Tiramisú de vainilla y canela con panqué de especias: el postre navideño original y delicioso

El tiramisú es uno de los postres más queridos de Italia, famoso por sus capas suaves de crema y sus notas de café. Pero en esta versión navideña y muy mexicana, cambiamos el tradicional bizcocho por panqué especiado, y la mezcla de café y licor por una infusión de canela, vainilla criolla y un toque de ron oscuro.
Receta de Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias
El resultado es un postre cremoso, fragante y reconfortante que rinde homenaje a las fiestas y a los sabores de nuestro país. Puedes servirlo en un refractario grande o en porciones individuales en vasos, para una presentación moderna y colorida.
Ingredientes
Para el panqué de especias:
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de harina de almendra (puedes usar solo de trigo si prefieres)
- 1 ½ cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1/2 taza de azúcar mascabado
- 2 huevos
- 1/2 taza de aceite vegetal (canola, girasol o coco)
- 1 cucharadita de vainilla mexicana
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- 1/2 taza de leche
Para el tiramisú:
- 350 g de queso mascarpone (o queso crema suave a temperatura ambiente)
- 1 taza de crema para batir muy fría
- 1/3 taza de azúcar glass
- 1 cucharada de vainilla mexicana
- 1 raja de canela
- 1 taza de agua
- 2 cucharaditas de café soluble (opcional para dar profundidad de sabor)
- 1-2 cucharadas de ron oscuro o licor de café (opcional)
- Cacao en polvo para decorar
- Canela en polvo, ralladura de naranja y ralladura de chocolate amargo para decorar (opcional)
¿Cómo hacer Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias?
1. Prepara el panqué de especias:
- Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde pequeño.
- Mezcla harinas, polvo de hornear, sal y especias en un bowl.
- En otro recipiente, bate azúcar, huevos, aceite, leche y vainilla.
- Incorpora los ingredientes secos y mezcla solo lo suficiente para unir.
- Vierte la mezcla en el molde y hornea 20-25 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Deja enfriar y corta en rebanadas delgadas o cubos pequeños para armar el tiramisú.
2. Prepara el “jarabe” de canela y vainilla:
- Hierve la taza de agua con la raja de canela 5 minutos.
- Apaga y añade el café instantáneo (si usas), azúcar glass, la vainilla y el ron; mezcla y deja enfriar.
3. Prepara la crema:
- Bate la crema para batir fría hasta que forme picos suaves.
- En otro bowl, mezcla el mascarpone con azúcar glass y vainilla hasta que esté cremoso.
- Incorpora la crema batida con movimientos envolventes, sin sobrebatir.
4. Monta el tiramisú:
- Forra el fondo de un refractario o vasos individuales con panqué de especias en rebanadas delgadas o cubos.
- Baña generosamente con el jarabe de canela y vainilla.
- Cubre con una capa de crema de mascarpone.
- Repite las capas hasta terminar, asegurando que la última sea crema.
- Refrigera al menos 4 horas, mejor si es toda la noche.
5. Decora y sirve:
- Antes de servir, espolvorea cacao en polvo, canela y (opcional) ralladura de naranja y chocolate amargo por encima.
¿Cuántas porciones rinde?
Rinde 8-10 porciones medianas.
Valor nutricional aproximado por porción
- Calorías: 340
- Grasas: 20 g
- Grasas saturadas: 10 g
- Carbohidratos: 31 g
- Azúcares: 18 g
- Proteínas: 6 gValores aproximados según ingredientes exactos utilizados.
¿Cuánto tiempo se conserva?
Hasta 4 días refrigerado, bien cubierto.