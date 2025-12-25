México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes dejarán de recibir el apoyo a partir del siguiente año

La iniciativa social que fue puesta en marcha por el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde principios de 2025

Guardar
Algunas beneficiarias de la Pensión
Algunas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dejarán de recibir el apoyo bimestral que entrega el programa a partir del próximo año.

Algunas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dejarán de recibir el apoyo bimestral que entrega el programa a partir del próximo año.

La iniciativa social que fue puesta en marcha por el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde principios de 2025, va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad y está disponible en las 32 entidades federativas de todo el país.

Cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3 mil pesos que se entrega de forma directa y sin intermediarios bimestralmente a través de la tarjeta Bienestar. Cabe señalar que el dinero se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar en el 2026?

Las personas que dejarán de recibir el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar a partir de 2026, son aquellas que cumplirán 65 años de edad. Sin embargo, estas mujeres pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega este año 6,200 pesos bimestrales.

Durante el año se habilitarán distintas fases para inscribirse a esta pensión. La información sobre fechas y requisitos estará disponible tanto en este sitio web como en las cuentas oficiales del Gobierno de México en redes sociales.

¿Cuándo es el siguiente pago de la pensión?

Las autoridades oficiales aún no han informado cuándo se realizará el siguiente pago de la pensión. No obstante, considerando la dinámica previa de distribución de los recursos, se estima que el próximo depósito llegue en enero de 2026.

Mientras se confirma la fecha, resulta fundamental seguir las actualizaciones de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, para recibir información oficial.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar?

Tomando en cuenta el último periodo de registros, las inscripciones para las pensiones se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Las labores domésticas y de cuidado familiar, tradicionalmente asumidas por las mujeres y frecuentemente invisibilizadas, constituyen el fundamento de esta pensión, cuyo propósito es reconocer la trayectoria laboral de quienes han sostenido estas responsabilidades a lo largo de su vida.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensionesPensiones del BienestarPensión BienestarProgramas socialesProgramas para el BienestarAdultos mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 3.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves de Navidad

Temblor hoy en México: se

Mujer es bautizada como ‘Lady Pavo’ tras armar pelea por saltarse la fila en centro comercial de CDMX

El conflicto ocurrió mientras decenas de personas esperaban comida para la cena navideña

Mujer es bautizada como ‘Lady

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

La Ciudad de México recibió la visita de figuras globales de la música y la actuación en un intercambio cultural que enloqueció a los fans locales

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Bud Crawford sorprendió a todos sus fans tras colgar los guantes del pugilismo profesional

¿Es Canelo Álvarez? Este es

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre: Línea 4 del MB con cierres por verbena navideña

Sigue las últimas actualizaciones del servicio del transporte público este día

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a integrante

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad

Salma Hayek, Dua Lipa, Bad Bunny y más celebridades internacionales en las calles de CDMX este 2025

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 25 de diciembre

Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

DEPORTES

Místico revela por qué 2025

Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

¿Es Canelo Álvarez? Este es el peleador que entró al top 10 de mejores libra por libra tras el retiro de Crawford

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta