MasterChef Celebrity México estaría alistando un formato 24/7 para la edición de 2026

La audiencia podrá seguir cada detalle de la vida en las cocinas gracias a la transmisión continua, una apuesta inédita que busca fortalecer el vínculo con los seguidores. (Infobae México- Jovani Pérez)

MasterChef Celebrity México estaría viviendo una renovación para la emisión de 2026, así lo informó el programa de YouTube Dulce y Picosito, donde Flor Rubio es titular.

De acuerdo con la periodista, TV Azteca prepara una transformación para su siguiente edición, en la que se introducirá el formato 24/7 y el cambio de sede a Azteca Estudios en la Ciudad de México.

Dicha renovación conlleva una inversión en nuevas cocinas, buscando colocar a la televisora a la vanguardia del entretenimiento, en respuesta a la competencia que se vivió en los últimos meses en los realities mexicanos.

MasterChef Celebrity México se prepara para una renovación total en 2026 con formato 24/7 y cambio de sede a Azteca Estudios. CRÉDITO: (YouTube/@MasterChefMX)

Los cambios que se verán en MasterChef Celebrity 2026

La nueva edición de MasterChef Celebrity México ofrecerá transmisión continua, permitiendo que la audiencia tenga acceso permanente a las actividades en las cocinas y otros espacios del programa.

Según el programa de Rubio, el objetivo es mantener un vínculo ininterrumpido con los seguidores, ampliando los límites tradicionales de la emisión semanal.

Además, como parte de estos cambios, la producción se trasladará a Azteca Estudios y se prevé que la adaptación de instalaciones empiece en enero de 2026.

La producción de MasterChef Celebrity México comenzará a adaptar espacios y foros técnicos desde enero de 2026 para operar bajo el nuevo modelo 24/7. CRÉDITO: (YouTube/@MasterChefMX)

Transformación en la cocina más famosa de México

El proyecto involucra el diseño de áreas culinarias y foros preparados para operar durante todo el día, junto con la capacidad técnica para sostener una cobertura continua.

Parte del equipo con experiencia previa en La granja VIP se ha sumado a la planeación de MasterChef Celebrity México 24/7.

Una colaboración aporta conocimiento sobre los retos de producción, ya que las jornadas habituales de grabación requieren una preparación logística y humana específica.

Una adaptación en las instalaciones permitirá ver la convivencia, los retos y el trabajo detrás del show como nunca antes se ha visto en la televisión mexicana. (X/@MasterChefMx)

Las nuevas apuestas de TV Azteca para 2026:

La estrategia de contenidos de la televisora del Ajusco para 2026 contempla la permanencia de otros realities exitosos, como La granja VIP y el regreso de La Academia durante el verano.

Mientras que Exatlón seguirá en la programación regular, la continuidad de Survivor aún está por definirse. Sin embargo, MasterChef Celebrity México se convierte en uno de los lanzamientos centrales de la primera mitad del año para la televisora.

De esta forma, el formato mexicano de MasterChef se mantiene fiel al modelo creado por la BBC en 1990.

Dani Valle ganó la final de MasterChef Celebrity 2025 con su menú 'El rompecabezas de Dani', consolidando su lugar tras una reñida competencia con Andrea Noli y Carlos Quirarte. (@MasterChefMx)

Producido por TV Azteca y Endemol Shine Boomdog, ha atravesado diversas etapas, incluyendo su conducción inicial por Anette Michel. Actualmente, el jurado lo conforman Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena, quienes aseguran la evaluación técnica y gastronómica de los participantes.

Así terminó MasterChef Celebrity 2025

La final de MasterChef Celebrity 2025 se celebró el domingo 27 de julio y estuvo marcada por una competencia muy reñida entre los tres finalistas: Dani Valle, Andrea Noli y Carlos Quirarte.

El menú ganador de Dani Valle, titulado “El rompecabezas de Dani”, fue el favorito del jurado gracias a su originalidad, solidez técnica y la consistencia a lo largo de toda la competencia.