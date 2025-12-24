México

¿Cuándo llega Santa Claus a México? Sigue su recorrido en vivo

Su visita a cada domicilio dura apenas unas milésimas de segundo antes de continuar su ruta

Santa Claus lidera su equipo
Santa Claus lidera su equipo de renos en un viaje mágico a través de los cielos, entregando alegría navideña a cada rincón del mundo. (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

La noche del 24 de diciembre, niñas y niños de todo el país buscan en internet una respuesta concreta: ¿a qué hora llega Santa Claus a México?

Este año, el recorrido de Santa Claus puede seguirse en tiempo real a través de plataformas digitales, que permiten conocer su ubicación exacta y anticipar el momento en que hará su paso por territorio nacional.

¿Dónde ver el recorrido de Santa Claus en vivo?

Google te permite ver el
Google te permite ver el recorrido de Santa Claus en vivo. (Captura de pantalla)

Para quienes desean rastrear el viaje de Santa Claus y saber exactamente cuándo se aproxima a su ciudad, existen dos plataformas principales que ofrecen la oportunidad de verlo en vivo:

  • Google Santa Tracker
https://santatracker.google.com/

Muestra un mapa interactivo que permite ver la ubicación actual de Santa Claus, consultar la cantidad de regalos entregados a los niños y el nombre del siguiente destino y la hora exacta de llegada (por ejemplo, Anadyr, Rusia, llegará en 0:10).

Mientras esperas, te permite acceder a juegos y actividades navideñas para toda la familia.

  • Recorrido en Youtube

En YouTube también existen transmisiones en vivo que muestran el recorrido de Santa Claus durante la Nochebuena.

Puedes seguirlo aquí.

¿A qué hora llega Santa Claus a México?

El trayecto de Santa Claus comienza en regiones de Asia y Oceanía, donde la Navidad se celebra antes debido a la diferencia horaria. Después recorre Europa y África, para finalmente arribar al continente americano.

En México, se estima que su llegada ocurre entre la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre. La hora exacta depende de cada zona horaria y del avance del trineo.

  • En la mayoría de los estados, Papá Noel suele aparecer entre las 22:00 horas del 24 de diciembre y las 02:00 horas del 25 de diciembre (hora local).
La logística detrás de la entrega de regalos resulta asombrosa. El trineo de Santa Claus transporta aproximadamente 60 mil toneladas de obsequios y, de acuerdo con estimaciones internacionales, realiza paradas extremadamente breves en cada hogar.

El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica calcula que la estancia de Papá Noel en cada casa es de apenas 2 o 3 diezmilésimas de segundo.

El punto de partida del viaje se ubica en la región de Laponia, al norte de Finlandia, donde se encuentra la residencia y taller de Santa Claus. Desde allí, el personaje navideño reúne a su equipo de renos —Rodolfo, Alegre, Bailarín, Acróbata, Juguetón, Cometa, Cupido, Trueno y Relámpago— y emprende la entrega de obsequios a nivel mundial.

Al finalizar su recorrido, Santa Claus regresa a su hogar en Laponia, mientras millones de niñas y niños en todo el planeta descubren los regalos bajo el árbol navideño.

