México

El ingrediente secreto que reinventa la clásica receta de ensalada de manzana para Navidad

Un platillo característico de las fiestas de fin de año suma nuevos ingredientes en la región, pues los hogares modifican la receta original con opciones que aportan diferentes sabores y texturas

Guardar
La ensalada de manzana navideña
La ensalada de manzana navideña con malvaviscos es uno de los postres más populares en las fiestas de Navidad en Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana para Navidad es un clásico de las fiestas en muchos hogares de Latinoamérica. Una receta alegre, colorida y refrescante que suele llenar de sabor la mesa navideña.

En esta versión, se presenta enriquecida con el toque esponjoso de los malvaviscos, lo que la convierte en un postre aún más divertido y especial, ideal para las celebraciones decembrinas.

En los ultimos años, la ensalada de manzana se ha adaptado a las costumbres sudamericanas y argentinas, especialmente en épocas festivas.

Esta receta tradicional navideña destaca
Esta receta tradicional navideña destaca por su fácil preparación y sus ingredientes sencillos, ideales para compartir entre familiares y amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, existen variantes que incluyen pasas, piña o crema batida, pero en esta receta el equilibrio de sabores y texturas lo aportan la leche condensada, la media crema, las manzanas jugosas, las uvas, las nueces crocantes y los malvaviscos, que suman un guiño lúdico irresistible.

Receta de ensalada de manzana navideña con malvaviscos

La ensalada de manzana navideña es una preparación simple y rápida, perfecta para quienes buscan un postre fácil y sin complicaciones. Basta con mezclar frutas frescas con una base cremosa y el toque dulce e inesperado de los malvaviscos, logrando un resultado suave, crocante y refrescante.

Además, es muy versátil, pues se puede preparar la base con manzanas y uvas, sumar nueces para un contraste crocante, y los malvaviscos aportan tanto textura como un dulzor especial.

Ingredientes

  • 1 lata de media crema (aproximadamente 225 g)
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 4 manzanas amarillas peladas y cortadas en cubos
  • 1 taza de malvaviscos pequeños
  • 1/2 taza de nuez picada
  • 100 gramos de uvas rojas (enteras o cortadas a la mitad)
Cada vez más, la ensalada
Cada vez más, la ensalada de manzana con malvaviscos se adapta en hogares sudamericanos y argentinos, sumando nuevas variantes a la tradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de manzana navideña con malvaviscos, paso a paso

  1. En un bol grande, mezclar la media crema con la leche condensada hasta integrar bien.
  2. Agregar las manzanas cortadas en cubos, los malvaviscos, la nuez picada y las uvas.
  3. Remover suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien cubiertos por la crema.
  4. Tapar el bol y llevar la ensalada al refrigerador durante 15 minutos para que esté bien fría y los sabores se integren.
  5. Servir en una fuente o en copas individuales, decorando si se desea con unas nueces enteras o malvaviscos extra.

La ensalada de manzana navideña puede conservarse en la heladera por hasta 2 días, bien tapada, para mantener su frescura y evitar que la manzana se oxide.

Un ingrediente inesperado cambia por
Un ingrediente inesperado cambia por completo la textura y hace de esta preparación una celebración para el paladar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana con malvaviscos es un postre tradicional de las fiestas de fin de año en México. Su base cremosa y su combinación de frutas frescas, nueces y malvaviscos la convierten en una opción refrescante, dulce y divertida para compartir en familia o con amigos. Además, es rápida de preparar y su sabor resulta irresistible. siendo siempre protagonista en la mesa navideña.

Temas Relacionados

RecetaEnsalada de manzanaMalvaviscosNavidadPostremexico-noticias

Más Noticias

Cuál será el horario de museos en CDMX el 24 y 25 de diciembre

La Navidad puede ser buena oportunidad de pasear por la CDMX

Cuál será el horario de

Recuperan el cuerpo de Roberto Montoya, alpinista que cayó en el volcán del Iztaccíhuatl

El trágico suceso en la icónica cima mexicana no es el primero en su tipo

Recuperan el cuerpo de Roberto

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Tris del 23 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

Cuándo sabrás si obtuviste un apoyo entre 120 mil y 200 mil pesos para renovar tu taxi en CDMX

La capital apuesta por electromovilidad, tecnologías nuevas y seguridad reforzada para atender el arribo internacional del Mundial 2026

Cuándo sabrás si obtuviste un

Cinco lugares cercanos a CDMX para disfrutar de la Navidad 2026, según la IA

Un estudio basado en opiniones, infraestructura turística y cercanía con la capital señala a este sitio del Edomex como referencia principal para viajes familiares

Cinco lugares cercanos a CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los asesinatos de narcos del

Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar responde a los

Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”