Revocación de mandato, fuero y reforma electoral, así será la agenda del Congreso en 2026, según Monreal

El coordinador de Morena anticipa una agenda legislativa cargada y decisiva para el próximo año

Monreal subraya la necesidad de buscar consensos históricos en la reforma electoral.

El año 2026 se anticipa como uno de los más intensos y determinantes para el Congreso de la Unión.

Así lo aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien adelantó que la agenda legislativa incluirá temas de alto impacto institucional como la reforma electoral, la posible revocación de mandato concurrente con elecciones y la eliminación del fuero constitucional.

Se trata, dijo, de un esfuerzo por “actualizar el marco normativo nacional” acorde con el proceso de transformación que vive el país.

Desde Zacatecas, en un mensaje de fin de año, Monreal explicó que el próximo periodo ordinario estará marcado por una carga legislativa significativa.

“Auguro y advierto que será una agenda muy pesada, porque de lo que se trata es de actualizar el marco normativo nacional para adecuarlo al proceso de transformación que México está viviendo”, afirmó.

Una agenda legislativa “muy pesada”

Monreal detalló que, además de siete reformas ya anunciadas para iniciar a partir del 1 de febrero, se sumarán otros temas que aún están en discusión, entre ellos la reforma electoral y “probablemente revocación de mandato y fuero constitucional, la eliminación de este”.

Subrayó que no se trata de ocurrencias aisladas, sino de un paquete de cambios estructurales que requerirán amplio debate político.

En ese contexto, también recordó que la Cámara de Diputados deberá revisar la renovación o ratificación del Auditor Superior de la Federación, así como la designación de consejeros electorales del INE cuyos periodos concluyen, lo que añade complejidad al calendario legislativo de 2026.

La agenda de la Cámara incluye reformas estructurales y temas institucionales.

Reforma electoral: redefinir las reglas del sistema político

La reforma electoral será uno de los ejes centrales del debate. Su alcance va más allá de ajustes técnicos, pues implica revisar aspectos clave del sistema democrático: representación política, financiamiento de partidos, estructura del Congreso y el papel del Instituto Nacional Electoral.

Para Monreal, se trata de un reto mayor que exigirá responsabilidad histórica y búsqueda de consensos.

La discusión incluirá temas sensibles como la posible reducción del número de legisladores, la representación proporcional y la reconfiguración del árbitro electoral.

El reto, advierten especialistas y legisladores, será transformar sin debilitar los contrapesos ni profundizar la polarización política.

La reforma electoral será uno de los ejes centrales del debate legislativo.

Eliminación del fuero: contra privilegios e impunidad

Otro de los puntos que se entrelazan con la reforma electoral es la eliminación del fuero constitucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya adelantó que propondrá suprimir esta figura para legisladores federales.

“Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haberlo? Eso es del pasado”, sostuvo recientemente.

La iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la igualdad ante la ley, al eliminar un mecanismo que históricamente ha sido señalado como un escudo frente a responsabilidades penales.

Se propone eliminar el fuero constitucional para legisladores federales.

Su discusión formal está prevista para febrero de 2026, dentro del paquete de reformas del Ejecutivo.

Revocación de mandato: hacia una mayor participación ciudadana

En paralelo, Morena impulsa cambios a la revocación de mandato presidencial.

La propuesta plantea que este ejercicio sea concurrente con las elecciones intermedias de 2027, con el objetivo de incrementar la participación ciudadana y reducir costos.

El proyecto argumenta que realizar consultas en fechas separadas ha resultado “ineficiente, costoso y poco eficaz”.

Se propone que la revocación de mandato presidencial sea concurrente con elecciones intermedias.

Entre los principales cambios planteados destacan:

  • Adelantar la solicitud de revocación al periodo entre octubre y diciembre de 2026.
  • Realizar consultas populares en junio y no en agosto.
  • Hacer coincidir estos ejercicios con jornadas electorales federales y locales.

Según el dictamen, la experiencia demuestra que la concurrencia electoral aumenta la participación y optimiza los recursos públicos.

De concretarse, estas reformas redefinirán la relación entre ciudadanía, elecciones y mecanismos de democracia directa en los próximos años.

