Tiramisú de vainilla y canela con panqué de especias: el postre navideño original y delicioso

Aromas cálidos y una textura
Aromas cálidos y una textura suave y esponjosa destacan en esta versión única y sencilla del clásico tiramisú, ideal para sorprender en fiestas (Gemini)

El tiramisú es uno de los postres más queridos de Italia, famoso por sus capas suaves de crema y sus notas de café. Pero en esta versión navideña y muy mexicana, cambiamos el tradicional bizcocho por panqué especiado, y la mezcla de café y licor por una infusión de canela, vainilla criolla y un toque de ron oscuro.

Receta de Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias

El resultado es un postre cremoso, fragante y reconfortante que rinde homenaje a las fiestas y a los sabores de nuestro país. Puedes servirlo en un refractario grande o en porciones individuales en vasos, para una presentación moderna y colorida.

Ingredientes

Para el panqué de especias:

  1. 1 taza de harina de trigo
  2. 1/2 taza de harina de almendra (puedes usar solo de trigo si prefieres)
  3. 1 ½ cucharaditas de polvo para hornear
  4. 1 pizca de sal
  5. 1/2 taza de azúcar mascabado
  6. 2 huevos
  7. 1/2 taza de aceite vegetal (canola, girasol o coco)
  8. 1 cucharadita de vainilla mexicana
  9. 1 cucharadita de canela en polvo
  10. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  11. 1/4 cucharadita de nuez moscada
  12. 1/2 taza de leche
Para el tiramisú:

  1. 350 g de queso mascarpone (o queso crema suave a temperatura ambiente)
  2. 1 taza de crema para batir muy fría
  3. 1/3 taza de azúcar glass
  4. 1 cucharada de vainilla mexicana
  5. 1 raja de canela
  6. 1 taza de agua
  7. 2 cucharaditas de café soluble (opcional para dar profundidad de sabor)
  8. 1-2 cucharadas de ron oscuro o licor de café (opcional)
  9. Cacao en polvo para decorar
  10. Canela en polvo, ralladura de naranja y ralladura de chocolate amargo para decorar (opcional)

¿Cómo hacer Tiramisú de vainilla mexicana y canela con panqué de especias?

1. Prepara el panqué de especias:

  • Precalienta el horno a 180°C y engrasa un molde pequeño.
  • Mezcla harinas, polvo de hornear, sal y especias en un bowl.
  • En otro recipiente, bate azúcar, huevos, aceite, leche y vainilla.
  • Incorpora los ingredientes secos y mezcla solo lo suficiente para unir.
  • Vierte la mezcla en el molde y hornea 20-25 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Deja enfriar y corta en rebanadas delgadas o cubos pequeños para armar el tiramisú.

2. Prepara el “jarabe” de canela y vainilla:

  • Hierve la taza de agua con la raja de canela 5 minutos.
  • Apaga y añade el café instantáneo (si usas), azúcar glass, la vainilla y el ron; mezcla y deja enfriar.

3. Prepara la crema:

  • Bate la crema para batir fría hasta que forme picos suaves.
  • En otro bowl, mezcla el mascarpone con azúcar glass y vainilla hasta que esté cremoso.
  • Incorpora la crema batida con movimientos envolventes, sin sobrebatir.

4. Monta el tiramisú:

  • Forra el fondo de un refractario o vasos individuales con panqué de especias en rebanadas delgadas o cubos.
  • Baña generosamente con el jarabe de canela y vainilla.
  • Cubre con una capa de crema de mascarpone.
  • Repite las capas hasta terminar, asegurando que la última sea crema.
  • Refrigera al menos 4 horas, mejor si es toda la noche.

5. Decora y sirve:

  • Antes de servir, espolvorea cacao en polvo, canela y (opcional) ralladura de naranja y chocolate amargo por encima.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Cuántas porciones rinde?

Rinde 8-10 porciones medianas.

Valor nutricional aproximado por porción

  • Calorías: 340
  • Grasas: 20 g
  • Grasas saturadas: 10 g
  • Carbohidratos: 31 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 6 gValores aproximados según ingredientes exactos utilizados.

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 4 días refrigerado, bien cubierto.

