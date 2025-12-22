México

Explota casa por acumulación de gas, investigan a vecino que amenazó con siniestro en Ecatepec

El incidente en Granjas Valle de Guadalupe movilizó a bomberos y rescatistas para atender la emergencia y evaluar los riesgos en la zona

Explotó una casa en Ecatepec,
Explotó una casa en Ecatepec, Estado de México (Captura de pantalla)

Una explosión causada por la acumulación de gas en una vivienda de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado y provocó daños materiales en varias casas, un poste de telefonía y algunos vehículos.

El incidente que ocurrió la mañana del domingo 21 de diciembre, movilizó a los Bomberos de Ecatepec y a personal de Protección Civil, quienes acudieron para controlar el siniestro y asegurar la zona.

De acuerdo con los reportes iniciales recabados, la explosión se originó en el segundo nivel del inmueble afectado, donde la acumulación de gas generó una fuerte onda expansiva. Los bomberos confirmaron que el estallido causó severos daños estructurales en la vivienda principal y puso en riesgo la estabilidad de las construcciones aledañas.

Explosión en casa de Ecatepec deja a una persona herida

El saldo más grave fue el de un hombre de 43 años, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 30% de la superficie corporal. Personal médico atendió a la víctima en el lugar y, tras una primera valoración, determinó su traslado al Hospital 1ro. de Octubre del ISSSTE para recibir atención especializada.

Elementos de Rescate Urbano y personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizaron una evaluación de los daños y ejecutaron trabajos de apuntalamiento provisional en el inmueble principal ante el riesgo de colapso.

Explosión de gas en Ecatepec
Explosión de gas en Ecatepec (captura de pantalla)

Viviendas y vehículos afectados por la explosión

Mientras las labores de inspección y remoción seguían activas, al menos tres viviendas, varios vehículos y un poste de telefonía presentaron daños como consecuencia directa de la explosión ocurrida. Durante varias horas, el área permaneció acordonada para facilitar las tareas de limpieza y aseguramiento.

La evaluación estructural de las viviendas dañadas aún sigue en curso, a fin de establecer si los inmuebles podrán continuar habitados o se requerirá su desalojo preventivo. Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona, priorizando la seguridad de los residentes que permanecen en el entorno afectado.

Explosión de gas en Ecatepec
Explosión de gas en Ecatepec (captura de pantalla)

Vecino amenazó con siniestro antes de la explosión

Una supuesta discusión familiar habría desatado el incidente de dicho inmueble durante la madrugada del domingo, cuando un individuo fue acusado de amenazar con abrir las mangueras de gas. Testigos indicaron que la disputa familiar fue el origen del conflicto, aunque no se reportaron daños en aquel momento.

Ecatepec, caracterizado por su alta población y la proliferación de edificaciones multifamiliares, figura entre los municipios donde el mantenimiento adecuado de los sistemas de gas es fundamental.

Reforzar medidas de seguridad

La tragedia reciente en Ecatepec ha resaltado nuevas preocupaciones sobre la seguridad en los sistemas domésticos de gas. Protección Civil subrayó a la comunidad la necesidad urgente de someter a revisión periódica las conexiones, válvulas y tanques en los hogares, destacando que estos protocolos de prevención resultan esenciales para minimizar riesgos en áreas densamente habitadas como este municipio.

Durante los operativos posteriores al suceso, la institución remarcó la importancia de no ignorar señales como los olores sospechosos, instando a los ciudadanos a reportar estas anomalías de inmediato.

