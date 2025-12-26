2025: El día que el “no estás solo” marcó el respaldo de Morena hacia Cuauhtémoc Blanco pese a denuncia por violencia sexual

Aunque no se encontró registrado en el orden de oradores, el diputado acudió a la tribuna para brindar un mensaje sobre su proceso de desafuero. En el espacio se mostró "dispuesto a ir a la Fiscalía" (Youtube/Cámara de Diputados)

Corría el 25 de marzo de 2025 cuando las “feministas” morenistas arroparon desde la tribuna a su compañero de bancada, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien fue apoyado con un “¡No estás solo!”, pese a una acusación de violencia sexual en contra de una mujer de su familia, a la fecha, ese día marcó un nuevo rumbo no solo en la Cámara de Diputados, sino en el gobierno de la Cuarta Transformación, el que “llegó con las mujeres”.

¿Por qué la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco?

Desde el inicio de la LXVI Legislatura en 2024 el nombramiento de Cuauhtémoc Blanco mediante “representación proporcional” en la Cámara de Diputados se vio como una decisión que buscaba encubrir al exfutbolista, debido a diversos señalamientos de corrupción en su gestión como gobernador de Morelos, entre 2018 y 2024.

A lo anterior, se le sumó en octubre del año pasado la denuncia de su media hermana, Nidia Fabiola “N”, quien inicio acciones penales ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos por violación en grado de tentativa, el crimen habría ocurrido en 2023 cuando él aún era gobernador del estado morelense y ella trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

Por dicha acción legal, el 21 de febrero de 2025 la coordinadora de la Fiscalía de Morelos, Diana Flores Segura, promovió una solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco ante la Sección Instructora, encabezada en ese momento por el diputado Hugo Eric Flores, también de Morena, órgano que determinó llevar a votación ante el Pleno la decisión de procedencia de este dictamen.

Cuauhtémoc Blanco solo ha participado en tribuna durante la LXVI Legislatura para defenderse de la acusación en su contra por violencia sexual.

Un “¡No estás solo!” arropó al diputado denunciado por violencia sexual

En el marco del Día Naranja, fecha que mes con mes busca concientizar y tomar acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, el 25 de marzo de 2025 legisladoras y legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor del dictamen de la Sección Instructora, el cual preveía que la Fiscalía de Morelos volviera a armar la carpeta de investigación y entregara de nuevo otra solicitud de desafuero.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el dictamen fue aprobado, en una jornada que buscó respaldar a Blanco a toda costa, sin estar dentro de la orden del día, el legislador de Morena subió a la tribuna y emitió un mensaje “defendiéndose de las acusaciones”, mismo que fue emito durante el tiempo de la morenista Adriana Belinda Quiroz Gallegos:

“Quiero nada más que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándoles la cara. Esto fue después de seis meses, la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto ir a la fiscalía… Mi conciencia está muy tranquila“.

Cabe destacar que previo a su discurso un grito de las morenistas encendió a San Lázaro, ya que se pudo escuchar un “¡No estás solo!”, el grito que muchas víctimas han escuchado al salir de audiencia cuando son arropadas por colectivas, familiares y amistades, en su momento fue usado para cobijar a un diputado denunciado por violencia sexual.

Diputadas se manifestaron en contra de Cuauhtémoc Blanco en el Congreso. Ig: @ivonneop

Citlalli Hernández y Sheinbaum acusaron mala gestión de la Fiscalía de Morelos

Luego de la polémica votación en la Cámara de Diputados, la titular de la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, escribió en su cuenta de X que el “mal funcionamiento de algunas fiscalías locales promueve la impunidad y no garantiza la justicia pronta y expedita hacia las mujeres”, acusó al exfiscal, Uriel Carmona, de usar su posición con fines políticos, pero aseguró que esto no debió significar “que la denuncia de una víctima deba quedar de lado, que no proceda el desafuero”.

Por otro lado, el 26 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se trataba de una “decisión del Congreso”, una vez más señaló al exfiscal de Morelos y antepuso como prioridad las pruebas en un caso de violencia sexual:

“Sí es importante, más allá de revisar, en todo caso, cuáles eran las pruebas, el contexto es importante. Repito: siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este.

Ahora, ¿Quién pone esta denuncia?, ¿de dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?, ¿Quién la hizo?”.

Internautas le recordaron a Citlalli Hernández su cercanía con Cuauhtémoc Blanco. (Foto: X / @cuauhtemocb10)

A partir de este punto, tanto Citlalli Hernández como Claudia Sheinbaum fijaron postura sobre este tipo de casos, al mismo tiempo que en redes sociales internautas recriminaban su posición y les recordaron su cercanía con el exfutbolista.

Feministas tomaron las calles por protección de Morena hacia Cuauhtémoc Blanco

En redes sociales los posicionamientos de distintos colectivos, activistas y mujeres feministas fueron contundentes al condenar el cobijo de Cuauhtémoc Blanco dado por el aparato del Estado, también se manifestaron en contra de la utilización de consignas que se han formado desde las calles como respaldo a las víctimas y no a los presuntos agresores.

La respuesta en las calles se dio casi de inmediato, la mañana del sábado 29 de marzo, mujeres se concentraron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde temprano, las manifestantes ocuparon el espacio público para respaldar a Nidia, transmitir solidaridad y expresar un mensaje inequívoco a la víctima de que no está sola, durante las acciones de performance y artivismo feminista, las participantes exigieron la renuncia al fuero de Blanco con el fin de que enfrente las acusaciones.

La convocatoria fue difundida en redes sociales. (Especial)

La principal consigna atraía de nuevo la legislación impulsada desde la lucha feminista, la Ley 3 de 3:

“¡Tres de tres, ningún agresor al poder! ¡Basta de impunidad! ¡A juicio Cuauhtémoc! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Los queremos fuera y sin fuero!”.

Yndira Sandoval, activista feminista de Las Constituyentes, resaltó que Nidia, quien presentó la denuncia contra Blanco, fue la razón principal para reunirlas ese día. Además, enfatizó la necesidad de visibilizar la realidad de más de 100 agresiones sexuales por hora en México y la existencia de un 98% de impunidad en estos delitos.

Cabe destacar que tras la polémica, el exfutbolista aseguró que presentaría una ley para “proteger a los hombres de denuncias falsas”, asegurando que emprendería acciones legales contra Nidia Fabiola “N”, por supuesta difamación, sin mencionar las otras acusaciones de la Fiscalía que lo vinculan con malversación de fondos durante su gobierno en Morelos.

Mujeres feministas quemaron una figura que simulaba a Cuauhtémoc Blanco como protesta por el respaldo al exfutbolista. (Crédito: X/@soyfritabandita)

A partir del cobijo que se le dio a Cuauhtémoc Blanco en este caso, tanto la administración de Sheinbaum como el partido oficialista han enfrentado críticas constantes, ya que entre sus filas se encuentran personajes como el exgobernador de Morelos o el legislador Félix Macedonio, quien también tiene acusaciones por violencia sexual.

Estos son los puntos clave que definen el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morena

Cuauhtémoc Blanco fue acusado de intento de violación por su media hermana cuando era gobernador de Morelos. La Fiscalía pidió quitarle el fuero, pero diputados de varios partidos votaron para que la fiscalía presentara de nuevo el caso en lugar de retirarle la protección. Diputadas de Morena y sus aliados apoyaron públicamente a Blanco, lo que generó críticas de colectivos feministas. Citlalli Hernández y Claudia Sheinbaum señalaron fallas en la fiscalía de Morelos y pidieron pruebas claras antes de juzgar. Feministas protestaron y exigieron el desafuero de Blanco, mientras él anunció una ley para defender a hombres de denuncias falsas.