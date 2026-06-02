Fiscalía de Oaxaca alerta por llamadas falsas que suplantan a la institución para extorsionar

Las autoridades enfatizaron que se trata de una suplantación. (imagen ilustrativa infobae)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de extorsión telefónica en la que personas ajenas a la institución realizan llamadas haciéndose pasar por personal de la corporación o de instituciones de seguridad para solicitar datos personales o exigir depósitos de dinero.

En el mensaje, publicado este 2 de junio mediante los canales oficiales, la fiscalía precisó que no realiza llamadas para pedir transferencias, información patrimonial, fotografías, ubicaciones ni ningún otro dato confidencial.

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Según la institución, las denuncias llegaron a través de redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó a la autoridad a emitir un pronunciamiento formal.

El esquema documentado tendría como objetivo el generar temor, presión psicológica y confusión en las víctimas para obtener beneficios ilícitos.

La Fiscalía de Oaxaca no realiza llamadas para solicitar depósitos ni datos personales

La dependencia fue categórica en su aclaración, afirmando que ninguna comunicación telefónica que solicite dinero, información bancaria o datos personales proviene de la institución.

Cualquier llamada con esas características constituyó, según la fiscalía, un intento de engaño y extorsión.

Las extorsiones suelen ser, principalmente, telefónicas, según las autoridades - crédito Colprensa

El patrón de este tipo de fraude siguió una mecánica definida: los delincuentes se presentaron como funcionarios de la misma FGEO o de alguna corporación de seguridad, generaron urgencia en la víctima y aplicaron presión psicológica para concretar el depósito o la entrega de información antes de que la persona pudiera verificar la veracidad de la llamada.

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Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas por esta modalidad.

La Fiscalía de Oaxaca exhortó a la población a cortar de inmediato cualquier comunicación de este tipo sin proporcionar datos ni realizar depósito alguno. La recomendación fue reportar el hecho al 089, línea disponible las 24 horas para denuncia anónima y acompañamiento a las víctimas.

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La institución también instó a la ciudadanía a difundir la alerta para evitar que más personas cayeran en el esquema. Señaló que la denuncia oportuna permite a las autoridades rastrear el origen de las llamadas y actuar contra quienes operan estas redes de extorsión.

Por último, reiteraron su compromiso con la protección de la ciudadanía y advirtió que mantenerse alerta ante este tipo de prácticas es la principal herramienta para no convertirse en víctima.

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Así buscan frenar las extorsiones telefónicas en México

Gran parte de las llamadas extorsivas tendrían como origen el interior de los centros penitenciarios del país. Para cortar ese esquema, el gobierno federal ha combinado tres frentes: el monitoreo de operaciones bancarias ligadas al delito, el bloqueo de señal celular en penales identificados como focos de extorsión y el registro nacional de líneas telefónicas para eliminar el anonimato con el que los reclusos operaban desde adentro.

La acción más reciente fue la emisión de la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes, publicada el 25 de mayo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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El documento establece señales de alerta, indicadores de análisis y medidas para que las instituciones financieras identifiquen operaciones ligadas a extorsiones.

Las Islas Marías, antes prisión federal, se transforman en destino turístico y reserva natural en México. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

La Unidad de Inteligencia Financiera elaboró el documento con respaldo de la Asociación de Bancos de México. El análisis de la UIF documentó que el dinero obtenido por extorsión llega a los criminales mediante transferencias electrónicas y se dispersa a través de aplicaciones móviles, que concentraron el 70% de las operaciones observadas en los casos analizados.

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En diciembre de 2025, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció la instalación de inhibidores de señal, circuito cerrado avanzado, sensores de movimiento y escáneres en centros penitenciarios federales. Doce penales concentraban el 56% de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Las primeras intervenciones incluyeron el retiro de una antena en Altamira, Tamaulipas, un cambio de antena en Matamoros y el bloqueo total de servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Con esas tres acciones se bloqueó el 33% de las líneas detectadas.

La meta para el primer trimestre de 2026 fue extender el bloqueo a los 14 reclusorios federales y a los 13 centros penitenciarios de la CDMX.

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