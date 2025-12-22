México

Crea IMSS comisión enfocada a la Inteligencia Artificial

La nueva instancia institucional tendrá como misión establecer lineamientos para el uso responsable de tecnologías emergentes, priorizando la protección de información personal

Guardar
La nueva comisión del IMSS
La nueva comisión del IMSS prioriza la protección de datos personales y la aplicación ética de la inteligencia artificial. FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha decidido avanzar hacia el futuro con la creación de la Comisión Interna de Gobernanza y Ética de Inteligencia Artificial (IA).

Esta iniciativa del IMSS será clave para normar el desarrollo, la implementación y el uso de la IA dentro de la institución. Su enfoque central es la protección de datos sensibles y la aplicación confiable y ética de esta herramienta para beneficio de la derechohabiencia y los patrones, según informó la organización en un boletín de prensa este 21 de diciembre.

Objetivos de la Comisión de IA

Durante una sesión ordinaria liderada por el director general, Zoé Robledo, la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinoza, presentó los principales ejes de la comisión. Según destacó, se busca que el uso de tecnología en el IMSS agregue valor de manera ética y alineada a los objetivos estratégicos del instituto.

Los objetivos principales de la nueva comisión de la IA incluyen:

  1. Garantizar la protección de datos personales de derechohabientes y patrones.
  2. Supervisar y equilibrar los beneficios y riesgos de las tecnologías emergentes.
  3. Establecer estándares para el desarrollo y utilización de la IA en el IMSS.

Vázquez Espinoza fue clara al afirmar que la IA “es una realidad con diferentes alcances, por ello dentro del Instituto vimos la necesidad de normar las diversas iniciativas que se están gestando alrededor...”

Composición y funcionamiento

El objetivo central de la
El objetivo central de la comisión es supervisar el desarrollo, implementación y uso responsable de tecnologías de IA en el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisión estará presidida por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y contará con la Coordinación de Datos y Analítica como Secretaría Técnica. Entre los vocales principales figuran representantes de:

  • Dirección General
  • Unidad de Integridad y Transparencia
  • Dirección Jurídica
  • Dirección para la Planeación y Transformación Institucional
  • Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información

A estos integrantes se sumarán vocales de dominio en áreas que gestionan macroprocesos, como la atención médica y las prestaciones económicas, así como asesores internos y externos. Además, un Grupo de Trabajo se enfocará en la implementación y operación de la IA en todos los frentes.

Ámbitos de acción: ¿Qué tecnologías regula?

El modelo de gobernanza de
El modelo de gobernanza de IA del IMSS busca reducir riesgos operativos y garantizar un entorno seguro para los proyectos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA, según definió Vázquez Espinoza, “es tecnología diseñada para imitar la forma en que el ser humano piensa y toma decisiones. La explicación del alcance de la comisión incluye supervisar componentes como:

  • Aprendizaje automático (machine learning)
  • Identificación o generación de imágenes (deep learning)
  • Visión por computadora para análisis de patrones, aplicada en medicina
  • Procesamiento de lenguaje natural, como chatbots y traductores automáticos

Sobre el modelo de gobernanza propuesto, Vázquez Espinoza señaló que este permitirá “reducir riesgos operativos, hacer uso adecuado y ético de los recursos tecnológicos y asegurar que los proyectos de Inteligencia Artificial se apliquen de manera uniforme y escalable en toda la institución bajo un entorno seguro de operación”.

El modelo adoptado también busca integrarse en el futuro a las políticas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta entidad gubernamental busca unificar las capacidades tecnológicas del gobierno federal mexicano y seguir estándares internacionales.

Temas Relacionados

IMSSIAmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.4 en Mapastepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Este es el estado de salud de las personas heridas a mas de tres meses de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX

El accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre en los límites con el Estado de México dejó un saldo de 32 personas fallecidas

Este es el estado de

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: Bea es la quinta finalista

Sigue la actualización minuto a minuto de la Gran Final de este programa

La Granja VIP en vivo

Habrían asesinado a su padre por un terreno y pobladores los obligaron a sepultarlo antes de entregarlos en Chenalhó, Chiapas

El cuerpo de la víctima, identificada como “Don Chus”, fue encontrado en avanzado estado de descomposición por locales

Habrían asesinado a su padre

La Granja VIP: cómo votar más de 100 veces en la final para que gane tu favorito

Las encuestas generan mucha expectativa a horas de que concluya la temporada

La Granja VIP: cómo votar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete hombres con

Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

Detienen a una docena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: Bea es la quinta finalista

La Granja VIP: cómo votar más de 100 veces en la final para que gane tu favorito

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

El retiro de Terence Crawford

El retiro de Terence Crawford devuelve a Canelo Álvarez al primer puesto

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

Ellos son los hermanos que juegan en Tigres y que Pumas podría contratar para el Clausura 2026 de la Liga MX