Santa Claus: la extraña faceta por la que se le considera patrono

Aunque envuelto en leyendas, San Nicolás fue un religioso del siglo IV cuya fama de generosidad lo convirtió en patrón de múltiples grupos y en inspiración del mito navideño moderno

San Nicolás de Myra, obispo
San Nicolás de Myra, obispo del siglo IV, es la figura histórica que inspiró al moderno Santa Claus.

Detrás del personaje de Papá Noel o Santa Claus, conocido mundialmente como símbolo de la Navidad, existe una figura real: San Nicolás de Myra, también llamado San Nicolás de Bari. El primer nombre alude a la ciudad donde ejerció como sacerdote y obispo, mientras que el segundo hace referencia al lugar donde hoy reposan sus restos.

San Nicolás vivió entre finales del siglo III y la primera mitad del IV, en una época marcada por la persecución religiosa y profundas desigualdades sociales. Sin embargo, poco se sabe con certeza sobre su vida, ya que la mayoría de los relatos fueron transmitidos de manera oral durante siglos.

No fue sino hasta el siglo IX cuando Miguel el Archimandrita, considerado su principal cronista, escribió la obra Vida de San Nicolás, recopilando historias y hechos atribuidos al religioso, casi cinco siglos después de su muerte.

La caridad anónima que dio origen a la leyenda

Uno de los relatos más conocidos explica que, antes de ser obispo, el joven Nicolás se enteró de la extrema pobreza de un padre que no podía mantener a sus hijas ni pagar las dotes necesarias para casarlas. Ante la desesperación, el hombre contemplaba prostituirlas para sobrevivir y saldar sus deudas. Esto, de acuerdo con un artículo de la revista digital Vértigo Político.

Conmovido por la situación, San Nicolás decidió ayudarlo de manera anónima, realizando varias donaciones económicas. Algunas versiones señalan que arrojaba monedas por la ventana, las cuales caían dentro de los zapatos de las jóvenes. Otras narraciones afirman que las lanzaba por la chimenea, donde el dinero terminaba dentro de las medias que colgaban para secarse.

La tradición de los regalos
La tradición de los regalos navideños tiene su origen en los actos de caridad anónima de San Nicolás. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Este gesto solidario no solo salvó a la familia, sino que dio origen a la tradición de los regalos secretos, uno de los pilares del imaginario navideño actual.

Un santo con múltiples patronazgos

Con el paso de los siglos, estas acciones llevaron a que San Nicolás fuera reconocido como Patrón de las prostitutas, un hecho poco conocido pero profundamente simbólico. Algunos relatos apócrifos incluso sostienen que compró un burdel para liberar a las mujeres que ejercían ese oficio.

Además, San Nicolás es considerado Patrón de los niños, de la gente de mar (marineros y pescadores), de los viajeros, de los prestamistas y de las personas acusadas injustamente, reflejo de su compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables.

De santo cristiano a ícono global

A lo largo de los siglos, la figura de San Nicolás evolucionó hasta convertirse en el Santa Claus moderno, especialmente en el mundo anglosajón. Aunque su imagen cambió, su esencia permanece intacta: la generosidad, la compasión y el acto de dar sin esperar nada a cambio.

