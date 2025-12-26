México

Claudia Sheinbaum invita a los mexicanos a Acapulco durante sus vacaciones

La presidenta de México se encuentra en la zona turística

Claudia Sheinbaum- Palacio Nacional- méxico
19 de diciembre | Presidencia

Durante sus vacaciones navideñas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subió un video a redes sociales donde mostró imágenes de Acapulco e invitó a los mexicanos a visitar la ciudad.

“Miren que bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie, gracias a su gente maravillosa”, externó la mandataria.

La presidenta de México subió este video a redes sociales Crédito: X/Claudiashein

¿Cuándo acaban las vacaciones de Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se desplazó a Acapulco para celebrar su primer periodo vacacional decembrino como jefa del Ejecutivo, durante tres días alejados del ritmo habitual de la Ciudad de México, pero sin perder el contacto con los asuntos nacionales.

La mandataria precisó que estaría ausente entre el 25 y el 27 de diciembre, sin embargo, aclaró que seguirá atenta a las actividades relevantes que sucedan en el país, en particular a los eventos masivos programados en Guerrero para estas festividades de fin de año.

