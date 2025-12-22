Crea IMSS comisión enfocada a la Inteligencia Artificial

La nueva comisión del IMSS prioriza la protección de datos personales y la aplicación ética de la inteligencia artificial. FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha decidido avanzar hacia el futuro con la creación de la Comisión Interna de Gobernanza y Ética de Inteligencia Artificial (IA).

Esta iniciativa del IMSS será clave para normar el desarrollo, la implementación y el uso de la IA dentro de la institución. Su enfoque central es la protección de datos sensibles y la aplicación confiable y ética de esta herramienta para beneficio de la derechohabiencia y los patrones, según informó la organización en un boletín de prensa este 21 de diciembre.

Objetivos de la Comisión de IA

Durante una sesión ordinaria liderada por el director general, Zoé Robledo, la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Claudia Vázquez Espinoza, presentó los principales ejes de la comisión. Según destacó, se busca que el uso de tecnología en el IMSS agregue valor de manera ética y alineada a los objetivos estratégicos del instituto.

Los objetivos principales de la nueva comisión de la IA incluyen:

Garantizar la protección de datos personales de derechohabientes y patrones. Supervisar y equilibrar los beneficios y riesgos de las tecnologías emergentes. Establecer estándares para el desarrollo y utilización de la IA en el IMSS.

Vázquez Espinoza fue clara al afirmar que la IA “es una realidad con diferentes alcances, por ello dentro del Instituto vimos la necesidad de normar las diversas iniciativas que se están gestando alrededor...”

Composición y funcionamiento

El objetivo central de la comisión es supervisar el desarrollo, implementación y uso responsable de tecnologías de IA en el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisión estará presidida por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y contará con la Coordinación de Datos y Analítica como Secretaría Técnica. Entre los vocales principales figuran representantes de:

Dirección General

Unidad de Integridad y Transparencia

Dirección Jurídica

Dirección para la Planeación y Transformación Institucional

Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información

A estos integrantes se sumarán vocales de dominio en áreas que gestionan macroprocesos, como la atención médica y las prestaciones económicas, así como asesores internos y externos. Además, un Grupo de Trabajo se enfocará en la implementación y operación de la IA en todos los frentes.

Ámbitos de acción: ¿Qué tecnologías regula?

El modelo de gobernanza de IA del IMSS busca reducir riesgos operativos y garantizar un entorno seguro para los proyectos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA, según definió Vázquez Espinoza, “es tecnología diseñada para imitar la forma en que el ser humano piensa y toma decisiones”. La explicación del alcance de la comisión incluye supervisar componentes como:

Aprendizaje automático (machine learning)

Identificación o generación de imágenes (deep learning)

Visión por computadora para análisis de patrones , aplicada en medicina

Procesamiento de lenguaje natural, como chatbots y traductores automáticos

Sobre el modelo de gobernanza propuesto, Vázquez Espinoza señaló que este permitirá “reducir riesgos operativos, hacer uso adecuado y ético de los recursos tecnológicos y asegurar que los proyectos de Inteligencia Artificial se apliquen de manera uniforme y escalable en toda la institución bajo un entorno seguro de operación”.

El modelo adoptado también busca integrarse en el futuro a las políticas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta entidad gubernamental busca unificar las capacidades tecnológicas del gobierno federal mexicano y seguir estándares internacionales.