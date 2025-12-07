México

Víctimas del Doctor Cerebro celebrarán su 35 aniversario con concierto gratuito en el Zócalo

El grupo originario de Ciudad Nezahualcóyotl reunirá a generaciones de seguidores en el Centro Histórico de la CDMX para celebrar 35 años de historia

Víctimas del Doctor Cerebro ofrecerá
Víctimas del Doctor Cerebro ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX para celebrar su 35 aniversario. (X/ @VDCdrCEREBRO)

El próximo 30 de diciembre de 2025, el Zócalo capitalino de la Ciudad de México se prepara para cerrar el año recibiendo a Víctimas del Doctor Cerebro, una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, que celebrará sus 35 años de trayectoria con un concierto gratuito.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores del grupo y los amantes de la música en general. No sólo será un recital: se trata de un homenaje a la historia de una banda que ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en años recientes.

La presentación del 30 de
La presentación del 30 de diciembre será un espectáculo gratuito en el corazón de la capital. (Facebook/ Centro Cultural Mexiquense Bicentenario)

Víctimas del Doctor Cerebro: una banda con raíces mexicanas

Originarios de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, Víctimas del Doctor Cerebro han construido una carrera sólida desde finales de los años ochenta. Su propuesta se ha distinguido por la mezcla de ska, punk, metal alternativo, hard rock y hasta cumbia, lo que les ha permitido conectar con públicos diversos.

La agrupación está integrada por Ricardo Flores “Abulón”, Jesús Flores “Chipotle”, Daniel Flores “Ranas” y Arturo Flores “Tuco”, quienes han convertido cada presentación en una experiencia teatral y musical. Su estilo irreverente y creativo los ha llevado a compartir escenario con bandas como Panteón Rococó y SKA-P, consolidando su lugar en festivales masivos y en la memoria colectiva del rock mexicano.

Se llevaron a cabo los
Se llevaron a cabo los preparativos y prueba de sonido para el concierto que ofrecerán esta noche la banda "Víctimas del Dr. Cerebro" en el "El Plaza Condesa" para celebrar el día de muertos y su aniversario 29 en los escenarios. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

El concierto en el Zócalo de Víctimas del Doctor Cerebro

El recital del 30 de diciembre será un espectáculo gratuito en el corazón de la capital. La Plaza de la Constitución de la CDMX se transformará en una gran pista de baile y slam, donde miles de asistentes podrán disfrutar de clásicos como El Esqueleto y Ya Tus Amigos, además de canciones recientes como Me Robas el Alma.

La elección del Zócalo como escenario no es casual, ya que representa un espacio simbólico de encuentro popular en el que se han presentado bandas consolidadas de la escena como Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Para la banda, es la oportunidad perfecta de agradecer a sus seguidores por más de tres décadas de apoyo.

Los 35 años de historia de las Víctimas del Doctor Cerebro

A lo largo de su trayectoria, el conjunto ha demostrado una capacidad única para evolucionar sin perder identidad. Su música ha transitado por distintos géneros, siempre con un sello propio que combina potencia sonora y teatralidad.

Ricardo Flores “Abulón”, vocalista de
Ricardo Flores “Abulón”, vocalista de Víctimas del Doctor Cerebro en una presentación del grupo mexicano de rock. (Facebook/ Centro Cultural Mexiquense Bicentenario)

El concierto del 30 de diciembre promete ser la confirmación de que la banda sigue siendo un referente del rock mexicano. Con 35 años de historia, Víctimas del Doctor Cerebro se prepara para ofrecer una noche de energía y fiesta que dará cierre al 2025.

