Conciertos en el Zócalo de CDMX: esta es la lista de cantantes, grupos y famosos que se presentaron este 2025

Varios fueron los artistas que pisaron el escenario del Zócalo de la Ciudad de México este 2025. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Este 2025 varios artistas y grupos musicales se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México para ofrecer conciertos de manera masiva. Dichas presentaciones fueron realizadas gratuitamente en la Plaza de Constitución.

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México anunciaron los conciertos de los artistas y agrupaciones con semanas de anticipación.

Desde la música rock, balada, urbana, rap y banda, fueron los géneros que hicieron vibrar a los capitalinos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, una de las más importantes tanto en la capital del país como en la República Mexicana.

Los habitantes en la capital del país piden que sus artistas favoritos se presenten en la llamada Plaza de la Constitución, para ofrecer un concierto, ya que se realizan de manera masiva y son gratuitos.

La exOV7 reveló que ofrecerá un espectáculo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México por motivo del PRIDE 2025. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Este 2025, esta es la lista de artistas, cantantes y grupos musicales que ofrecieron un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México:

Fito Páez

Fito Páez ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 18 de enero de 2025. El evento reunió a más de 80 mil personas

El concierto comenzó a las 20:00 horas y tuvo como teloneras a las bandas mexicanas El Juguete Rabioso y Rey Pila. Fito Páez interpretó temas emblemáticos como “El amor después del amor”, “Mariposa tecknicolor” y “11 y 6”, repasando su trayectoria musical.

Fito Páez ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 18 de enero de 2025. Foto: Jesús Aviles / Infobae México.

Lupita D Alessio

Lupita D’Alessio ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo de 2025, con motivo del Día de las Madres.

El evento inició a las 19:00 horas y tuvo una duración aproximada de hora y media. Más de 100 mil personas se congregaron para escuchar a la intérprete

La llamada ‘Leona Dormida’ presentó sus mayores éxitos, entre ellos “Mentiras”, “Mudanzas” y “Qué ganas de no verte nunca más”.

Lupita D’Alessio ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo de 2025, con motivo del Día de las Madres. Diseño: Jovani Pérez | Infobae México.

Durante el concierto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó un reconocimiento a Lupita D’Alessio por sus más de 50 años de trayectoria.

El recital formó parte de la gira de despedida de la artista, titulada “Gracias”. El evento también fue transmitido en vivo por Capital 21, Canal 14 y en las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó un reconocimiento a Lupita D’Alessio por sus más de 50 años de trayectoria. Foto: Archivo/Infobae México.

La Arrolladora Banda El Limón

La Arrolladora Banda El Limón se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 2025 como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

El concierto, de acceso gratuito, inició a las 20:00 horas y contó con la participación de artistas invitados como Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza.

La Arrolladora Banda El Limón se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Especial Infobae: Jovani Pérez.

El evento fue transmitido en vivo por televisión abierta y plataformas digitales, incluido el canal oficial de YouTube del Gobierno de México.

Esta presentación coincidió con el primer Grito de Independencia encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Residente

Residente ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2025.

El evento reunió a aproximadamente 180 mil asistentes y también se transmitió en vivo por Capital 21, Canal Catorce y las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Residente ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2025. Foto: Infobae México.

El evento musical inició a las 20:00 horas. Residente interpretó temas emblemáticos como “Baile de los pobres”, “No hay nadie como tú”, “Atrévete”, “Muerte en Hawái”, “René”, “Fiesta de locos”, “Ron en el Piso” y “Latinoamérica”, esta última junto a la cantante mexicana Silvana Estrada.

El concierto abrió con la participación del colectivo “Mujer en Cypher. Barras, beats y resistencia en femenino”, compuesto por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena, quienes ofrecieron un set de rap con mensajes de fuerza y resistencia.

Majo Aguilar

Majo Aguilar ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2025 como parte de la clausura del Segundo Congreso Mundial del Mariachi.

El evento reunió a una gran asistencia y se vivió un ambiente festivo. Aguilar, nombrada embajadora del congreso, compartió escenario con agrupaciones destacadas como el Mariachi Oro de América, Mariachi México de Pepe Villa, Internacional Mariachi Puebla y Mariachi Corona.

Majo Aguilar ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 9 de noviembre. Foto: Infobae México/ Jesús Aviles.

Otros artistas que pisaron el escenario del Zócalo de la CDMX este 2025

Baile de Sonideros

En marzo de este 2025 se llevó a cabo el Baile de Sonideros en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que reunió a cientos de personas para bailar durante horas.

Se trataba de la tercera edición de este evento en la capital del país; fue realizado el sábado 22 de marzo de este 2025.

En el Zócalo de CDMX se realizó el Baile de Sonideros. Crédito: Cuartoscuro.

Río Roma

Río Roma actuó en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de mayo de 2025 durante el Vitae Fest, un evento gratuito dedicado a fomentar la paz y la unidad, compartiendo escenario con artistas como La Adictiva, Tren a Marte y Winko.

Su intervención fue cerca de las 19:00 horas en dicha fecha, donde interpretaron sus canciones románticas y transmitieron un mensaje de valores.

Mariana Ochoa

Desde marzo de 2025, la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa informó que se presentaría en el Zócalo de la Ciudad de México por motivo de la Marcha del Orgullo LGBT en la capital del país de este año.

Lo anterior, luego de que la artista fuera coronada como ‘Reina Aliada’. La cantante indicó que se trataría de su primer concierto en este sitio de la Ciudad de México en su etapa como solista.

El concierto de Mariana Ochoa fue llevado a cabo al terminar la edición del llamado PRIDE de este 2025 en la Ciudad de México el sábado 28 de junio. El evento musical reunió a cientos de personas.

Mariana Ochoa ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México tras la Marcha LGBT 2025. Foto: Instagram/soymarianaochoa.