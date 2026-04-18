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En medio de la polémica entre Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu recuerda el día que anunció que estaba embarazada

La cantante argentina revivió el momento que, en pleno concierto, reveló que sería madre

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Cazzu comparte emotivo momento en sus redes. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Cazzu comparte emotivo momento en sus redes. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mientras Christian Nodal atraviesa una de las etapas más complejas de su vida personal y profesional, la artista argentina Cazzu recordó uno de los episodios más memorables de su vida: el día que anunció que estaba embarazada de Inti.

Este viernes 17 de abril, la cantante compartió una imagen en sus historias de Instagram que remite directamente al concierto en que reveló públicamente que sería madre, un gesto que no pasó inadvertido para sus seguidores y que cobra especial relevancia en el contexto que vive su expareja.

Así lo recordó

En la fotografía publicada por Cazzu en Instagram Stories se le ve sobre el escenario, micrófono en mano y con un vestuario blanco de encaje y arneses, acompañada de la leyenda “3 años” y un corazón negro.

Cazzu revive momento del anuncio de su embarazo. (Captura de pantalla)
Cazzu revive momento del anuncio de su embarazo. (Captura de pantalla)

La imagen corresponde a su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires el 15 de abril de 2023, el mismo escenario donde la artista decidió anunciar, de manera inesperada y poderosa, que estaba embarazada de Christian Nodal.

En ese entonces, Cazzu sorprendió a miles de fanáticos al quitarse un abrigo y mostrar su embarazo, replicando un gesto icónico de Rihanna. La noticia fue recibida con una ola de reacciones positivas y mensajes de apoyo, marcando un antes y un después en la vida personal y profesional de “La Jefa”.

Cabe señalar que ese anuncio de embarazo volvió a llamar la atención del público después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaran su relación. En redes sociales, los internautas revivieron la entrevista en la que Ángela relató cómo se enteró de que Nodal, con quien había colaborado en “Dime cómo quieres”, sería padre.

“A Cazzu le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y nada más veo que le hace así y se le ve la panza. ¡Voy a ser tía!”, dijo Ángela en aquel momento.

Cazzu embarazada/Nodal memes
(Captura de pantalla/Twitter)

Las palabras de la cantante adquirieron un nuevo significado tras el inicio de su romance con Nodal, y no tardaron en viralizarse junto a comentarios irónicos sobre cómo pasó de considerarse “tía” de la hija de Cazzu a convertirse en su madrastra.

Entre el éxito de Cazzu y la crisis de Nodal

El aniversario de dicho momento compartido por Cazzu llega en un momento en que el nombre de Christian Nodal domina los titulares, no por su música, sino por la crisis en su relación con Ángela Aguilar, los rumores de separación, la polémica del videoclip “Un vals” y la atención mediática sobre su vida privada.

Al mismo tiempo, Cazzu celebra nuevos logros profesionales, como su debut en el cine con la película “Risa y la cabina del viento”, película ya premiada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y próxima a estrenarse en Netflix en mayo; y la inminente gira de Latinaje por Estados Unidos.

La “Ley Cazzu” avanza en México con propuestas en Oaxaca y Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)
La “Ley Cazzu” avanza en México con propuestas en Oaxaca y Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

El recuerdo del anuncio de su embarazo, lejos de ser solo un acto nostálgico, aparece como un recordatorio de resiliencia y de los hitos personales que han definido el camino de Cazzu en los últimos años.

La publicación conecta con su presente: Cazzu no solo continúa consolidando su carrera musical y artística, sino que también ha enfrentado y superado obstáculos personales y legales.

Un ejemplo reciente es la autorización judicial que le permitirá viajar con su hija Inti por distintos países durante su gira internacional, luego de que Christian Nodal, como progenitor, no otorgara el consentimiento necesario.

La resolución de la justicia argentina, que priorizó el bienestar de la niña y el desarrollo profesional de su madre, se ha convertido en un caso emblemático y ha impulsado incluso propuestas legislativas en México conocidas como la “Ley Cazzu” para proteger los derechos de las madres y los menores en situaciones similares.

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