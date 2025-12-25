Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes dejarán de recibir el apoyo a partir del siguiente año

Algunas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dejarán de recibir el apoyo bimestral que entrega el programa a partir del próximo año.

La iniciativa social que fue puesta en marcha por el gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde principios de 2025, va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad y está disponible en las 32 entidades federativas de todo el país.

Cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 3 mil pesos que se entrega de forma directa y sin intermediarios bimestralmente a través de la tarjeta Bienestar. Cabe señalar que el dinero se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar en el 2026?

Las personas que dejarán de recibir el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar a partir de 2026, son aquellas que cumplirán 65 años de edad. Sin embargo, estas mujeres pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega este año 6,200 pesos bimestrales.

Durante el año se habilitarán distintas fases para inscribirse a esta pensión. La información sobre fechas y requisitos estará disponible tanto en este sitio web como en las cuentas oficiales del Gobierno de México en redes sociales.

¿Cuándo es el siguiente pago de la pensión?

Las autoridades oficiales aún no han informado cuándo se realizará el siguiente pago de la pensión. No obstante, considerando la dinámica previa de distribución de los recursos, se estima que el próximo depósito llegue en enero de 2026.

Mientras se confirma la fecha, resulta fundamental seguir las actualizaciones de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, para recibir información oficial.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar?

Tomando en cuenta el último periodo de registros, las inscripciones para las pensiones se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Las labores domésticas y de cuidado familiar, tradicionalmente asumidas por las mujeres y frecuentemente invisibilizadas, constituyen el fundamento de esta pensión, cuyo propósito es reconocer la trayectoria laboral de quienes han sostenido estas responsabilidades a lo largo de su vida.