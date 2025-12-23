Cuántas calorías tiene un vaso de ensalada de manzana

A pesar de su delicioso sabor este postre, al igual que otros platillos populares de navidad pueden ser elevados en calorías. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana es un platillo tradicional que se sirve en muchas familias mexicanas durante la cena de Navidad.

Se trata de una mezcla dulce y cremosa elaborada principalmente con manzanas frescas, crema o yogur, y a menudo incluye otros ingredientes como piña en almíbar, pasas, nueces, leche condensada y, en algunas variantes, zanahoria rallada o malvaviscos pequeños.

Esta ensalada se consume como postre o acompañamiento frío. Su preparación varía según la región y las preferencias familiares, pero suele caracterizarse por su sabor suave y textura cremosa.

La combinación de frutas, lácteos y frutos secos la convierte en un platillo energético y refrescante, muy apreciado en la temporada navideña por su sencillez y el contraste que ofrece frente a los platillos salados de la cena.

Sin embargo, como ocurre con algunos otros platillos navideños este puede ser un platillo elevado en calorías, por lo que aquí te contamos un poco sobre su perfil nutricional así como una receta alternativa de este postre en su versión baja en calorías.

La combinación que se logra de su sabor dulce con algunos platillos salados suele ser muy apreciado en esta temporada navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las calorías que puede aportar un vaso de ensalada de manzana tradicional

Un vaso de ensalada de manzana (aproximadamente 150 a 200 gramos) preparado con manzana, crema, piña en almíbar, pasas y nueces contiene entre 200 y 350 calorías, según la cantidad de azúcar, crema y frutos secos utilizados.

Las versiones que incorporan leche condensada o malvaviscos pueden superar las 350 calorías por porción de ese tamaño. La variación depende de los ingredientes y proporciones empleados en cada receta familiar.

Sin duda la cena navideña se trata de un momento especial en el que las calorías pueden ser lo de menos; sin embargo, para personas que tengan ciertos padecimientos o requieran dietas más saludables, aquí tienes una versión baja en calorías ideal para mantener este antojo sin sacrificar la salud.

Receta de ensalada de manzana reducida en calorías

Ingredientes:

2 manzanas medianas (peladas y picadas en cubos)

1 taza de yogur natural bajo en grasa o yogur griego sin azúcar

½ taza de piña natural picada (puede ser en su jugo, escurrida)

2 cucharadas de pasas (opcional)

2 cucharadas de nuez picada (puede reducir la cantidad o usar almendras)

1 cucharada de miel o edulcorante sin calorías (opcional)

½ cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Mezcla el yogur natural con la esencia de vainilla y la miel o edulcorante en un tazón grande. Agrega las manzanas, la piña, las pasas y las nueces. Integra bien todos los ingredientes. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se mezclen. Sirve fría en porciones individuales.

Consejos para reducir aún más las calorías:

Utiliza yogur descremado o sin azúcar.

Sustituye las pasas y nueces por una menor cantidad de almendras fileteadas o elimina los frutos secos.

Evita añadir azúcar, leche condensada o malvaviscos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aporte calórico estimado: Una porción de 150 gramos de esta versión ligera contiene aproximadamente 120 a 160 calorías, dependiendo de la cantidad de nueces y el tipo de yogur utilizado.