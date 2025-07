MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el dieciseisavo eliminado de la cocina más famosa

Una de las celebridades más queridas del reality no convenció a los críticos con su platillo y perdió la oportunidad de llegar a la final. (@masterchefMX)

El episodio 16, emitido el domingo 13 de julio, definió el destino de los cinco concursantes que aspiraban a un lugar entre los cuatro mejores del reality.

En esta ocasión, el formato eliminó la tradicional salvación en el balcón. Los participantes debieron asegurar su pase a la siguiente etapa únicamente a través de su desempeño culinario, evaluado por los chefs con calificaciones del 1 al 10 en cada uno de los tres retos.

Al finalizar, los cuatro con mayor puntaje acumulado avanzaron a la semifinal, mientras que el quinto quedó eliminado.

El primer desafío puso a prueba la creatividad de los famosos, quienes seleccionaron ingredientes mediante un juego de “stop”, cocinando platillos cuyos nombres iniciaban con letras específicas del abecedario.

En el capítulo 16 las reglas del juego cmabiaron, pues en esta ocasión no hubi opción de subir al balcón. (@MasterChefMx)

Para la segunda prueba, los concursantes prepararon pizzas con ingredientes variados. En este punto, Ofelia lideraba con la calificación más alta, mientras que Herly ocupaba el último lugar en la tabla.

La ronda final exigió la elaboración de platillos típicos de diferentes estados de la República Mexicana, como Oaxaca, Michoacán, Mérida y Veracruz. Tras la suma de las calificaciones de los tres retos, Herly no logró remontar y se convirtió en la eliminada de la noche.

“Fuiste muy consistente y todo tu trabajo tiene una conexión muy claro y espero la sigas desarrollando”, le dijo el chef Herrera.

“Lo que me temía, no lo logramos. Queda claro que nos falta mucho por aprender y claro está que no estoy todavía al nivel de una final”, expresó la influencer.

Herly finalmente se despidió de los jueces y sus compañeros confesando que el reality fue uno de los retos más complacidos que ha enfrentado en su vida. “Este ha sido uno de los retos más c*** que me ha tocado afrontar jamás, imaginé estar parada frente a gente que admiro. Porque yo veo MasterChef desde que no era Herly”, confesó.

“Hoy estar parada aquí en una versión Celebrity además, para mí es un honor. A las personas como yo que venimos con mucha falta de aprobación nos hacen falta esas palabras de ‘lo estás haciendo bien’”.

Herly rompió en llanto al despedirse de sus compañeros. (@MasterChefMx)

Promedios de las celebridades en la prueba final

Ofelia Medina 6

Andrea Noli 6

Dani Valle 8

Carlos Quirarte 6.6

Herly 5.6

Ellos son los semifinalistas de MasterChef Celebrity México

Ofelia Medina

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Dani Valle