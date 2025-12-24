El ingrediente secreto que reinventa la clásica receta de ensalada de manzana para Navidad

La ensalada de manzana navideña con malvaviscos es uno de los postres más populares en las fiestas de Navidad en Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana para Navidad es un clásico de las fiestas en muchos hogares de Latinoamérica. Una receta alegre, colorida y refrescante que suele llenar de sabor la mesa navideña.

En esta versión, se presenta enriquecida con el toque esponjoso de los malvaviscos, lo que la convierte en un postre aún más divertido y especial, ideal para las celebraciones decembrinas.

En los ultimos años, la ensalada de manzana se ha adaptado a las costumbres sudamericanas y argentinas, especialmente en épocas festivas.

Esta receta tradicional navideña destaca por su fácil preparación y sus ingredientes sencillos, ideales para compartir entre familiares y amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, existen variantes que incluyen pasas, piña o crema batida, pero en esta receta el equilibrio de sabores y texturas lo aportan la leche condensada, la media crema, las manzanas jugosas, las uvas, las nueces crocantes y los malvaviscos, que suman un guiño lúdico irresistible.

Receta de ensalada de manzana navideña con malvaviscos

La ensalada de manzana navideña es una preparación simple y rápida, perfecta para quienes buscan un postre fácil y sin complicaciones. Basta con mezclar frutas frescas con una base cremosa y el toque dulce e inesperado de los malvaviscos, logrando un resultado suave, crocante y refrescante.

Además, es muy versátil, pues se puede preparar la base con manzanas y uvas, sumar nueces para un contraste crocante, y los malvaviscos aportan tanto textura como un dulzor especial.

Ingredientes

1 lata de media crema (aproximadamente 225 g)

1/2 taza de leche condensada

4 manzanas amarillas peladas y cortadas en cubos

1 taza de malvaviscos pequeños

1/2 taza de nuez picada

100 gramos de uvas rojas (enteras o cortadas a la mitad)

Cada vez más, la ensalada de manzana con malvaviscos se adapta en hogares sudamericanos y argentinos, sumando nuevas variantes a la tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de manzana navideña con malvaviscos, paso a paso

En un bol grande, mezclar la media crema con la leche condensada hasta integrar bien. Agregar las manzanas cortadas en cubos, los malvaviscos, la nuez picada y las uvas. Remover suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien cubiertos por la crema. Tapar el bol y llevar la ensalada al refrigerador durante 15 minutos para que esté bien fría y los sabores se integren. Servir en una fuente o en copas individuales, decorando si se desea con unas nueces enteras o malvaviscos extra.

La ensalada de manzana navideña puede conservarse en la heladera por hasta 2 días, bien tapada, para mantener su frescura y evitar que la manzana se oxide.

Un ingrediente inesperado cambia por completo la textura y hace de esta preparación una celebración para el paladar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana con malvaviscos es un postre tradicional de las fiestas de fin de año en México. Su base cremosa y su combinación de frutas frescas, nueces y malvaviscos la convierten en una opción refrescante, dulce y divertida para compartir en familia o con amigos. Además, es rápida de preparar y su sabor resulta irresistible. siendo siempre protagonista en la mesa navideña.