellos”, señaló.

“El costo de una relación no tiene precio”, añadió Addis Tuñón, sugiriendo que Nodal debería considerar rehacer el video para intentar salvar la relación.

De igual manera, el periodista mandó una recomendación similar a Nodal.

“El casado casa quiere y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí. Yo creo que debes de tomar las riendas, el volante del carro de tu vida, tomar la decisión de llevar tu carrera. Yo sé que amas a tu papá, que amas a tu mamá, pero te están causando problemas. Y después teniendo a Pepe Aguilar ahí metido todo el día con ustedes”, puntualizó.

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