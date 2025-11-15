México

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

La UIF realizó la medida en julio pasado de empresas y familiares relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Bermúdez Requena se encuentra detenido
Bermúdez Requena se encuentra detenido en el penal del Altiplano. (X/@senad_paraguay)

Una jueza federal rechazó el amparo promovido por el hijo de Hernán Bermúdez Requena, David Hernán Bermúdez Escalada, para solicitar el desbloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, Jueza Primero de Distrito con residencia en Tabasco, negó la suspensión definitiva al hijo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien lo solicitó para liberar sus recursos ante el bloqueo realizado desde julio pasado.

Infobae México consultó el expediente, con el número 1508/2025, que fue promovido por David Bermúdez y que fue negado este 13 de noviembre.

De acuerdo con reportes de Animal Político, este recurso también se negó por la misma jueza para la hija de Bermúdez Requena, Verónica Bermúdez Escalada, lo que implica que sus recursos financieros permanecerán inmovilizados por la UIF.

Por otra parte, Fabiola Bermúdez Escalada -también hija del exsecretario de Seguridad Pública- solicitó un juicio de amparo contra dicha medida, el cual se realizó con el número de expediente 1809/2025, que sí fue admitido por la jueza Carbajal Díaz, por lo que se espera que en próximas semanas tenga una resolución.

Además, la hija de Bermúdez Requena ya había solicitado con anterioridad una suspensión definitiva contra el bloqueo de una cuenta bancaria.

Bloquean cuentas de Bermúdez Requena

El 25 de julio de 2025 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que como parte de una investigación financiera, llevada a cabo a través de la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena habían sido bloqueadas.

Además, la medida se extendió tanto a empresas relacionadas con el hoy detenido, acusado de ser el presunto líder del grupo criminal denominado “La Barredora”, así como a socios y familiares.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

La medida se llevó a cabo tras análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevan a cabo actividades de juegos y apuestas que también estaban vinculadas con familiares de Bermúdez Requena.

Cabe recordar que desde su detención y expulsión de Paraguay, el también conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H” fue recluido en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Actualmente se encuentra vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Además, cuenta con una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, por lo que no puede ser detenido.

