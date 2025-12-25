Borrón y Cuenta Nueva: el programa del INVI que reduce hasta 50 % tu deuda de vivienda

El Instituto de Vivienda ofrece descuentos, pagos anticipados y facilidades de escrituración

Las personas que enfrentan atrasos en el pago de su crédito de vivienda en la capital del país cuentan con una alternativa concreta para ponerse al corriente y evitar que su adeudo continúe creciendo.

Se trata del programa Borrón y Cuenta Nueva, una estrategia impulsada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, que ofrece descuentos de hasta 50 por ciento para liquidar créditos vencidos, además de otros incentivos financieros y jurídicos.

El objetivo del programa es claro: apoyar a las familias que, por distintas circunstancias económicas, no han logrado cumplir puntualmente con sus pagos y hoy buscan una salida viable para regularizar su situación sin perder su vivienda. La medida cobra relevancia en un contexto donde el rezago en créditos habitacionales puede derivar en problemas legales y patrimoniales de largo plazo.

¿En qué consiste el programa Borrón y Cuenta Nueva?

De acuerdo con la información difundida por el INVI, el programa contempla beneficios económicos directos para las y los acreditados que decidan regularizar su adeudo.

El incentivo principal es un descuento de hasta 50 por ciento para liquidar créditos vencidos, aplicable a los saldos insolutos de créditos otorgados antes de 2015, sin considerar seguros ni gastos administrativos.

Borrón y Cuenta Nueva, impulsado por el INVI de la CDMX, ofrece a personas con adeudos en su crédito de vivienda la posibilidad de regularizar su situación mediante descuentos de hasta 50 por ciento y facilidades jurídicas para proteger su patrimonio

A este beneficio se suma un 20 por ciento adicional de descuento para quienes opten por realizar pagos anticipados, lo que permite reducir de forma significativa el monto final a cubrir.

Además del aspecto financiero, Borrón y Cuenta Nueva incluye facilidades para la escrituración de la vivienda. Este beneficio está dirigido a las personas acreditadas que ya se encuentran al corriente en sus pagos y buscan obtener certeza jurídica sobre su inmueble, un paso clave para consolidar el patrimonio familiar.

Vigencia y población beneficiaria

Uno de los puntos más relevantes del programa es su vigencia. La promoción principal para la liquidación de créditos con descuento estará disponible hasta el 5 de enero de 2026, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes arrastran adeudos antiguos y desean cerrar definitivamente su crédito.

El esquema está dirigido tanto a:

Personas con atrasos en el pago de su crédito de vivienda , como

Beneficiarios que, aun estando al corriente, requieren escriturar su inmueble.

Si bien el INVI suele considerar criterios de atención prioritaria —como madres solteras, personas adultas mayores o con discapacidad—, la aplicación de estos lineamientos depende de la evaluación individual de cada caso, por lo que se recomienda consultar directamente la convocatoria vigente.

¿Cómo iniciar el trámite?

Las personas interesadas pueden obtener información detallada y actualizada a través del portal oficial del INVI CDMX, así como en sus redes sociales institucionales.

También es posible solicitar citas mediante el sistema de citas de la Ciudad de México o acudir directamente a los módulos de atención del instituto, donde se brinda orientación personalizada.

Borrón y Cuenta Nueva, impulsado por el INVI de la CDMX, ofrece a personas con adeudos en su crédito de vivienda la posibilidad de regularizar su situación mediante descuentos de hasta 50 por ciento y facilidades jurídicas para proteger su patrimonio

En resumen:

Borrón y Cuenta Nueva es un programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) , con respaldo del Gobierno de la Ciudad de México , enfocado en regularizar créditos de vivienda.

Ofrece hasta 50 % de descuento para liquidar créditos vencidos otorgados antes de 2015 , aplicable únicamente al saldo insoluto.

Contempla un 20 % de descuento adicional para quienes realicen pagos anticipados .

No incluye seguros ni gastos administrativos dentro de los descuentos.

Permite facilidades para la escrituración de la vivienda a personas acreditadas que estén al corriente en sus pagos , otorgando certeza jurídica.

La vigencia del descuento por liquidación está establecida hasta el 5 de enero de 2026 .

Está dirigido a personas con atrasos en su crédito de vivienda y a quienes buscan regularizar la escritura de su inmueble.

El programa busca evitar problemas legales, reducir rezagos financieros y proteger el patrimonio familiar.