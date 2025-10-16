México

Flor Rubio revela que una autoridad de TV Azteca habló con Ricardo Casares tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

La periodista de ‘Venga la alegría’ salió al paso de los rumores y aclaró qué pasará con su compañero por la equivocación que cometió al aire

Por Armando Guadarrama

TV Azteca eliminó el segmento
TV Azteca eliminó el segmento donde Ricardo Casares confundió La Granja VIP con La Casa de los Famosos México (Fotos: Venga la Alegría - La Granja VIP)

El incidente protagonizado por Ricardo Casares al confundir en vivo los nombres de dos realities rivales, La Granja VIP y La Casa de los Famosos México, generó una ola de especulaciones sobre posibles sanciones dentro de TV Azteca.

La reacción de la televisora fue inmediata: el fragmento del error fue eliminado de la transmisión oficial, aunque el video ya circulaba ampliamente en redes sociales.

El lunes 13 de octubre, durante la emisión matutina, Casares saludó a Flor Rubio y, en ese momento, cometió el desliz de mencionar el nombre del programa de la competencia, un error que recordó a los espectadores el famoso caso de Pedro Sola.

El conductor hizo alusión al tema al abordar la trampa que Eleazar Gómez hizo en La Granja VIP.

La respuesta de TV Azteca no se hizo esperar y, según lo reportado, la empresa optó por suprimir el segmento en el que se evidenciaba la confusión. No obstante, diversas cuentas en plataformas como X lograron difundir el video, haciéndolo accesible al público pese a la censura inicial.

La magnitud del error cobró relevancia porque La Granja VIP representa la principal apuesta de TV Azteca para competir con el éxito reciente de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

En este contexto, surgieron rumores sobre un posible castigo ejemplar para Casares. El martes 14 de octubre, la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ aseguró que los ejecutivos de la televisora planeaban una reprimenda para el conductor, con el objetivo de marcar un precedente.

La versión definitiva sobre el futuro de Ricardo Casares fue proporcionada por Flor Rubio, su compañera en el programa matutino Venga la Alegría. Durante una transmisión en su canal de YouTube, Dulce y Picosito, la periodista de espectáculos desmintió cualquier tipo de sanción para el conductor.

'La tía Sandra' dio a
'La tía Sandra' dio a conocer el error de Ricardo Casares en X (Captura de pantalla)

“Yo no me di cuenta al momento, yo venía tan emocionada del día anterior y tan desvelada, porque dormí muy poco, que cuando Ricardo me abrazó yo lo que hice fue responderle el abrazo y no entendí que él se había equivocado y cambiado los nombres de los programas”, relató Rubio en su espacio digital.

La comunicadora añadió que Casares no es seguidor de La Casa de los Famosos México y que el error fue completamente involuntario. “Ricardo ni es fan de La Casa de los Famosos ni la ve, pero obviamente a uno siempre le entra ese miedo de equivocarse como cuando te equivocas con las marcas. Sucedió. Ni uno ni el otro nos dimos cuenta. ¿Adivinen quién fue [el que se dio cuenta]? ¡Álex Kaffie! Le llama a Ricardo y le dice: ‘oye, pasó esto, dijiste tal cosa en el programa’. Es ahí donde Ricardo se alerta”, explicó Rubio en Dulce y Picosito.

Respecto a las versiones que apuntaban a un posible despido o sanción, Flor Rubio fue categórica: “Lo que dicen de que lo van a castigar y está en peligro su trabajo es mentira, por supuesto es una situación que te pone mortificado porque La Granja VIP es un proyecto muy importante para TV Azteca, pero fue un error humano”.

Flor Rubio desmintió sanciones para
Flor Rubio desmintió sanciones para Ricardo Casares tras el incidente en vivo (Flor Rubio)

La periodista subrayó que no existe ningún tipo de reprimenda ni riesgo laboral para Casares.

“Lo que sí les puedo decir es que no hay ningún tipo de reprimenda, de castigo o de que vaya a perder su trabajo. Cero, al contrario, la persona con la que Ricardo vio este tema le dijo que era absolutamente un error humano y que no pasaba nada; que su trabajo y su compromiso de tantos años en TV Azteca era lo que importaba y lo otro era una anécdota”, concluyó Rubio en su canal.

