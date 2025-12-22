Morena define agenda de reformas para 2026: destacan la electoral, revocación de mandato y 40 horas de trabajo

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó el paquete de reformas que la 4T impulsará en el próximo periodo ordinario, el cual iniciará en febrero de 2026.

Aunque todavía no se presentan formalmente, Monreal destacó que la reforma electoral y la revocación de mandato se discutirán en breve.

La agenda de Morena tiene el objetivo de consolidar los compromisos asumidos ante la ciudadanía y responder a retos sociales, económicos y culturales relevantes, apuntó el zacatecano.

Reforma laboral para reducir la jornada a 40 horas se aprobará en 2026

La Reforma Laboral figura como una de las cuestiones de mayor impacto social, apuntó Monreal Ávila.

Jornada laboral de 40 horas no contempla un segundo día de descanso obligatorio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Este paquete incluye la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, partiendo de una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, y ajustes a la Ley Federal del Trabajo para garantizar una implementación gradual y ordenada.

La agenda legislativa de Morena prioriza reformas a la justicia

En el plano jurídico y de justicia, las prioridades incluyen la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y ya aprobada por el Senado de la República.

Esta ley busca modernizar el juicio contencioso administrativo federal, estableciendo plazos claros, ampliando el fortalecimiento del juicio en vía sumaria, regulando figuras como la suspensión del acto impugnado y la excitativa de justicia, e incorporando mecanismos para evitar dilaciones indebidas.

Otra iniciativa relevante es la propuesta para reformar el Código Penal Federal en materia de abuso sexual, que redefine el tipo penal situando el consentimiento como eje central.

La reforma establece de manera expresa que “el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de voluntad”.

La agenda contempla también una minuta relativa a delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, que busca ajustar disposiciones del Código Penal Federal para asegurar que la protección del medio ambiente no se debilite ni presente ambigüedades jurídicas.

Se resalta la importancia de mantener la proporcionalidad de las penas y evitar que las reducciones beneficien de forma indebida a quienes poseen mayor capacidad económica.

México prepara la nueva ley de “jueces sin rostro”

Entre las reformas que integran la transformación del Poder Judicial destaca la denominada Ley “jueces sin rostro”, enviada por la Presidencia y en análisis en el Senado.

De ser aprobada, será remitida a la Cámara de Diputados. Este cambio apunta a reforzar la impartición de justicia mediante reglas y plazos claros, mecanismos contra el rezago y la corrupción, una perspectiva de derechos humanos y el uso de medios digitales.

Se menciona el establecimiento de medidas de protección para las personas juzgadoras ante delitos de alto impacto, en particular aquellos vinculados con la delincuencia organizada.

La propuesta procura, según el documento, consolidar “un sistema penal más eficaz, seguro y coherente, capaz de garantizar una justicia pronta, completa y confiable para la sociedad”.

La dimensión económica y laboral de la agenda encuentra expresión en el impulso a la Ley para la productividad y competitividad de la economía nacional, motivada por desafíos como el “nearshoring” y las asimetrías regionales que ha generado.

La reforma busca consolidar la relocalización productiva como política de Estado y alinear las políticas públicas con una estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable.

Estas son las reformas más importantes para 2026

- Reforma electoral

- Revocación de mandato en 2027

- Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales