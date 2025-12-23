Refuerzan Ecatepec con el Operativo Navidad Segura

Las acciones fueron informadas por la presidenta municipal mediante un video publicado en sus redes sociales. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

El municipio de Ecatepec activó el Operativo Navidad Segura, una estrategia coordinada con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, con el propósito de fortalecer la seguridad en colonias, centros comerciales y zonas bancarias durante la temporada decembrina.

Según el gobierno local, al despliegue se sumarán 240 elementos adicionales de la Guardia Nacional, los cuales se integrarán a las tareas encabezadas por efectivos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal y la Policía Municipal.

En total, el municipio contará con más de 900 efectivos para las maniobras.

Cifras de efectivos durante el Operativo Navidad Segura en Ecatepec

El municipio de Ecatepec tendrá un despliegue de más de 991 elementos de diversas corporaciones para reforzar la seguridad en todo el territorio durante la temporada decembrina. Los trabajos serán integrados por efectivos de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

Elementos de los tres niveles trabajarán en conjunto durante el operativo. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

De acuerdo con las autoridades locales, esta acción forma parte del Operativo Navidad Segura, que busca garantizar la tranquilidad de los habitantes durante las celebraciones de fin de año.

El gobierno municipal informó que 282 patrullas recorren de forma permanente las calles de Ecatepec, cubriendo tanto zonas residenciales como comerciales, con especial atención en los principales corredores bancarios y cajeros automáticos. Según la administración local, más de 102 bancos y cajeros cuentan con vigilancia las 24 horas.

Mensaje de la presidenta municipal de Ecatepec

La presidenta municipal, Azucena Cisneros, informó mediante un video publicado en sus redes sociales que el operativo contempla el servicio de acompañamiento Bancario para quienes realicen retiros de efectivo, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los cuentahabientes.

“Hoy llegaron doscientos cuarenta efectivos más de la Guardia Nacional, con los de la Marina, con los de la Sedena, la Policía Estatal, la Policía Municipal”, declaró la alcaldesa durante el anuncio oficial.

De acuerdo con las autoridades municipales, el Centro de Mando mantiene la vigilancia de manera permanente, con monitoreo veinticuatro horas al día y coordinación interinstitucional para ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier emergencia. Esta estrategia, explicaron, busca consolidar la recuperación de la paz y la confianza en el municipio.

Patrullajes en el marco del Operativo Navidad Segura. Crédito: Facebook: Azucena Cisneros Coss

Además, según datos presentados por Cisneros, los delitos de alto impacto han disminuido cuarenta por ciento en Ecatepec en los últimos meses.

La alcaldesa reafirmó el compromiso de las autoridades locales y federales para consolidar a la localidad como un municipio seguro durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y posadas.

“Estaremos en lo largo y ancho del municipio, en todo el tema preventivo, disuasivo, de contención, en una estrategia que hemos consolidado en Ecatepec para recuperar la paz y la confianza”, detalló la servidora.

El Operativo Navidad Segura permanecerá activo durante toda la temporada festiva, con la expectativa de reducir riesgos y proteger a los habitantes y visitantes de Ecatepec.

La presidenta municipal también dirigió un mensaje personal a la ciudadanía: “Vive tus fiestas decembrinas en paz y seguro que nosotros vamos a resguardar. Estaremos pendiente las veinticuatro horas del día. Estamos aquí para servirles. Disfruten de su familia y que Dios los bendiga a todos”.