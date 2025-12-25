México

IMSS alerta sobre los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar esta Navidad

El avance sin un diagnóstico oportuno de esta afección puede provocar daños en el corazón, hígado y riñones

Los especialistas del IMSS alertan sobre la importancia de un diagnóstico temprano en hipertensión arterial pulmonar para evitar daños irreversibles en órganos vitales. Crédito: IMSS.

Los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subrayan la importancia de identificar de manera temprana los síntomas principales de la hipertensión arterial pulmonar, como la falta de aire durante esfuerzos, dolor opresivo en el pecho, palpitaciones y retención de líquidos en las extremidades.

Esta advertencia, hecha en un boletín de prensa del IMSS de este 25 de diciembre, destaca porque el diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial pulmonar puede marcar la diferencia en el control de esta enfermedad crónica, cuyo avance conlleva daños graves a órganos como el corazón, el hígado y los riñones. Esta patología, irreversible y de progresión lenta, requiere de atención médica inmediata, ya que puede comprometer la vida cuando no se trata en forma adecuada, alertaron los especialistas mediante un comunicado reciente.

El IMSS cuenta con tratamientos para atender la hipertensión arterial pulmonar

La hipertensión arterial pulmonar se manifiesta principalmente con falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones y retención de líquidos en extremidades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, la doctora Irma Flores Colín, jefa del Servicio de Hipertensión Pulmonar y Corazón Derecho, observó que la institución cuenta con tres medicamentos específicos y se encuentra en trámites para incorporar nuevos tratamientos.

Destacó también que el procedimiento diagnóstico más especializado es el cateterismo cardiaco derecho. Asimismo, señaló la gravedad de esta enfermedad en mujeres embarazadas, quienes requieren un control estricto con visitas médicas mensuales durante los primeros seis meses, luego quincenales y finalmente semanales hasta el parto, dada la alta mortalidad asociada antes, durante y después del nacimiento del bebé.

En promedio, el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI otorga 200 consultas mensuales a pacientes con hipertensión arterial pulmonar, tanto de primera vez como subsecuentes, y detalló que las Guías de Práctica Clínica estiman la detección de aproximadamente 15 casos por millón de habitantes. A medida que la enfermedad progresa, puede generar manifestaciones como ictericia, disminución en la cantidad de orina, dificultad respiratoria severa y coloración azulada o morada de manos y piernas, explicó la doctora Flores Colín al IMSS.

Causas de la hipertensión arterial pulmonar

El IMSS fomenta la prevención de la hipertensión arterial pulmonar mediante la promoción de ejercicio, alimentación saludable y abandono del tabaquismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las causas, indicó que la hipertensión arterial pulmonar puede presentarse por factores hereditarios, afecciones cardíacas o pulmonares, enfermedades congénitas, formación de coágulos pulmonares y hasta por obesidad. Actualmente, en el IMSS se fomenta la prevención de las condiciones que predisponen a este diagnóstico —como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas—, además de promover el ejercicio y el abandono del tabaquismo como estrategias preventivas.

La doctora Flores Colín reiteró: “Sabemos que es una enfermedad irreversible, no curable y que lentamente va progresando, entonces vamos instruyendo poco a poco al paciente en la comprensión de su enfermedad; nuestra finalidad es darle el mejor tratamiento el tiempo que sea posible, consejos de cuidados, ejercicios, rehabilitación, dieta y el tratamiento y así darle el apoyo que requiere y la mejor atención”.

