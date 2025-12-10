Tiramisú de vainilla y canela con panqué de especias: el postre navideño original y delicioso

Aromas cálidos y una textura suave y esponjosa destacan en esta versión única y sencilla del clásico tiramisú, ideal para sorprender en fiestas (Gemini)

El tiramisú es uno de los postres más queridos de Italia, famoso por sus capas suaves de crema y sus notas de café. Pero en esta versión navideña y muy mexicana, cambiamos el tradicional bizcocho por panqué especiado, y la mezcla de café y licor por una infusión de canela, vainilla criolla y un toque de ron oscuro.

Receta de Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias

El resultado es un postre cremoso, fragante y reconfortante que rinde homenaje a las fiestas y a los sabores de nuestro país. Puedes servirlo en un refractario grande o en porciones individuales en vasos, para una presentación moderna y colorida.

Aromas cálidos y una textura suave y esponjosa destacan en esta versión única y sencilla del clásico tiramisú, ideal para sorprender en fiestas (Gemini)

Ingredientes

Para el panqué de especias:

1 taza de harina de trigo 1/2 taza de harina de almendra (puedes usar solo de trigo si prefieres) 1 ½ cucharaditas de polvo para hornear 1 pizca de sal 1/2 taza de azúcar mascabado 2 huevos 1/2 taza de aceite vegetal (canola, girasol o coco) 1 cucharadita de vainilla mexicana 1 cucharadita de canela en polvo 1/2 cucharadita de jengibre en polvo 1/4 cucharadita de nuez moscada 1/2 taza de leche

Aromas cálidos y una textura suave y esponjosa destacan en esta versión única y sencilla del clásico tiramisú, ideal para sorprender en fiestas (Gemini)

Para el tiramisú:

350 g de queso mascarpone (o queso crema suave a temperatura ambiente) 1 taza de crema para batir muy fría 1/3 taza de azúcar glass 1 cucharada de vainilla mexicana 1 raja de canela 1 taza de agua 2 cucharaditas de café soluble (opcional para dar profundidad de sabor) 1-2 cucharadas de ron oscuro o licor de café (opcional) Cacao en polvo para decorar Canela en polvo, ralladura de naranja y ralladura de chocolate amargo para decorar (opcional)

¿Cómo hacer Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias?

1. Prepara el panqué de especias:

Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde pequeño.

Mezcla harinas, polvo de hornear, sal y especias en un bowl.

En otro recipiente, bate azúcar, huevos, aceite, leche y vainilla.

Incorpora los ingredientes secos y mezcla solo lo suficiente para unir.

Vierte la mezcla en el molde y hornea 20-25 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar y corta en rebanadas delgadas o cubos pequeños para armar el tiramisú.

2. Prepara el “jarabe” de canela y vainilla:

Hierve la taza de agua con la raja de canela 5 minutos.

Apaga y añade el café instantáneo (si usas), azúcar glass, la vainilla y el ron; mezcla y deja enfriar.

3. Prepara la crema:

Bate la crema para batir fría hasta que forme picos suaves.

En otro bowl, mezcla el mascarpone con azúcar glass y vainilla hasta que esté cremoso.

Incorpora la crema batida con movimientos envolventes, sin sobrebatir.

4. Monta el tiramisú:

Forra el fondo de un refractario o vasos individuales con panqué de especias en rebanadas delgadas o cubos.

Baña generosamente con el jarabe de canela y vainilla.

Cubre con una capa de crema de mascarpone.

Repite las capas hasta terminar, asegurando que la última sea crema.

Refrigera al menos 4 horas, mejor si es toda la noche.

5. Decora y sirve:

Antes de servir, espolvorea cacao en polvo, canela y (opcional) ralladura de naranja y chocolate amargo por encima.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde?

Rinde 8-10 porciones medianas.

Valor nutricional aproximado por porción

Calorías: 340

Grasas: 20 g

Grasas saturadas: 10 g

Carbohidratos: 31 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 6 gValores aproximados según ingredientes exactos utilizados.

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 4 días refrigerado, bien cubierto.