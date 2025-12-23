México

Fuerzas federales detienen a presunto implicado en homicidio de funcionario del IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero

Las autoridades desplegaron un operativo en la capital del estado por el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz; aún se desconoce el móvil

Las autoridades detuvieron a un
Tras un operativo de seguridad realizado en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, fue detenido Francisco “N”, presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como Coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

“La captura se llevó a cabo por autoridades federales y estatales en las inmediaciones del municipio de Chilpancingo. El detenido habría participado directamente en el ataque del funcionario público, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen", señalaron las autoridades en un comunicado oficial.

Además, señalaron que al momento de su detención contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio contra Esther “N”, en un hecho distinto, lo que derivó en la ejecución de dicho ordenamiento judicial.

El funcionario recibió múltiples detonaciones
Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado por hombres armados mientras se desplazaba en su vehículo en la capital de Guerrero el 21 de diciembre de 2025.

El ataque ocurrió en la colonia Villas del Parador, donde sujetos interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el funcionario.

El automóvil de Cabrera Díaz presentaba múltiples impactos de bala y quedó varado cerca de la avenida principal. Elementos de la policía estatal y paramédicos acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Los servicios de emergencia confirmaron que Cabrera Díaz falleció en el lugar como consecuencia de las heridas. Las autoridades acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó a Infobae México que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio y que los primeros indicios apuntan a la posible implicación de grupos criminales que operan en la región.

El asesinato de Cabrera Díaz ocurre en un contexto de creciente violencia contra trabajadores del sector salud y servidores públicos en Guerrero. En los meses recientes, médicos y personal sanitario han denunciado amenazas, agresiones y extorsiones en distintas zonas del estado.

Tras diversos ataques, sindicatos y organizaciones del sector han solicitado mayores garantías de seguridad para los empleados de salud. La jefatura regional del programa IMSS Bienestar confirmó el fallecimiento de Cabrera Díaz y expresó su solidaridad con la familia del funcionario.

La dependencia lamentó el homicidio y subrayó la importancia de fortalecer la protección a quienes laboran en zonas de riesgo.

Guerrero enfrenta una disputa entre grupos delictivos por el control de rutas y territorios estratégicos, lo que ha derivado en asesinatos, secuestros y ataques armados.

La capital del estado ha sido escenario de enfrentamientos y episodios de violencia que han puesto en alerta a autoridades estatales y federales.

