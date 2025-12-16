Reforma electoral se discutirá hasta febrero, confirma líder de Morena en la Cámara de Diputados

Esto es lo que dura la tinta indeleble tras votar en la elección del Poder Judicial. Crédito:Cuartoscuro

Después de que en el Congreso se deslizó la posibilidad de que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tuviera lista la iniciativa formal en los últimos días de diciembre, Ricardo Monreal atajó que el tema se abordará hasta febrero de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Monreal señaló que si la iniciativa de la presidenta de la República llega a mediados de enero, se tomará hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

“Empezaríamos a trabajarla en comisiones, pero no creo que nos dé tiempo para un periodo extraordinario”, dijo el líder de Morena.

(FOTO: Presidencia)

La Comisión Permanente decidirá el calendario para debatir la reforma electoral

El inicio formal de la discusión sobre la reforma electoral podría producirse el primero de febrero, una vez que la iniciativa sea presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, según explicó Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

El legislador subrayó que el proceso dependerá de cuál sea la Cámara de origen designada para recibir la propuesta, y que la decisión final corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunciará el contenido de la reforma en enero.

Monreal Ávila señaló que la reforma podría incluir temas como la revocación de mandato, aunque esta cuestión también podría abordarse de manera independiente, ya que existe un dictamen pendiente de votación que podría acelerarse.

“Vamos a esperar qué trae la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para el mes de enero”.

Además, recordó que la Presidencia ya ha adelantado algunos de los ejes de la reforma, entre los que se encuentran la representación proporcional —es decir, la figura de diputados y senadores plurinominales—, los gastos derivados de los procesos electorales y el financiamiento a los partidos, así como el funcionamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y los tribunales electorales.

El legislador enfatizó la importancia de respetar los plazos legales para modificar la legislación electoral antes del inicio formal del proceso, advirtiendo que solo si se cumple este requisito podrá darse una discusión amplia y profunda.

Monreal Ávila afirmó que, en caso de que la iniciativa sea turnada a la Cámara de Diputados, se organizarán audiencias públicas, foros y otros mecanismos de consulta acordados en la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de que todos los actores puedan deliberar, debatir y presentar propuestas sobre la reforma electoral.

En cuanto a la dinámica interna, Monreal Ávila reconoció que existen posiciones diversas dentro del propio movimiento y entre los aliados de Morena, lo que anticipa un debate intenso y plural.

“Obviamente tendríamos que deliberar y debatir mucho, porque dentro del propio movimiento hay posiciones diversas, dentro de nuestros aliados. Entonces, vamos a esperar la reforma”.

Por otra parte, Monreal Ávila informó que mañana comenzarán las sesiones de la Comisión Permanente, órgano que opera cuando las cámaras están en receso y que está integrado por treinta y siete legisladores —dieciocho diputados y diecinueve senadores—, quienes representan al Congreso en este periodo.

El zacatecano precisó que será la propia Comisión Permanente la que decida si se convoca a una sesión adicional antes del treinta y uno de diciembre o si la próxima reunión se realiza en los primeros días de enero, decisión que se tomará en la sesión de mañana.